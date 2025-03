Ellas se celebran y se cantan

Nadie creyó que finalmente se materializara frente a la comisión de investigación, en carne mortal y grasa letal, Koldo García Izagirre, descendiente de Lázaro de Tormes, Guzmán de Alfarache y el Buscón don Pablos, el hombre que fue un Ministerio, el milagro de eficacia que igual te iba a buscar una caja de Malboro que te ofrecía a buen precio un container de mascarillas de unos amigos de toda confianza. Cuenta la chismografía que un policía le fue a entregar la citación a don Koldo, y cuando éste estaba a punto de recogerla su abogado lo impidió de un manotazo.

La comisión consideró que la ausencia del exasesor ministerial no fue solo una grosería hacia los parlamentarios y anunció que trasladaría a la Fiscalía la incomparecencia «porque entendemos que ha podido producirse un delito de desobediencia conforme el artículo 502 del código penal», tal y como apuntó con su impasibilidad habitual el presidente Raúl Acosta. Obélix se cayó de pequeño en la marmita de poción mágica y adquirió para siempre una fuerza sobrehumana, Acosta debió nadar en su adolescencia por el Mar de las Calmas y parece dudoso que sus pulsaciones por minuto pasen de cuarenta y cinco.

Las comparecencias, por lo tanto, quedaron reducidas a dos, las de sendas consejeras en el Gobierno presidido por Ángel Víctor Torres, Yaiza Castilla, consejera de Turismo, Industria y Comercio, militante de la Agrupación Socialista Gomera, y Manuela Armas, consejera de Educación y Universidades, militante del PSOE. Ni Castilla ni Armas proporcionaron ni una brizna de información de interés sobre el objeto de la comisión, y se dedicaron, con una pachorra sinceramente admirable, a felicitarse a sí mismas por el resultado de sus respectivas gestiones.

Yaiza Castilla tiene en la actualidad cuarenta años. Contaba con 35 al ser nombrada nada menos que consejera de Turismo - la principal actividad económica del país- y ya antes había sido senadora, siempre por obra y gracia de Casimiro Curbelo, al que sin embargo produjo algún que otro disgusto durante sus años en el Ejecutivo. Castilla se acogió al derecho de pronunciar una intervención inicial que terminó por convertirse en un discursete casi autobiográfico. «Recuerdo, pocas semanas después de asumir nuestras responsabilidades, los grandes incendios en Gran Canaria, que fueron dantescos…»

Pobre Dante. A cada segundo, en algún lugar del planeta, alguien lo apedrea en un discurso. Bueno, todo fue más o menos así, aunque destacaron: a) la obsequiosidad casi embarazosa de Jesús Ramón Chinea, compañero de partido, transido de emoción al ver de nuevo a Castilla en el Parlamento; b) el despiste cada vez más caótico del portavox, Jesús Galván; c) los intentos infructuosos para extraer un solo bit de la exconsejera por parte de Vidina Espino, aunque al menos quedó claro que Castilla no participó jamás en el fantasmagórico comité de gestión que encabezaba Torres; d)los luminosos elogios de Nira Fierro a la compareciente, llegando a afirmar que «su retórica dejó huella en el Senado». La ciceroniana Castilla fue senadora durante tres años. La intervención de Manuela Armas fue similar. También habló antes de las preguntas, y dijo cosas tan pertinentes como «sé que algunos de ustedes tienen en su ADN acabar o desestabilizar la enseñanza pública». Tampoco oyó nada, no se enteró de nada, ni quiso saber nada, aun después de aparecer en prensa la información sobre el contrato suscrito con la empresa concesionaria de automóviles RR7. «A usted se le echa tanto de menos», le garantizó con los ojos húmedos un diputado socialista. Armas asintió comprensivamente.