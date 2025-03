¿Adónde se marchan los emigrantes isleños? Los países de acogida de los 'canarios por el mundo'

Hubo tiempos en los que Cuba o Venezuela eran sinónimos de prosperidad para el canario que soñaba un futuro mejor. Hoy son otros los destinos del isleño emigrante. Alemania, el Reino Unido y los Estados Unidos son los países preferidos de quienes salen de la región para labrarse un porvenir no ya fuera de la Comunidad Autónoma, sino incluso fuera de España. Canarios de nacimiento o de ascendencia –no vinieron al mundo en el Archipiélago pero tienen la nacionalidad española, están empadronados como canarios residentes en el extranjero y en su mayoría son descendientes de las anteriores generaciones de emigrantes– que se distribuyen a lo largo y ancho del mundo y que nunca fueron tantos.

La convulsa Venezuela deja paso a las potencias occidentales como destinos preferidos de los jóvenes

Con las cifras a 1 de enero de 2025, recién publicadas por el INE, los canarios que viven fuera del país ya suman 202.454. Es la primera vez en la historia que hay más de 200.000 censados en terceros países. O cuando menos es la primera vez desde 2009, el primer año del que hay datos disponibles. Resulta así que cerca de un 7% de los españoles que residen en el extranjero, un total de 3.045.966 –otro máximo histórico–, es canario. Siete de cada cien. Algo que llama la atención por cuanto la población de la Comunidad Autónoma solo representa un 4,6% de la de España. Los canarios tienen mayor peso entre los españoles emigrados que entre los españoles que permanecen en el país. El caso es que esos 202.454 que se encuentran más allá de las fronteras nacionales son un 4,8% más, 9.241 más, que hace un año y la friolera de un 30% más que los registrados hace una década, en 2015, cuando sumaban 155.416. Sin embargo, no todas esas más de 200.000 personas son emigrantes canarios en sentido estricto. Entre ellas hay quienes emigraron, sí, pero lo hicieron al Archipiélago desde sus países de partida, se establecieron luego aquí, obtuvieron la nacionalidad y años después regresaron a sus orígenes, de ahí que ahora figuren como españoles-canarios residentes en el extranjero. Son españoles y canarios de pleno derecho, claro, pero no son nativos. Y están también quienes sí nacieron en la región pero emigraron hace ya décadas para decidir después quedarse en sus países de acogida. Esto es lo que explica que la gran mayoría de esas 202.454 personas viva en Cuba, un total de 74.299, y Venezuela, 55.932. Son quienes emigraron en su día para establecerse luego allí, quienes hicieron el viaje en sentido contrario para regresar más tarde, ya con la nacionalidad española, y también sus descendientes. En el caso de Venezuela se observa cómo esos canarios que marcharon décadas atrás, amén de sus hijos e incluso nietos, vienen regresando o estableciéndose por primera vez en el Archipiélago por el deterioro que sufre aquel país bajo el régimen de Nicolás Maduro. En 2015 había 73.505, con lo que la cantidad de canarios –nativos o no– residente en Venezuela se reduce cada año en una media de 1.757 personas. En definitiva, para calibrar con mayor tino la evolución de la emigración isleña, en especial la de los jóvenes –por lo que esta implica en términos de pérdida de talento–, conviene detenerse en esa parte de los más de 200.000 canarios censados en el extranjero que efectivamente nació en la región. Y lo cierto es que son una parte menor.

Hay más de 200.000 canarios censados en el extranjero, pero solo 33.873 nacieron en el Archipiélago

Son exactamente 33.873 los isleños –isleños en sentido estricto o riguroso, es decir, nacidos en una de las ocho islas– que hoy viven en el extranjero. Por el contrario, los restantes 168.581 individuos registrados como canarios residentes en terceros países vinieron al mundo en otros puntos de España, para luego establecerse aquí antes de emigrar, un total de 2.845; o directamente en el extranjero, hasta 165.681 –hay 55 de quienes no se sabe su lugar de nacimiento–. Pues bien, de esos poco menos de 34.000 sí nacidos aquí, la parte principal son niños o ancianos, mientras que solo 14.449 están en edad de trabajar. Una cantidad relativamente pequeña que evidencia cómo la pérdida de fuerza laboral en Canarias tiene más que ver con una suerte de emigración interna –isleños que se marchan a trabajar y vivir a otros puntos del país– que con un fenómeno emigratorio propiamente dicho. No obstante, la evolución y los cambiantes destinos de ese grupo de canarios que se va de España permite comprobar esa máxima de que es la economía la que regula los flujos migratorios. O dicho de otro modo: las personas, nazcan donde nazcan, salen de sus lugares de origen en busca de prosperidad o de mayor prosperidad, algo lógico de todo punto pero que no pocas veces suele pasarse por alto.

Hace diez años, en 2015, había 13.031 nativos canarios establecidos en el extranjero, así que la cifra se ha incrementado un 10,8% en la última década. En aquel entonces, un 49,6% vivía en América y un 34,9% lo hacía, en concreto, en Venezuela, frente al 44,4% que se había establecido en Europa. Hoy el mapa es muy distinto. De los actuales 14.449 isleños en edad de trabajar que residen fuera de España, un 28,5% está en América –21,1 puntos menos que una década atrás– y solo un exiguo 6,2% –apenas 900 canarios– vive ya en Venezuela. De hecho, los que se marchan a América a trabajar lo hacen ahora al norte, a Estados Unidos, donde están establecidos 1.540, cerca de un 10,7% del total. EEUU se ha convertido así en el tercer país con más isleños nativos de entre 16 y 64 años. Por delante están Reino Unido, con 2.741, un 19% del total y un 50,8% más que en 2015, y Alemania, con 1.962, un 13,6% de todos los isleños emigrados en edad laboral y un 53,3% más que hace una década. El auge de Londres y Berlín como destinos preferidos del canario que busca mejor futuro explica que Europa, donde en 2015 se establecía aquel 44,4% de estos isleños, sea hoy el lugar de residencia del 64% –9.237 de 14.449–.

Suscríbete para seguir leyendo