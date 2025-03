Aplausos en el Parlamento contra la transfobia de Vox y en defensa del colectivo LGTBIQ+

La Ley canaria de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales se aprobó por unanimidad en julio de 2021 y se adelantó a la estatal de 2023. Es más, esa legislación completaba una anterior, del año 2014, referida a la no discriminación por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales que también fue refrendada por la totalidad del arco parlamentario. En ambos casos la Comunidad Autónoma se convirtió en vanguardia del rechazo a la intolerancia y Vox no tenía escaños en la Cámara regional.

Tanto en 2014 como en 2021 se escucharon grandes aplausos tras aprobar sendas normas que reconocen el derecho de cualquier persona a ser respetada "con independencia de la identidad y expresión de género de cada cual" y a garantizar "la dignidad humana, la vida privada, la integridad física y psíquica y la libre autodefinición del propio cuerpo".

Esos mismos aplausos se escucharon este miércoles en la Cámara regional, pero esta vez para refrendar el rechazo a la propuesta de la ultraderecha que pretendía "la derogación inmediata de toda la normativa derivada de la ideología de género y 'woke' en nuestra comunidad". Durante casi un minuto, los oídos de los tres diputados de Vox tuvieron que escuchar la ovación sonora con la que 67 señorías enterraron el rechazo a la iniciativa de Vox y el discurso de Paula Jover: "El sexo se determina desde el momento de la fecundación sin que el bisturí ni las modas puedan modificar este hecho".

Cincuenta segundos de aclamación para tapar la disertación de la diputada de Vox: "Nada cambiará el resultado de unas analíticas, porque siempre determinarán que el sexo de esa persona es aquel con el que ha nacido. Y nada cambiará lo que certifique un antropólogo forense, porque en el momento de fallecimiento el sexo será hombre, varón o hembra en función de lo que se determinaron cromosómicamente en el inicio de la vida".

"Pomada de respeto"

Con anterioridad, el rechazo a la transfobia de Vox se expresó con palabras y la portavoz del PP, Luz Reverón, recordó a Jover que "legislar no es imponer creencias personales, sino garantizar derechos, porque la libertad y la dignidad no se debaten, se protegen", mientras que Raúl Acosta (AHI) insistió en que "la ley que quieren derogar defiende la igualdad y la no discriminación, dos conceptos que les provoca urticaria y yo me permitiría recetarles una pomada que tenga como principio activo el respeto".

El alcalde de Santa Cruz y diputado nacionalista, José Manuel Bermúdez, acuso a Vox de "ignorancia" y de querer "perpetuar el sufrimiento, la marginación y la discriminación", y la socialista Elena Máñez, recordó a los diputados de ultraderecha que Vox que "añorar la dictadura franquista" y "frente a su negacionismo", enarboló la necesidad de defender "más derechos, más democracia, más libertad y el reconocimiento al derecho a ser, a amar y a sentir la identidad de género con plena libertad".