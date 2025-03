Clavijo lamenta no lograr un gran acuerdo en la ley de residencia y el cambio del modelo turístico

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sale del debate sobre el estado de la nacionalidad que ha concluido este jueves con una 'espinita' clavada: "eché en falta la posibilidad de grandes acuerdos en la ley de residencia o en la revisión del modelo turístico en relación con la sociedad".

"La oposición no me recogió el guante y me hubiera gustado salir del debate con su apoyo en asuntos que son de vital importancia para el futuro de esta tierra", aseguró en los pasillos del Parlamento tras la conclusión de las tres jornadas que ha durado el cónclave parlamentario anual sobre política general.

Con todo, el presidente se mostró satisfecho del devenir de la extensa sesión plenaria, pues "más allá de algunas intervenciones, que han sido un pelín más estridentes que otras", ha existido "un amplio consenso" en las resoluciones finales aprobadas. "Ahora nos toca que las mismas tengan repercusión en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos", insistió.

También reiteró, como ya dijo en su intervención inicial del pasado martes, que "si el Gobierno tiene que tomar decisiones, por muy dolorosas que sean, se tomarán" y que tampoco "me temblará la mano" para abordar "debates hasta ahora vedados", como pueden ser los relativos a la "subida de los salarios o cuál es el número máximo de turistas que puede recibir Canarias".

"Nos estamos desenvolviendo en un contexto bastante inestable y eso nos va a llevar, si queremos adaptarnos para mitigar las consecuencias externas, a producir cambios y decisiones, aunque sean dolorosas, en aras del interés general de Canarias", insistió.

Es más, para Clavijo el recordatorio que el miércoles hizo el portavoz nacionalista, José Miguel Barragán, sobre la posibilidad de llevar a cabo una remodelación del Gobierno a mitad de legislatura no es más que "una muestra de confianza y de apoyo para que tomemos las decisiones que tengamos que tomar".

