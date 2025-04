Los sindicatos amenazan con ‘incendiar’ la hostelería

«Si quieren un sector en conflicto, lo tendrán». La reunión entre los sindicatos firmantes del convenio de hostelería en la provincia de Las Palmas –Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT)- y la Federación de Empresarios del Turismo y la Hostelería (FEHT) volvió a alejar las posturas de ambas partes y así valoró el secretario de Hostelería y Turismo de UGT Canarias, Francisco González, la posibilidad de que la huelga convocada para el Jueves y Viernes Santo no sea sino la primera medida con la que se pretenda presionar a la patronal en caso de que ignore sus demandas.

El secretario de la Federación de Servicios de CCOO, Borja Suárez, también afirmó que la huelga en el sector de la hostelería –convocada en primer lugar por este sindicato y a la que el pasado lunes se sumaron también las cinco organizaciones con presencia en la Mesa de Unidad Sindical– «puede estar más cerca porque ahora vamos todos en la misma dirección».

Después de que el encuentro entre patronal y sindicatos en la provincia oriental acabara con buenas perspectivas la semana pasada, este martes la respuesta de los empresarios a la propuesta lanzada por los representantes de los trabajadores de generar una paga extraordinaria única este año para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores no fue del agrado de las organizaciones sindicales. «Está en las antípodas de lo que habíamos puesto sobre la mesa la semana pasada», destacó Suárez.

De manera que los paros convocados para el Jueves y el Viernes Santo pueden ser solo el inicio de lo que podría ser un verano caliente. El secretario de Hostelería y Turismo de UGT Canarias añadió que las protestas seguirán en esta línea hasta «que los empresarios entiendan que todos vivimos del turismo» y que ante una facturación extraordinaria como la que se está registrando «no se acuerden de los trabajadores y crean que llegan a final de mes tan holgadamente como ellos».

Pero aun así, los sindicatos no pierden la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo. Mientras en la parte social las posturas parecen más cercanas, no es así respecto al alza salarial que solicitan. La propuesta presentada por la FEHT es un 50% inferior a la planteada por los sindicatos y la patronal defiende que es inasumible llegar a más. Por su parte, los sindicatos responden que se puede ser creativo con la fórmula pero no flexibles con el incremento de los salarios, en un momento de bonanza económica para el sector y tras varios años de pérdida de poder adquisitivo para las plantillas.

De esta forma, los sindicatos han puesto sobre la mesa varias fórmulas, en las que incluso se combina la subida salarial con la paga única extraordinaria, para tratar de alcanzar un acuerdo con la patronal, con la que volverán a reunirse este viernes.

No será la única reunión en lo que queda de semana ya que, de forma paralela, también se negocia en la provincia de Santa Cruz de Tenerife para tratar de desconvocar la huelga. Después de que el pasado lunes, la primera reunión entre los sindicatos que integran la Mesa de Unidad Sindical y la patronal hotelera Ashotel y de restauración AERO, acabara convenciendo a los primeros para presentar un preaviso de huelga - todos se volverán a ver las caras mañana para tratar de acercar posturas.

Así, los encuentros se aceleran para tratar de evitar una huelga en plena Semana Santa, un momento en el que la ocupación hotelera es de las mejores del año. Reuniones que se celebran en una y otra provincia y que podrían terminar, en el caso de que se llegue a un acuerdo con una patronal pero no con la otra, con una huelga que se celebrara en unas islas pero no en otras.

