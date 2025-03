La Federación Sindical Canaria rechaza que el alza salarial en la hostelería sea una página única

La Federación Sindical Canaria y Sindicalistas de Base –formación mayoritaria en la mesa para la negociación del convenio de hostelería en la provincia tinerfeña– rechazaron este jueves 27 de marzo el principio de acuerdo al que llegaron el pasado martes CCOO y UGT para desconvocar la huelga en Semana Santa. En concreto, la organización comandada por Manuel Fitas, mostró su disconformidad con la fórmula planteada por los sindicatos a la patronal hotelera de Las Palmas para que la subida salarial que demandan para los trabajadores se realice a través de una paga única y extraordinaria para este año.

La Federación Sindical Canaria sostiene que esta no se consolidaría y, por lo tanto, no supondría la recuperación del poder adquisitivo de los salarios perdido en los tres primeros años de vigencia de ambos convenios provinciales. Unos marcos laborales que aunque incluyen incrementos de sueldos para los trabajadores, consideran que no son suficientes, al haberse acordado en un momento de total incertidumbre para el sector y encontrarse ahora en una situación de bonanza económica.

Asimismo, el sindicato recordó que el principio de acuerdo al que han llegado CCOO y UGT con la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FETH) no tiene el aval de la Mesa Sindical de Hostelería, donde no está presente CCOO, que la abandonó, precisamente por disconformidad con Sindicalistas de Base. Unas desavenencias que han acabado provocando un cisma sindical y una negociación paralela. Por un lado, la del comité de huelga impulsado por Comisiones Obreras, única formación que ha convocado paros en Semana Santa. Y por otro, el de las cinco organizaciones que conforman la Mesa Sindical de Hostelería, que solicitó la mediación de la consejera de Turismo, Jessica de León, para intentar sacar del inmovilismo a las patronales.

De esta manera, Sindicalistas de Base continúa defendiendo un alza salarial del 5,45% en ambas provincias, que se debe sumar al 2% firmado en el convenio de Santa Cruz de Tenerife para este año y al 2,25% acordado en el de la provincia de Las Palmas para 2025. Y su secretario general ya advirtió que todo lo que no pase por un incremento salarial significativo extraordinario, sin que esto significa la apertura anticipada de los convenios, puede acabar en una convocatoria de huelga.