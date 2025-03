Guillermo Pulido, analista militar: «Es muy posible un conflicto en aguas canarias por el telurio»

¿Europa tiene la necesidad de rearmarse por miedo a Rusia o a Trump?

Por una suma de las dos cosas. Donald Trump todavía tiene que clarificar su política respecto a Europa. Él no lo dice abiertamente, pero su retórica indica que no nos va a ayudar ante un hipotético ataque ruso que, por otra parte, es algo bastante probable. Los estrategas que están detrás de Trump, más que por una retirada de Europa, apuestan por reducir su presencia militar en el continente. Quieren concentrarse en China, dedicar menos recursos a la defensa de Europa y llevarse bien con Rusia para separarla del gigante asiático. Ya sea por las intenciones de Rusia o por una reducción de la presencia norteamericana, Europa necesita tener un ejército mucho más fuerte.

¿El rearme europeo es viable y sostenible en el tiempo?

El balance de poder europeo está bastante equilibrado porque Estados Unidos se mantiene como una especie de sombra que, en cualquier momento, puede intervenir militarmente. La realidad es que Rusia tiene una gran ventaja, con 220 brigadas de maniobra terrestre frente a las 82 que suman los ejércitos europeos. Los decretos presidenciales rusos ordenan a su Ministerio de Defensa que prepare un ejército con un millón y medio de efectivos. Ya están ampliando el reclutamiento y su producción industrial. El objetivo es llegar a contar con unas 60 u 80 brigadas adicionales, lo que supone unos 400.000 soldados de tierra más. Actualmente, las 220 brigadas rusas están combatiendo a 110 brigadas ucranianas, que entre americanos y europeos estamos suministrando, de ahí la impresión de que si no puede con Ucrania no podría con el conjunto de Europa. Sin embargo, el desequilibrio militar europeo es altísimo. Para comparar la potencia, se habla de PIB o de tamaño de población, pero a la guerra no se va con el PIB, se va con tanques, soldados, misiles y drones. El rearme militar europeo, sea económicamente sostenible o no, es necesario por el gran desequilibrio militar que existe y porque la amenaza rusa está ahí y es permanente.

¿Desde cuándo reclama Estados Unidos a Europa más inversión en defensa?

Esto se lleva diciendo desde la I Guerra Mundial. Desde que desapareció la amenaza de invasión a gran escala cuando acabó la Guerra Fría los americanos no querían tener tantas tropas en Europa. El llamamiento americano al rearme europeo viene desde la década de los 2000, en la época de Bush hijo, que empezó a hablar de un gasto militar del 2%. Europa gorroneaba seguridad y era un dispendio por parte de Estados Unidos.

¿Qué presencia militar americana hay en Europa?

Depende de la época del año, pero fluctúa entre los 80.000 y 105.000 soldados. Además, hay brigadas en estado de hibernación y que, en caso de crisis, solo tendrían que trasladar a las tropas en aviones comerciales.

¿Es una ambición real de Rusia invadir Europa?

Sí. No es que esté escrito en un papel, pero un ejército tan grande no es solo para defenderse. Quieren tener capacidades ofensivas potentes y lanzar grandes ataques dentro de Europa. Además, se están preparando para una guerra terrestre y una guerra nuclear, mientras que Europa gasta gran parte de su presupuesto militar en aviación y en fuerzas navales.

Según todas las amenazas que apunta, sería necesario aumentar el gasto militar en España...

En mi opinión, sí. El Ejército español tiene el equivalente a unas ocho o diez brigadas y solo podríamos enviar una a combatir al Este, pues están mermadas de personal, les falta equipamiento y munición. Si queremos contribuir a mantener el equilibrio militar de Europa, en el caso de que EEUU redujera su presencia, deberíamos ser capaces de enviar más unidades a combatir, y eso requiere bastante inversión.

¿Las negociaciones para llevar la paz a Ucrania van por buen camino?

Todavía es pronto para saberlo. Dependerá de cómo reaccionen los rusos. Es evidente que Estados Unidos quiere acabar con los conflictos que acaparan sus recursos. Por eso insistieron tanto en terminar con la guerra de Gaza. Su objetivo es concentrarse en China y estarían dispuestos a sacrificar muchos de los intereses ucranianos y europeos con tal de contentar a Putin para que firme un acuerdo de paz. Todavía es pronto para saber hasta dónde llegarán las concesiones. En este sentido, la élite rusa está dividida. La mayoría piensa que las negociaciones son un engaño americano, porque siguen una guerra de desgaste con Ucrania y consideran que parar ahora sería darle un respiro. Otra parte de la élite quiere llevarse bien con Trump y creen que, a largo plazo, es mejor que EEUU se retire de Europa y cortar la ayuda militar a Ucrania, para ellos rearmarse y volver a atacar más adelante.

¿Quiénes son los asesores de Trump y qué hoja de ruta le marcan?

El principal asesor es Elbridge Colby, un académico que fue subsecretario de Defensa durante la primera administración Trump, y su línea maestra es acabar con los conflictos. En EEUU hay diferentes corrientes, los primacistas que opinan que deben ser la potencia hegemónica militar en todos los escenarios (Europa, Pacífico y Oriente Medio) y requiere tener unas fuerzas armadas capaces de librar dos grandes guerras al tiempo. Por otro lado, están los restrainers que creen que la implicación militar americana en el extranjero genera muchos problemas y es muy costosa. Y, en medio de esto, están los priorities, que piensan como Colby. Esta corriente entiende que China es un rival económico muy potente con el que tienen que competir, a la vez que tienen que dar seguridad a sus aliados en Oriente Medio y en Europa, lo que va en contra de la prioridad nacional, que está en el Pacífico y en China, donde se concentra la mayoría del PIB mundial.

¿Marruecos supone algún tipo de amenaza militar para España?

En estos momentos, Marruecos no es una amenaza militar directa para España, aunque esto puede cambiar en unos años porque Marruecos y Argelia están en una carrera de armamentística relativamente importante. Actualmente, no tienen capacidades, pero estamos viviendo un momento histórico en el que la tecnología militar está cambiando muchísimo y los drones y los misiles son mucho más importantes que la aviación, los barcos y los tanques. Si a largo plazo, Marruecos empieza a comprar misiles, como ha hecho Yemen, puede armar un follón.

¿El Ejército español está preparado para responder ante un hipotético ataque marroquí a Canarias?

Habría que aumentar la presencia de la Armada española en aguas canarias por el tema de las tierras raras en el monte submarino Tropic. Un conflicto en aguas canarias es muy posible en el futuro por el telurio. Estamos muy poco preparados porque no hay una amenaza directa, pero la situación podría cambiar muy rápidamente.

