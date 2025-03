Gamarra acusa a Sánchez de ser el pelele del separatismo

"Un pelele en manos del separatismo", así definió la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Unas declaraciones que realizó a los medios de comunicación, durante su visita a la capital tinerfeña esta mañana, en la que estuvo acompañada por el secretario del PP en las Islas, Manuel Domínguez, y el secretario ejecutivo de acción política del PP de Canarias, Carlos Tarife. Gamarra acusó al Ejecutivo de Sánchez de someter a un "desprecio y abandono" a Canarias, tras el acuerdo firmado entre el PSOE y Junts, en el que el Estado delegó las competencias en materia de inmigración a Cataluña.

Una proposición de ley que aseguró "es inconstitucional" con la que "únicamente trata de agradar y contentar a los independentistas" y criticó que "los independentistas se aprovechen de la debilidad de un presidente que, lejos de gobernar el país, está dispuesto a resistir a cualquier precio e incluso demostrando ser capaz de entregar la unidad de España".

Condonación de la deuda

Gamarra lamentó que "cuando todavía no habíamos terminado de asimilar lo que suponía la mal llamada condonación de la deuda, nos encontramos con que desaparece una política de Estado en materia de control de fronteras y en la de migración". La popular criticó la falta de control en las fronteras españolas y no entiende "por qué no se solicita el despliegue de más fuerzas de Frontex o no se dote de más recursos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el Archipiélago". Además, incidió en que a Sánchez lo único que le ha importado del control de fronteras "es trocearlo y romper lo que es un proyecto de país".

Okupación

La secretaria general de los populares visitó el barrio del Toscal, en Santa Cruz de Tenerife, en el que, en las últimas semanas, los vecinos han denunciado la okupación de varias viviendas abandonadas. La denuncia de una de las propietarias provocó un procedimiento judicial mediante el cual se logró desalojar una de las viviendas que además está declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) del Conjunto Histórico Barrio de El Toscal. Gamarra, que comprobó este fenómeno en las calles tinerfeñas, cuestionó "las leyes que protegen al okupa" y acusó al PSOE de tener "bloqueadas en el Congreso iniciativas del PP, que ya han sido aprobadas por el Senado, y que impiden que se pueda dotar de seguridad a los propietarios para que puedan desalojar en 24 horas a alguien que okupe su casa".

"Esta situación no tenemos por qué resignarnos a sufrirla, hay manera de revertirla y solo se consigue a través de una legislación que ponga freno a la okupación", detalló. Asimismo, afirmó que la okupación es "un problema real en España porque hay personas que campan a sus anchas por la propiedad de otra que se ha ganado con el sudor de su frente". Frente a esto, Gamarra solicitó al Gobierno "dotar a los cuerpos y fuerzas de seguridad de instrumentos para que en 24 horas se pueda desalojar a un okupa, endurecer el Código Penal, dar herramientas a las comunidades de propietarios o que los ayuntamientos puedan anular empadronamientos en las viviendas".

