El PP advierte que el reparto de menores migrantes ‘caduca’ en un año

El PP canario no se conforma con el mecanismo aprobado por el Gobierno central para repartir a los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias. «Hemos conseguido un parche temporal, una situación momentánea que nos llevará a una negociación dentro de un año», aseguró este miércoles el presidente del PP canario, Manuel Domínguez, en un acto del partido al que acudió el vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP, Elías Bendodo. El líder de los populares en las Islas lamentó no haber conseguido materializar la propuesta que la formación a nivel nacional defiende desde el principio: que la tutela de los menores no acompañados recaiga en el Estado. «Eso sería una decisión para siempre, gobierne quien gobierne. Canarias estaría en una situación mejor», apuntó.

Domínguez animó a los asistentes ­–cargos públicos, orgánicos y afiliados del PP en las Islas– a «no esconderse ante las situaciones difíciles» y defendió que el partido, ante la crisis humanitaria, ha sido responsable y ha proporcionado «firmeza y estabilidad para ayudar a la gente». Además, acusó al Gobierno central de «buscar el enfrentamiento» y «escurrir el bulto». «El Gobierno no quiere derivar a los menores, quiere enfrentar a las comunidades autónomas, a los partidos y a la sociedad», aseguró.

"Caradura"

El líder de los populares canarios aprovechó la ocasión para exigirle al Ejecutivo central que cumpla el auto del Tribunal Supremo (TS) que le obliga a hacerse cargo de los menores que han solicitado asilo. «Decir que están saturados cuando en Canarias tenemos 6.500 menores es de caradura», añadió sobre las excusas del Gobierno central.

Bendodo también utilizó parte de su discurso para aclarar las demandas que el PP tienen en materia de migración. Coincidió con Domínguez a la hora de exigir al Estado que cumpla con la ley y con el auto del TS, pero también le reclamó al Gobierno central que «deje de hablar» y compense «de una vez» el gasto que realiza Canarias en la atención de los menores migrantes. También solicitó, una vez más, el despliegue de Frontex.

El vicesecretario de Coordinación Autonómica del PP alabó el «buen ambiente» que se respira en la formación canaria y aplaudió «la buena gestión» realizada por los populares dentro del Gobierno canario. Por otro lado, aprovechó para atacar al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, acusándolo de buscar los momentos oportunos con «nocturnidad y alevosía» para anunciar sus medidas más polémicas. El último ejemplo, según el popular, el anuncio el pasado martes del aumento del gasto en defensa coincidiendo con «otros temas de actualidad». Bendodo insistió en que la decisión se tomó «por primera vez en democracia» con la división del Consejo de Ministros. Y, ante esto, exigió «disolver el Gobierno y volver a dar la voz a los españoles».

Mitad de legislatura El presidente del PP en Gran Canaria, Carlos Ester, recordó ayer que están casi a mitad de la legislatura y, agarrándose a un símil futbolístico, aseguró que «el PP va ganando». «Queda la segunda parte y hay que ganar por goleada», añadió. Sus objetivos son: fortalecer los ayuntamientos, gobernar el Cabildo de Gran Canaria, ver a Manuel Domínguez de presidente del Gobierno canario y que Alberto Núñez Feijóo sea presidente de España.

