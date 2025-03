Penúltima hora: el presidente de Canarias es Feijóo

Con raras excepciones como nosotros mismos, lo medios de comunicación no siguen habitualmente la información parlamentaria, salvo a través de los imparciales comunicados emitidos por las distintas consejerías y grupos de la Cámara. Pero con ocasión del discurso del presidente del Gobierno que abre el debate sobre el estado de la nacionalidad puede comprobarse que, asombrosamente, todavía se circulan bastantes periodistas que han sobrevivido a la desnutrición, la pelagra y los alquileres. Como el palco dedicado a la prensa en el salón de pleno ofrece un espacio muy limitado los periodistas deben madrugar para conseguir sitio, mientras sus señorías, benditos sean, pueden seguir sobando o desayunar tranquilamente.

La principal misión de los medios es construir un relato que ofrezca al menos un fisco de interés para los hipotéticos lectores, oyentes o televidentes: una labor difícil, sacrificada, a veces extenuante. Es imprescindible añadir algunas gotas de dramatismo. ¿Qué dirá Clavijo? ¿Qué le responderá Franquis y en qué idioma? ¿Llevará hoy corbata Luis Campos? ¿Cuántas veces meterá la pata la presidenta de la Cámara, Astrid Pérez, y cuantas miradas de odio sarraceno le dedicará Ana Oramas? ¿A qué videojuego jugará hoy en su móvil Patricia Hernández? ¿Se caerá la lámpara de araña central sobre sus señorías o desgraciadamente no? Hay que meterle chicha al asunto porque, con sinceridad, ¿quién se traga esto? Por eso los gabinetes de prensa siguen siendo importantes: se dedican a realizar y mandar resúmenes de un minuto de las intervenciones de sus jefes en la tribuna de oradores para las redes de sus respectivos partidos o algo más largo para Tiktok. Definitivamente una de las principales funciones del Parlamento en la actualidad es la producción y difusión de contenidos audiovisuales.

Los diputados más madrugadores se adelantaron más de una hora al comienzo del pleno, como Vidina Espino, de un rojo llameante y expresión de supino aburrimiento, o Carlos Ester, siempre dicharachero y ruiseñor, me gustan las mujeres y me gusta el vino y cuando quiero olvidar bebo y olvido, uno de los diputados más veteranos, aunque tampoco se note demasiado, o José Manuel Bermúdez, con chaleco y todo, porque ya no sabe cómo pedir que se baje el aire acondicionado del salón de plenos, o Nira Fierro, que suele llegar de las primeras para tener las espaldas cubiertas y observar la llegada de los demás. A su lado Sebastián Franquis, el portavoz socialista, entrecerraba los ojos más que nunca, lo que acentuaba su aspecto de chino malhumorado en la puerta de un bazar sin seguro contra incendio. Por supuesto el pleno no comenzó puntualmente. Faltaría más.

Ya con todos metiendo una algarabía notable en el salón apareció el presidente, que entró por la puerta del fondo para saludar a varios diputados - y con especial detenimiento a Franquis, - y dirigirse rápidamente a su escaño. Sonaron los timbres de advertencia - en el cine Víctor de la capital tinerfeña, ahora cerrado, sonaba un timbre parecido en las matinés - y Astrid Pérez abrió la boca para felicitar a las autoridades presentes, que desde el palco saludaron graciosamente a los mortales. Después la presidenta tosió y dijo sin cometer un solo error:

-Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.

Nadie puede llevarse a engaño y esperar un gran discurso por parte de Fernando Clavijo. El presidente quiere discursos sin alardes retóricos porque está convencido que le bastan los razonamientos técnicos y los números para ser convincente. Así que empleó una hora y diez minutos para demostrar que las cosas van mejor y que su equipo no ha abandonado su voluntad reformista. Incluso en los asuntos más delicados - como sanidad o dependencia - Clavijo se puso entre un bien y un notable. Aseguró que se entregarían entre 2.000 y 3.000 viviendas este año y se licitarían otras tantas el año que viene, además de las que se construyan para alquiler social. Apuntó que las universidades públicas disfrutaban en este ejercicio de los presupuestos más altos de su historia. Pero todo eso se puede leer al lado. Los signos políticos que puso Clavijo sobre la mesa fueron tres. El primero, una insistencia en que los empresarios del turismo deberían mejorar los salarios porque -esto es de un servidor -están ganando una pasta gansa. Si no suben los sueldos - vino a decir el presidente - habrá que pensar en subir los impuestos. El segundo un objetivo central aunque todavía muy germinal: buscar una fórmula jurídica para establecer límites en la adquisición de vivienda por parte de no residentes. Y tercero la creación de una oficina de prospección, cabe imaginar que adscrita a Presidencia del Gobierno, para evaluar e impulsar estrategias de cualquier tipo ya experimentadas en otros territorios y circunstancias comparables con Canarias. Clavijo cerró el discurso con otra cita de La Guerra de las Galaxia, el cronista no sabe si de Obi-Wan Kenobi o de Chewbacca.

Tampoco lo sabía, seguramente, Sebastián Franquis, que quizás fue al cine por última vez para ver Asignatura pendiente o Los increíbles albóndigas. Franquis empezó muy bien, mejorando su dicción habitual, y planteando un análisis global tan discutible como pertinente. Pero no se resistió a la tentación del catastrofismo y muy rápidamente amontonó expresiones derogatorias. El Gobierno es ineficaz, ineficiente, mentiroso, enredador, derrochador, quiere reventar el Estado de Bienestar, defiende a los ricos y aplasta a los pobres y, para decirlo todo de una vez, quien lo preside realmente es Alberto Núñez Feijoo. Quizás Franquis crea que semejante ocurrencia (Canarias es un apocalipsis mecido fúnebremente por gaitas gallegas) tiene algún recorrido propagandístico. Me parece que no. Me parece que, si no me equivoco, los votantes canarios son todos mayores de edad. Ya verás la risa si en 2027 el PSOE pacta con CC para gobernar el país. Me imagino que el presidente de Canarias será entonces Patxi López.

