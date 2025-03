Los presupuestos del Estado para Canarias: entre Groenlandia y el Sahel

Canarias va a quedarse muy probablemente sin nuevos presupuestos estatales y sin la posibilidad de que la agenda pactada con el Gobierno central pueda desarrollarse en toda su amplitud, sobre todo en materia de inversiones. Es una de las curiosas conclusiones importantes, desde la óptica isleña, que pudo extraerse del debate del pasado miércoles en el Congreso en la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para explicar la posición del Ejecutivo en relación con las nuevas claves geopolíticas internacionales, y la apuesta de la UE para incrementar el gasto militar. Sánchez lanzó el mensaje de que no vale la pena perder el tiempo en presentar unos presupuestos para los que no tienen apoyos, y que es mejor dedicarse ya a pleno pulmón a negociar los de 2026, para los que muy probablemente tendrá dificultades muy similares a las que tiene ahora para los de este año.

Es una situación que el Gobierno de Canarias lamenta profundamente, y que CC considera injustificado porque cree que es obligación del presidente y de su gabinete en el Congreso un proyecto de presupuestos generales del Estado, tenga o no atados los apoyos, y que de oportunidad a los grupos de exponer sus argumentos para rechazarlos, si ese fuera el caso.

Los nacionalistas canarios son partidarios de que el Gobierno plantee su alternativa y que las formaciones políticas se mojen tanto en relación con los aspectos técnicos de las nuevas cuantas, como con las consecuencias políticas de una hipotética pero probable devolución de las cuentas al Ejecutivo. Es decir, que se vean en la obligación de explicar ante sus electorados su posición, y asumir todas las derivadas al respecto, incluida un hipotético adelanto electoral. No parece que vaya a darse esa situación.

La formación canaria se encuentra en esta fase de la legislatura muy pendiente de que otros, especialmente el Gobierno de Pedro Sánchez, juegue sus propias cartas, porque de ello dependerá en gran medida estrategias y decisiones importantes. Sin el horizonte de una negociación presupuestaria, tanto CC como el Ejecutivo regional de Fernando Clavijo centran su atención en vigilar que un ‘plan B’ contemple los elementos esenciales de la agenda canaria, y en poner en marcha el complejo proceso de distribución de menores migrantes contemplado en el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el día 18 y que será convalidado en el Congreso el 10 de abril si por el camino no pierde los apoyos anunciados.

A última hora, la resolución del Tribunal Supremo del pasado miércoles exigiendo al Estado que se haga cargo de más de un millar de menores migrantes solicitantes de asilo puede enturbiar el entendimiento que estaban mostrando ambos gobiernos para dar una solución definitiva al colectivo. También con un mensaje unificado frente a un PP que ya está activando recursos ante el Tribunal Constitucional desde las comunidades autónomas que gobierna y que está calificando de «xenófobo y racista», en palabras de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, una medida que el partido defendía cuando firmó el ‘pacto migratorio’ con Clavijo en septiembre.

Riquezas en disputa

La posición política de los nacionalistas canarios en Madrid vive así siempre pendiente de distintas circunstancias sobre las que no tiene control. Pero su diputada en el Congreso, Cristina Valido, mantiene una inercia de complicidad con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, no solo apoyando en el Congreso la mayor parte de sus iniciativas legislativas y propuestas, sino con mensajes en la misma onda de frecuencia. Fue así en el debate sobre seguridad y defensa en la UE y en España, en la que Valido respaldó de facto la apuesta del Gobierno por incrementar el gasto militar, aunque reclamó conocer el «cuánto, cuándo, cómo, y de dónde va a salir», y de paso ironizó sobre el pacifismo de los grupos a la izquierda del PSOE resaltando que si no les preocupa el imperialismo de Putin porque España está lejos de Ucrania y de la frontera con Rusia, ni tampoco «el SOS que ha lanzado Groenlandia» por el acoso al que le somete Trump , al menos que tengan en cuenta todo lo que está pasando en la frontera sur de Europa y de España, es decir, en todo el entorno geopolítico de Canarias.

En una intervención con calculada puesta en escena, Valido mencionó los principales peligros que acechan a la Europa de la que el Archipiélago marca el límite, y en especial el «polvorín del Sahel». Mostrando desde la tribuna del Congreso la portada de una revista en la que se analiza la situación de la zona, con una venda abrazando toda la franja conflictiva africana frente a Canarias, Valido alertó precisamente que para la seguridad canaria, española y europea, conviene tener en cuenta que la sombra de Putin está mucho más cerca de lo que parece por su presencia en toda esa zona del continente, donde los grupos golpistas de varios países reciben el apoyo del Grupo Wagner, ahora denominado África Corps, que provoca la expulsión de millones de personas que intentan salir por Mauritania y de ahí incorporarse a la ruta de inmigración irregular hacia Canarias.

«Ahí también está Rusia, que además está negociando una base militar en Argelia, mientras EEUU plantea inversiones en Marruecos, e Israel está buscando petróleo a 200 kilómetros de nuestras costas», resaltó Valido. Según ella «están en disputa no solo las fronteras, sino las riquezas de muchos países, oro, petróleo y otros minerales». «Y Putin y Trump, que hoy son tan amigos, no tardarán en enfrentarse en este espacio. Las riquezas del Sahel están en disputa y Europa no puede ignorarlo, ni ignorar su frontera sur», insistió la diputada.

Por eso clamó Valido por un debate serio en materia de defensa, «saber estar a la altura» para evitar el «bochorno» histórico de que «España no supo ver en su momento lo que ocurría, no supo actuar ni responder a la seguridad de sus territorios y de sus habitantes».

«Apostamos por una Europa fuerte, independiente, con capacidad para defender sus fronteras que siga defendiendo valores como la diversidad, la tolerancia, (la lucha contra) el cambio climático. Valores que ni Putin ni Trump van a defender», advirtió Valido.

