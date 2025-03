Sánchez compromete mayor vigilancia para el entorno “convulso” de Canarias

El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, se comprometió este jueves a compaginar en la estrategia de seguridad de defensa de España y de la UE la preocupación sobre la situación en el este del continente y en el conflicto bélico en Ucrania por la invasión rusa, con una mayor “vigilancia y atención” al convulso entorno geopolítico de Canarias como frontera sur de Europa. Sánchez trasladó a la portavoz de CC en el Congreso, Cristina Valido, con quien se reunió en La Moncloa en el marco de la ronda de conversaciones con todos los grupos para abordar la situación internacional y el aumento del gasto militar, que tanto el Gobierno como la UE son conscientes de la compleja y preocupante situación del Sahel, y sobre la necesidad de “mirar a la frontera sur” y a una región ultraperiférica “a 200 kilómetros del continente africano en un espacio convulso, con muchas guerras y con muchas personas huyendo y jugándose la vida en el mar”, según afirmó la diputada nacionalista tras la reunión.

Valido obtuvo, en primer lugar, respuesta satisfactoria a la preocupación de su formación política sobre el efecto que el aumento del gasto militar anunciado por Sánchez días antes podría tener en las políticas sociales o en partidas esenciales para Canarias, algo que el presidente descartó. “El presidente me ha garantizado que el aumento del gasto en defensa no vva a tener ningún impacto en el gasto social, que hay margen para agilizar y acelerar ese 2 % del PIB y no esperar hasta el año pactado y tratar de adelantar la aportación a la OTAN”, explicó la diputada tinerfeña. “Si se confirma que no va a tener ningún impacto social, nos mantenemos a la espera de saber de dónde va a salir el dinero, cuánto dinero va a ser, pero que Canarias tiene muy claro que si hay un territorio para el que es muy importante una Europa fuerte con capacidad de garantizar la seguridad de sus fronteras, ese es el Archipiélago”, insistió la representante de CC para dar un apoyo claro al Gobierno en sus planes en este ámbito.

Es, por tanto, junto al PNV y Junts, el socio parlamentario del Ejecutivo que más complicidad ha mostrado con Sánchez en este sentido, aunque tampoco ERC y Bildu se han opuesto de manera explícita a acelerar el gasto en seguridad y defensa ante el giro del clima geopolítico internacional. A partir de esta premisa, y tras exponer también su preocupación por el “efecto económico” de la guerra de aranceles emprendida por EEUU, la diputada centró su conversación con Sánchez en buscar garantías sobre la acción del Gobierno y de la UE en la frontera sur comunitaria. En ese marco, mencionó la especial atención que se debe mostrar desde todos los ámbitos europeos por la situación en el Sahel, donde “Rusia ha tomado el control”, según resaltó Valido. Pero también mencionó otros elementos de política internacional y conflictos cercanos a Canarias que deben estar en la agenda de la política de seguridad y defensa de España y la UE. En este punto mencionó “la intención de algunos empresarios americanos, como Elon Musk, de invertir en el Sáhara, "un territorio ocupado”, así como el hecho de que empresas energéticas israelíes tengan otorgadas licencias de exploración y extracción petrolífera en aguas saharauis a 200 kilómetros de las costas canarias.

“El presidente es perfectamente consciente de la necesidad de no mirar solo al este por grave que sea la situación, sino también a la frontera sur. Me ha mostrado su preocupación por la situación del Sahel y que así lo ha trasladado en la UE”, aseguró Valido. La diputada también trasladó a Sánchez la necesidad de “todo el despliegue que sea necesario para controlar unos flujos migratorios que tal como se está poniendo el mundo van a ir a más”, recalcando que “no podemos hacer otra cosa que ser responsables con el contexto político internacional, asumir que es hora de tomar decisiones y que no podemos estar fuera de cosas que afectan a toda Europa y también a Canarias, como frontera sur del continente”. Insistió en que “tenemos que prestar más atención y necesitamos una Europa fuerte que pueda garantizar la seguridad y la vigilancia de sus fronteras y ahí hay un trabajo importante que hacer que se debe plantear ya”. “Ha tenido que cambiar el entorno político mundial para empezarnos a tomar en serio situaciones como la de esta frontera”, comentó la diputada de CC.

Valido coincidió con la mayoría de los demás portavoces sobre lo parco de la información facilitada por Sánchez sobre los planes del Gobierno y de la propia EU para responder al nuevo contexto europeo e internacional, pero consideró que esta “información de carácter muy general” es quizá toda la que el presidente pueda ofrecer por las dudas que todavía tienen los socios comunitarios, o sobre la evolución de los acontecimientos en Ucrania, con la expectativa de un posible alto el fuego y una negociación para resolver el conflicto. “Según lo que ocurra, imagino que la UE pisará más o menos el acelerador para tomar decisiones de conjunto que permita clarificarcuáll es la forma de fortalecer y garantizar la seguridad de la propia UE”.

Valido consideró en este sentido que “habrá que ver qué se acaba decidiendo” sobre el gasto militar y de seguridad al que están apuntando la mayoría de los países miembros y dilucidar si se trata de una “aportación individual” o de una especie de “fondo de contingencia” con la posibilidad de articular con entidades financieras y el Banco Europeo de Inversiones (BIE) un mecanismo de financiación que “genere los fondos necesarios para tecnología e industria que además ayude a desarrollar toda esa inversión en Europa”. Valido identificó como otro foco de preocupación la gestión y repercusión de ese incremento militar y apostó porque “toda inversión revierta en territorio europeo y sirva para mejorar las capacidades y el desarrollo de nuestras economías”.