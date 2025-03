Sanz Roldán: «Putin aún tardará en negociar la paz»

El exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, actual presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha, aseguró ayer que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el asunto de la Guerra de Ucrania, quiere sentar en una mesa de negociación al presidente ruso, Vladimir Putin, y decirle al mundo que esta nueva Presidencia estadounidense es capaz de hablar con Rusia, considerar sus necesidades estratégicas, porque eso es «bueno para todos». Pero, en opinión de Sanz Roldán, «Putin prefiere seguir dejándose querer, pues aún no se ha sentado a hablar él en una negociación y por eso las condiciones que él pone, y que no las sabemos del todo, son las Estados Unidos hace suyas y que Ucrania y la UE no pueden aceptar».

Así lo afirmó el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia antes de ofrecer una charla en el programa Diálogos, organizado por el Consejo Social de la Universidad de La Laguna (ULL), y que se celebró en el Espacio Mutua Tinerfeña en el casco histórico de La Laguna en la tarde de este jueves.

Para Sanz Roldán, Putin se siente en una posición de privilegio y todavía prefiere no sentarse a hablar de paz. Y, de hecho, «pide muchas cosas».

El título de la conferencia fue Hacia un orden mundial deseado. La utilización de la preposición hacia no es casual. Aclaró que voluntariamente quiere expresar movimiento.

Expuso a los asistentes que los acuerdos para garantizar el orden mundial cada vez duran menos tiempo. Comenzaron con la Paz de Westfalia, que se prolongó cerca de dos siglos. Y el último apenas se mantuvo dos o tres años.

Expuso que, hasta el pasado 20 de enero, Estados Unidos y sus aliados eran un polo que concentraba «el poder», mientras que China y sus apoyos «de escasa calidad», aglutinaban «la influencia». Sin embargo, desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, a los dos actores principales se han sumado otros dos: Rusia y la Unión Europea, tras el voluntario alejamiento de Trump de la OTAN.

Además de soltar el «lastre» de la Unión Europea, piensa el exjefe de la Inteligencia española que el actual presidente estadounidense también ha hecho lo mismo con Ucrania (para mejorar la relación con Rusia), Gaza (para consolidar los vínculos con Israel) y con Taiwán».

En opinión de Félix Sanz Roldán, desde que Vladimir Putin decidió invadir Ucrania «se quedó como un paria político» ante la comunidad internacional. Es decir, que «Putin estaba destinado a no ser nadie; pero ahora, por obra y gracia de uno de los polos, empieza a ser un player (jugador) internacional», señaló el exdirector del CNI.

Y en la actual situación, señala este experto en geopolítica que Estados Unidos continua teniendo «poder militar», «pero menos, puesto que sus «aliados (de la OTAN) ya no están».

Mientras tanto, con los últimos movimientos y la actual situación de orfandad de la Unión Europea, China adquiere más poder, y «sin hacer nada, y tiene más posibilidades de contar con más aliados».

Desde el punto de vista de Sanz, resulta complejo que Rusia y China vayan de la mano, pues ningún líder tecnológico quiere llevar de la mano a un «asesino».

El actual presidente del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha puso algún ejemplo muy significativo. Recordó que «Estados Unidos, con todo lo que pueda decir», no puede desarrollar una batalla sin límites con el asunto de los aranceles.

Por ejemplo, recordó que procede de China el 40 por ciento del conjunto de los componentes de algunos modelos de la marca Tesla (propiedad de Elon Musk, responsable del área de Eficiencia Gubernamental en el Gobierno de Donald Trump).

Sobre el principal difusor del mensaje Make América Great Again (Hacer América grande otra vez), apuntó que es «capaz de ver las partes de la economía, pero no el todo». Señaló que recientemente el presidente de Estados Unidos recibió a los representantes de la industria del automóvil de su país, que, según Sanz, le habrán advertido de los riesgos de subir un 25% de los aranceles al aluminio y el acero. Y planteó otro ejemplo ilustrativo Sanz Roldán: en un Chevrolet Defender, que es uno de los vehículos más vendidos en EEUU, el 30 por ciento de los componentes proceden de México, el 20% de Canadá, y el 8% de Alemania.

Y a esto hay que añadir, según el exresponsable de la Inteligencia española, que la industria del automóvil norteamericana contribuyó a que Trump alcanzara el poder de una forma muy sólida.

