Thierno, víctima de discriminación: "Me gritaron 'vuelve a la jungla' y la Policía me dijo que tenía que lidiar con eso"

Thierno es un migrante de Gambia de 28 años que llegó a Canarias en patera cuando era menor. El joven explica en una entrevista con Europa Press que ha sido víctima de discriminación y que, en una ocasión, un hombre le gritó en la calle 'vuelve a la jungla' y la Policía le dijo que tenía que lidiar con ese tipo de situaciones.

Así, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra este viernes 21 de marzo, Thierno señala que llegó a Tenerife cuando tenía 16 años, en una embarcación donde seis personas fallecieron a lo largo de los 11 días que duró la travesía.

"Estuvimos tres días sin comer, porque no había comida ni agua. Tuvimos que beber de las orinas, mezclamos orina y agua salada, nada agradable", asegura.

Thierno cuenta que en la actualidad vive en el País Vasco y estudia Trabajo Social en la Universidad. Además, se encuentra realizando sus prácticas en Accem Vitoria, desempeñándose como trabajador social e intérprete.

Asimismo, el joven expone que desde que llegó a España ha vivido varias situaciones de discriminación en las que ha sentido "atacada" su dignidad. "Un día, en la calle, me encontré con un tío que me empezó a decir de todo, frases como 'tienes que volver a la jungla' o 'no tienes sitio aquí'", afirma.

En este caso, añade que le acusó de llegar a España a "buscar las ayudas" y a "quitar los trabajos". Ante este suceso, agrega que decidió llamar a la Policía y que cuando esta llegó, el varón negó todo lo sucedido. "La Policía me dijo: 'Tienes que lidiar con eso, porque es que aquí hay gente mala y gente buena'", indica.

En el ámbito educativo, el joven recuerda que una profesora, a la hora de corregirle un trabajo, le dijo que parecía que estaba hablando en su "idioma africano". "Me hizo sentir muy mal", recalca Thierno.

Acceso a la vivienda

También apunta que se ha encontrado con una situación de discriminación cuando intentaba acceder a una vivienda, que para él ha sido "inolvidable". En este sentido, cuenta que, después de contactar con una mujer y acordar una visita para ver el piso, la propietaria se echó para atrás y le dijo que había habido un "malentendido". "Me explicó que no tenía problemas con los inmigrantes pero que quizás su familia sí", afirma Thierno.

El joven señala que la discriminación racial "es una problemática que afecta profundamente a las sociedades generando desigualdades, conflictos y limitando el desarrollo integral de las comunidades". Para erradicarla, Thierno aboga por implementar estrategias que "promuevan la igualdad y el respeto por la diversidad".

La ONG Accem atendió el año pasado 391 incidentes discriminatorios por motivos raciales o étnicos, que se correspondían con 358 víctimas. En cuanto a las víctimas, asistió a 199 mujeres y a 159 hombres.

Respecto a los ámbitos en los que se produce la discriminación, la abogada y responsable del Eje Jurídico de Accem, Judith García, explica en declaraciones a Europa Press que se encuentran casos "en todas las actividades o situaciones diarias de la vida cotidiana".

"Destacan por la gravedad del impacto que tiene la discriminación en acceso a la vivienda, porque encontramos situaciones no solamente de denegación de acceso a la vivienda, que en cuanto se percibe origen extranjero, un idioma, un acento, o se les ve en persona y ven unos rasgos físicos fenotípicos que corresponden a un perfil racial concreto, se les deniega el acceso", precisa. En otros casos añade que igual no hay una "negativa directa", pero "sí que se agravan los requisitos para poder ni siquiera enseñarles una vivienda".

Igualmente, asegura que también registran casos de discriminación en otros ámbitos, como en centros de salud, en espacios comunitarios y públicos, en el empleo o en el acceso al ocio.

Por otro lado, García hace referencia a los menores migrantes no acompañados, que explica que sufren "controles" por la calle por perfil racial. Además, argumenta que estos destacan que se sienten "constantemente observados". "Nos contaban experiencias como en tiendas, el tener que ir a comprar rápido porque se sienten observados. No les dejan a lo mejor probarse unas zapatillas tranquilamente porque tienen la presión de tener a la persona empleada directamente encima siempre", detalla.

Para García, "hace falta apostar por la sensibilización, por el conocimiento de que estas situaciones siguen ocurriendo y que afectan a las personas en su día a día y en cómo pueden desarrollar su vida en condiciones de dignidad en España". Asimismo dice que hay que acercar la realidad de las personas migrantes y refugiadas y personas racializadas a la sociedad.

"Todas las personas somos iguales en derechos y obligaciones y hay que poner en marcha políticas sociales, proyectos que favorezcan este tipo de atención a personas que sufren discriminación", subraya.

Finalmente, la abogada señala que la creación de la figura de la Autoridad Independiente por la Igualdad de Trato y la No Discriminación "ayudaría un poco a luchar contra estas situaciones discriminatorias que se producen en el día a día". La creación de esta figura se sitúa en el marco de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, conocida como 'Ley Zerolo', que entró en vigor en julio de 2022, y que contempla un plazo de seis meses para la creación de esta herramienta.