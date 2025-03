La inversión del sector privado, pieza "indispensable" para el desarrollo de África

Cambio en el modelo de desarrollo. España se ha marcado el objetivo de aumentar la inversión del sector privado en el desarrollo sostenible del continente africano. Las políticas y medidas activadas hasta el momento en África para generar oportunidades económicas allí no han dado los resultados esperados -basta con mirar las cifras de migrantes que huyen en busca de una vida mejor-, por lo que el Ejecutivo central apuesta ahora por fomentar un cambio de mentalidad para que la internalización de las empresas europeas sea distinta y se produzcan partenariados reales con socios locales que de verdad generen empleo de calidad en la región. Así lo defendieron esta mañana los ponentes de la jornada 'Trabajando con el sector privado para generar mejores oportunidades económicas en África para todas las personas'. Un encuentro celebrado en Casa África que sirve para preparar la IV Cumbre de Naciones Unidas sobre Financiación al Desarrollo que se celebrará en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio.

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, participó en la inauguración de las jornadas en las que reivindicó el "multilateralismo global solidario" frente a la confrontación de cara a reforzar la cooperación internacional y defendió que la inversión privada es "indispensable" para cumplir los objetivos . "Es el momento de dar un grito a la esperanza y demostrar la confianza que existe entre los países y que somos más los que creemos en la cooperación frente a la confrontación", apuntó. La representante del Ministerio español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación insistió en la importancia de trabajar con mujeres y jóvenes y aseguró que el 70% de la población africana tiene menos de 30 años y que en el área subsahariana del continente viven más de 400 millones de personas de entre 15 y 35 años.

Trabajar el origen

El viceconsejero de Comunicación del Gobierno canario, Jonathan Domínguez, recordó que muchos de ellos deciden jugarse la vida intentando llegar al Archipiélago buscando una vida mejor. Más de 86.000, llegaron a Canarias en cayucos y pateras entre 2023 y 2024, algo que han intentado otros 8.384 hasta el 10 de marzo de este año. Es por ello, que Domínguez insistió en la importancia de trabajar en origen para desincentivar la salida de las embarcaciones con proyectos que les ofrezcan alternativas para llevar una vida digna sin tener que jugarse la vida en el mar.

Para ello, el apoyo a los esfuerzos de integración regional africana es clave. En las jornadas se explicaron las características del programa Coywa entre la Cooperación Española y la Agencia de Desarrollo de la Unión Africana-NEPAD (Auda-Nepad). Basado en una línea de incubadoras de empresas que sirve para movilizar capital de apoyo a emprendedores y generar oportunidades. Hasta ahora el proyecto estaban centrados en las mujeres pero desde enero, también incluye a jóvenes. "La iniciativa ha tenido impacto en 33 países, en 78 proyectos que llegaron a 2 millones de mujeres" aseguró esta mañana el director de Capital Humano y Desarrollo Institucional de Auda-Nepad, Symerre Grey-Johnson quien aseguró que el objetivo en cinco años es doblar el impacto y llegar a todo el continente africano. Este proyecto permite a las mujeres y a los jóvenes una mayor formación financiera y digital y también el acceso a ayudas.

El director adjunto del Centro de Desarrollo de la OCDE, Federico Bonaglia, resaltó la importancia de generar alianzas reales con África que permita a las partes abordar juntos los retos y que la relación no sea de "donante a recipiente". El ponente aclaró que el continente está repleto de oportunidades y que cuenta con muchos recursos naturales ycombatióó la idea de que "existen demasiados riesgos". Defendió que esta razón no puede alejar a los inversores porque los datos demuestran que no todos los riesgos "son reales". Por ello, insistió en la importancia de proporcionar datos reales que mejoren el entendimiento que se tiene de África fuera de sus fronteras.

Atraso en el cumplimiento de los ODS La secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, aseguró esta mañana que, por el momento, solo el 17% de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por Naciones Unidas "está en la buena senda para conseguirse en 2030". En la actualidad, la cooperación oficial al desarrollo moviliza la mitad de los recursos comprometidos, el 0,7 % de la renta nacional bruta, y aunque los donantes públicos llegasen a ese porcentaje sólo se llegaría a cubrir el 10% de lo que se necesita para cumplir los ODS. Por ello, Granados insistió en la importancia de la inversión privada. Según aclaró, el papel de las administraciones pública tiene que centrarse en "hacer de palanca" y generar entornos seguros con fiscalidades atractivas que atraigan la inversión.

Suscríbete para seguir leyendo