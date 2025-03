CC pide a Sánchez nuevos presupuestos y forzar a los grupos a que "se mojen"

El Gobierno central certificó este martes que no presentará en el Congreso un proyecto de ley de nuevos presupuestos del Estado si no tiene garantizados los apoyos necesarios para sacarlos adelante, pero CC censura esta decisión política y reclama al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que cumpla con el mandato constitucional de registrar nuevas cuentas, y que sea el debate parlamentario y la negociación previa los elementos que acaben determinando.

Los nacionalistas canarios apuestan, en este sentido, por superar los presupuestos ahora en vigor, los de 2023 tras dos prórrogas consecutivas, considerando que sin nuevas cuentas hay elementos importantes de la agenda canaria pactada con el Estado que se van a quedar sin cumplir o desarrollar.

La diputada de CC en el Congreso, Cristina Valido, cree que tras las complicaciones internas en el Ejecutivo y de este con sus socios parlamentarios hacen prácticamente inviable políticamente la aprobación de unas nuevas cuentas, pero al tiempo considera que esa situación no justifica por sí misma que el presidente renuncie a presentarlas, y menos aún a intentar sumar los apoyos necesarios para aprobarlos.

Valido reclama al Gobierno que haga honor a sus propias consignas de que “sudaría la camiseta” para tratar de salir del bloqueo presupuestario que afecta al país desde el 2023 negociando con los grupos y que se someta al dictamen de las Cortes. Cree que si el Ejecutivo demuestra una verdadera intención negociadora y pone sobre la mesa unas cuentas razonables serán los grupos los que tendrán que “mojarse” y explicar sus razones para el rechazo.

Debate parlamentario

“Queremos que vengan al Congreso unos nuevos presupuestos y ver los compromisos de la agenda canaria que no tienen partidas en los que están prorrogados desde 2023, y luego que los grupos se mojen y si no los apoyan, que se expliquen”, señala la diputada tinerfeña. Según ella, nadie del Gobierno se ha dirigido aún a la formación canaria ni para iniciar una negociación formal, ni para comunicarles que no se vaya a presentar un nuevo proyecto presupuestario, pero reconoce que el horizonte no es nada alentador.

Este mismo martes, a los mensajes oficiosos que iban dejando distintos miembros del Ejecutivo días atrás se ha sumado el de su portavoz, Pilar Alegría, quien ha confirmado tras el Consejo de Ministros que el proyecto solo se llevará a la Cámara baja si hay un acuerdo previo con los grupos parlamentarios que garantice su aprobación. Y ahora mismo el pacto ni está ni se le espera, ante las condiciones o reticencias de partidos como ERC, Junts y Podemos.

CC siempre ha defendido la necesidad de que las cuentas estatales vayan actualizando año a año el reflejo presupuestario de los compromisos del Estado sobre la agenda canaria, que a su juicio quedó muy bien resuelta en las únicas cuentas de la legislatura, las de 2023, pero que pierde posibilidades con las sucesivas prórrogas de los dos últimos años. Insiste, por tanto, al Ejecutivo que “se intente y se debata y que cada grupo se explique”.

“El Gobierno lo tiene difícil no solo ya por las reticencias de algunos socios parlamentarios, sino por las diferencias internas” en relación a las distintas posiciones de los dos socios, PSOE y Sumar, en relación con el incremento del gasto en Defensa. Pero Valido no cree que está dicha aún la última palabra y no descarta que finalmente puedas conformarse una mayoría de apoyo. En todo caso, presiona a Sánchez para que ase por alto los riesgos políticos de una hipotética devolución del proyecto al Gobierno y busque una salida a la congelación presupuestaria por la vía de los hechos.

También desde el Gobierno de Canarias se apuesta por nuevos presupuestos, tal como los reclamó este martes el jefe del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, durante la sesión de control en el Parlamento de Canarias al señalar que su ausencia está “impidiendo desarrollar la política financiera que desearíamos”. Clavijo resaltó la importancia de tener nuevos presupuestos estatales y comentó como una consecuencia negativa de las sucesivas prórrogas de los de 2023 el problema que tienen las aerolíneas y las navieras que no reciben del Estado la partida correspondiente al descuento de residencia, asegurando al respecto que ya tiene el compromiso de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de incluir esta partida en una la Ley de Crédito Extraordinario.

Gasto en Defensa

Valido destaca, en este sentido, que gracias a la presión de CC y del Gobierno canario ante Montero y a las negociaciones de los últimos meses se han logrado que en 2024 se hayan resuelto las transferencias de las partidas que tenían que se habían prorrogado de 2023, pero que otros compromisos no recogidos en esas cuentas siguen sin atenderse, como por ejemplo la actualización de convenios de obras hidráulicas o de infraestructuras educativas. “Las negociaciones nos han permitido resolver partidas claves, pero con nuevos presupuestos podríamos incorporar nuevas partidas de la agenda canaria, que estaba diseñada para ir desarrollándola a lo largo de la legislatura”, resalta la diputada.

Valido destaca que durante la última reunión de Clavijo con Montero “se chequearon varias cosas pendientes de 2024”, y que como hito fundamental se logró dar el paso fundamental para la aprobación por el Consejo de Ministros, una semana después, del decreto de reparto de menores no acompañados, pero que en todo caso no se abordó un escenario concreto presupuestario para lo que resta de año.

Clavijo sí trasladó a Montero la apuesta de CC y del Ejecutivo regional por la presentación de nuevas cuentas, dejando clara la predisposición de la formación isleña a apoyarlos incluso en el caso de un hipotético incremento del gasto en Defensa, siempre que ese gasto no vaya en detrimento del gasto social, o de la aportación estatal a las Islas. Este mayor gasto en Defensa es precisamente el que rechazan algunos de los socios del Ejecutivo y evita en estos momentos un acuerdo presupuestario.

