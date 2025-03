Torres mantiene su agenda y su hoja de ruta sobre menores pese a su enfermedad

El ministro de Política Territorial y Memora Democrática, Ángel Víctor Torres, mantiene toda su agenda de trabajo y de acción política e institucional en su primera semana tras haber comunicado este pasado domingo que tiene cáncer de próstata y que será operado a finales de abril.

Torres se trasladó en la mañana de este lunes desde Gran Canaria, donde participó el domingo en el congreso de los socialistas de la isla y dio a conocer su enfermedad, hasta Madrid para afrontar la agenda prevista desde la semana pasada y con intención de hacerlo también durante el resto de la semana con total normalidad. Su enfermedad no va a afectar a su hoja de ruta en la puesta en marcha del decreto recién aprobado para el reparto de menores migrantes desde Canarias y Ceuta al resto del territorio nacional, ni en los trámites y acciones políticas que el Ejecutivo central tiene por delante para iniciar el proceso.

El ministro conocía sus situación médica desde hacía dos semanas, según fuentes de su entorno, pero decidió desde el principio no trasladar ningún mensaje en ese sentido hasta tener cerrado el acuerdo sobre el decreto de menores migrantes, y despejar políticamente los detalles del mismo tanto con el Gobierno de Canarias, como con Junts, cuyo apoyo en el Congreso es imprescindible y se logró tras cerrar previamente la delegación de competencias en materia de gestión migratoria a Cataluña.

Una vez resuelta esta cuestión, el también líder de los socialistas canarios consideró que su intervención para cerrar el congreso insular del PSOE de Gran Canaria era el escenario apropiado para comunicar su situación haciendo hincapié en que el tumor es operable, que no piensa abandonar su puesto, que solo reducirá su actividad cuando los médicos se lo indiquen en los días previos a la operación, y que regresará “con más fuerza que nunca” cuando se recupere. “Hay Torres para rato”, remarcó.

Al trabajo

Tras dar este delicado paso en un día de mucha emoción para él y para los socialistas canarios, el ministro retomó su trabajo este lunes desde su despacho en el Ministerio con una reunión relacionada con el decreto de menores, en concreto un encuentro telemático con los delegados del Gobierno en todas las comunidades autónomas para explicarles precisamente el alcance de la nueva norma y las previsiones sobre los próximos pasos a dar.

Esta explicación había sido solicitada ya por algunos de los representantes territoriales del Ejecutivo para tratar de coordinarse con las administraciones territoriales cuando el proceso de ponga en marcha. Además de esta reunión ya prevista desde la semana pasada, Torres participó por la tarde en la habitual sesión en La Moncloa de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, presidida por la Vicepresidenta y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, previa al Consejo de Ministros de los martes.

La actividad de Torres continuará precisamente este martes con la reunión semanal del Consejo de Ministros, el primer encuentro con sus compañeros de gabinete tras haber hecho pública su enfermedad, aunque muchos de ellos ya conocían la situación, entre ellos obviamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El ministro también tiene prevista para esta semana una intervención en el Congreso para responder, en la sesión de control al Gobierno, a la diputada de PP Sofía Acedo, la portavoz de su grupo en materia de migraciones, a una pregunta relacionada con el decreto, aunque sin mención expresa al mismo. “¿Qué es para usted la solidaridad equitativa entre territorios?”, pregunta la diputada popular.

Torres, obviamente, estará presente en la importante comparecencia previa de Sánchez ese mismo día para informar del nuevo escenario geopolítico en Europa, y de la reunión del Consejo Europeo de la semana pasada en la que se abordó el incremento del gasto en defensa de los países miembros, y en la que no se descarta que la cuestión migratoria o el reciente decreto de reparto de menores pueda salir a debate y a la valoración del jefe del Ejecutivo.

“Abrazo” de Ayuso

Torres está recibiendo desde el mismo domingo una cantidad ingente de mensajes de apoyo y de llamadas que no ha podido contestar. Él mismo agradece ya en un primer momento esos apoyos y señala en un comentario en redes sociales que irá contestando a todos a lo largo de los próximos días. Los mensajes de ánimo y de pronta recuperación le están llegando desde todo el arco político y de los portavoces de todos los grupos parlamentarios, entre ellos el del portavoz del PP, Miguel Tellado, así como todos los presidentes y presidentas de Comunidades Autónomas, entre ellas la de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las líderes regionales del PP que ha anunciado batalla judicial en relación con el decreto de menores. Por supuesto muchos mensajes de compañeros del PSOE, entre ellos el del ex presidente del Gobierno y ex líder del partido José Luis Rodríguez Zapatero.

El ministro prevé además defender personalmente la convalidación del real decreto-ley en el Congreso toda vez que la misma debe producirse antes de Semana Santa, en el único pleno posible para ello, el de los días 15 a 17, dentro del plazo establecido de 30 días desde que fue publicado en el BOE (el 19 de marzo). Lo previsto es que esa defensa parlamentaria de la reforma de la ley de extranjería que hace obligatoria la distribución de menores y con ellos el reparto urgente de 4.000 de niños y niñas desde Canarias, y otros 400 desde Ceuta, sea la última actividad política de Torres antes de su paso por el quirófano y su posterior periodo de recuperación. Queda en todo caso por conocer si también le dará tiempo antes de ello de participar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que convocará en los próximos días la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y en la que se abordará el mecanismo de reparto entre todos los territorios. Es previsible que las distintas comunidades expondrán su posición y confirmarán, sobre todo las del PP, si presentarán recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Suscríbete para seguir leyendo