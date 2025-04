El Estado alega al TS que la red de asilo no puede acoger menores solos

El Ministerio de Inclusión, Seguridad, Social y Migraciones envía un escrito al Tribunal Supremo (TS) en el que argumenta su falta de capacidad para integrar en el sistema de acogida de protección internacional a los menores migrantes no acompañados que han solicitado protección internacional. El 26 de marzo, el Supremo dictó un auto como medida cautelar que obligaba al Gobierno de España a garantizar en un plazo «improrrogable» de 10 días la acogida de los 1.008 niños y adolescentes que han solicitado refugio y que actualmente están a cargo de los servicios de protección de Canarias.

Entre los documentos que el Ejecutivo central hizo llegar al TS como respuesta a su requerimiento se encuentra un certificado, firmado por la directora general de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional, Amapola Blasco, en el que se especifica que las plazas de la red de asilo «están destinadas a atender las necesidades básicas de personas adultas o núcleos familiares», sin incluir a los menores no acompañados. En el escrito también hace hincapié en la falta de capacidad, pues el sistema cuenta con 33.537 plazas, de las cuales más del 99% están ubicadas en Península, y la tasa de ocupación actual es del 96,5%.

Sin programa educativo

Migraciones también destaca que sus centros carecen de una atención permanente, por lo que no pueden atender a los menores las 24 horas, un servicio que solo se ofrece a 57 plazas, «destinadas a atender a personas con problemas graves de salud mental». Además, relatan que ningún recurso del sistema de acogida cuenta con programa educativo ni tiene «personal específicamente formado para la atención de personas menores solas».

El Gobierno canario envió al Estado la lista de los menores que tiene que atender hace ya diez días

El Ministerio dirigido por la socialista Elma Saiz expone que, desde 2014, y con la excepción de 2020 y 2021 por las restricciones de movilidad provocadas por la crisis del covid, España ha superado cada año el máximo de solicitudes de protección internacional del año anterior. Así, detalla que en 2024 se alcanzaron las 167.000 solicitudes y que España fue el segundo país con mayor número de solicitudes de protección internacional de la Unión Europea.

El documento, firmado el 7 de abril, insiste en la idea que han defendido varios ministros de que la red de acogida del sistema de protección nacional no está preparado para atender a los menores no acompañados. Así, todavía no se han iniciado los trámites para comenzar el traslado de los chicos que han solicitado el asilo a los centros especializados, que son competencia del Ministerio de Migraciones. Hace ya dos semanas que Canarias y Estado acordaron coordinar y analizar «caso a caso» para escuchar a los niños y que prime el interés superior del menor. Así, los gobiernos central y autonómico pactaron tener en cuenta las historias de quienes ya tienen arraigo en el Archipiélago. Ya hace diez días que el Ejecutivo canario envió al Estado un listado con los nombres de los chicos de los que tiene que hacerse cargo.

Suscríbete para seguir leyendo