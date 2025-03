De un 3% de masa forestal en 1940 a un 14% en la actualidad. Lo que se ha conseguido en Gran Canaria en solo seis décadas no alcanza para recuperar el 60% de superficie que ocupaban los bosques antes de la colonización, pero son pasos en la buena dirección. Como dice Sergio Armas, solo el trabajo de la Fundación Foresta, que él dirige ha servido para reforestar casi 800 hectáreas en la isla, equivalente a 1.000 campos de fútbol.

"Los árboles tienen esa capacidad de captar agua, por eso perderlos significa erosión de los suelos y pérdida de acuíferos", explica Armas, que también subraya la cantidad de endemismos que tiene Canarias como otra razón para proteger y aumentar su superficie forestal. "Más del 50% de los endemismos vegetales de toda España están en Canarias, que representa solo un 1,5% de la superficie de todo el país, somos un núcleo de biodiversidad con muchas especies que no existen en otras partes del mundo y eso se lo debemos a una conjunción de factores, desde la orientación de las islas, hasta los vientos alisios, pasando por la orografía y la latitud".

En línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15 de la Agenda Canaria 2030, conservar los ecosistemas terrestres es el desafío que se fijó la sociedad canaria para salvaguardar la naturaleza y biodiversidad de las islas. Con cuatro parques nacionales, reservas de la biosfera en todas las islas y numerosos espacios protegidos, el archipiélago está catalogado como uno de los 25 puntos de biodiversidad del planeta.

Desde que se creó en 1998 como un punto de encuentro entre las administraciones públicas y los propietarios de tierras, Fundación Foresta ha conseguido que se planten unos 590.000 árboles. Salvo en las islas de El Hierro y de La Graciosa, tienen actividad en todo el archipiélago y sobre todo trabajan "dos ecosistemas, el Monteverde y el bosque termófilo, que eran los que estaban antes de la conquista".

"Cuando llegó la crisis de 2009 nos reinventamos, hubo un aumento brusco del desempleo y el monte necesitaba mucha atención, lo que nos hizo entender la oportunidad y la necesidad de formar en empleo verde a personas que llevaban tiempo sin trabajar o que tenían otras dificultades de empleabilidad", explica Armas. "Plantar, regar, hacer cortafuegos, tratar y gestionar el monte, aprovecharlo... damos una formación completa en empleo verde que finaliza con un título oficial para seguir trabajando en el sector".

No todo es reforestar

Replantar los árboles no tiene por qué ser lo primero después de un incendio. De hecho, según el biólogo de Fénix Canarias Víctor de León, lo más importante es ayudar al suelo a recuperar las propiedades que luego permitirán la reforestación, "y eso es algo que por lo general ocurre mucho más lentamente". Colocar troncos para desviar el agua y evitar que las lluvias arrastren lo que queda de suelo erosionado es mucho menos vistoso que plantar un árbol nuevo, dice de León, y hasta puede resultar difícil de comprender si no hay una buena labor de pedagogía.

Ayudar a comprender la riqueza de nuestro ecosistema y sus procesos de reparación es uno de los objetivos de Fénix Canarias. Creada tras el incendio que sufrió Tamadaba (Gran Canaria) en 2019, uno de sus proyectos más conocidos es la instalación de tótems de madera en zonas afectadas por el fuego. Sirven para informar a los ciudadanos sobre las labores de restauración y permiten que esos mismos ciudadanos contribuyan enviando a Fénix fotos de la zona en proceso de recuperación. "El objetivo es que la gente se pare, vea la información, saque una foto apoyando el teléfono en la muesca del tótem, y nos la envíe con un código QR para que podamos hacer una reconstrucción del paisaje con la ayuda de la gente", dice. "Hay cambios súper espectaculares en zonas de pino canario, que han pasado de estar negros a totalmente verdes, como si no hubiese pasado nada".

Toten de Fenix Canarias en el mirados de Chipuque, en Tenerife / LP/DLP

Pero la asombrosa capacidad de recuperación del pino canario no es la única historia. Al suelo, explica de León, le lleva mucho más tiempo volver a su estado original, con todas las dificultades que eso significa para las especies acompañantes del sotobosque. "´También combatimos un poco la idea de que cuando hay un incendio en Canarias, no es tan grave porque dentro de dos años esto va a estar igual y todo bien", dice. Se trata de que la ciudadanía comprenda el verdadero daño que provocan los incendios y también la complejidad de unas medidas de recuperación que, en muchos casos, no comienzan con la reforestación.

"Nos han llegado mensajes de personas quejándose de que haya pinos talados, por ejemplo, que piensan que hay un negocio extraño porque a lo mejor no saben que se trata de pinos americanos que se trajeron para producir madera y no se adaptan bien, o porque no saben que hay un plan de recuperar el monteverde que sí era autóctono y que en su momento se quitó para plantar ese pino americano", dice. "Los técnicos saben lo que tienen que hacer, pero con el boom de las redes sociales puede haber personas subiendo vídeos del monte con toda su buena intención sin entender bien por qué se hace lo que se hace".

La formación y la educación es muy importante, dice, "porque no se puede tener una gobernanza de los espacios naturales de espaldas a la ciudadanía". "Es cierto que a veces desde las administraciones no se hace este esfuerzo de pedagogía, por eso Fénix nace como una asociación sin ánimo de lucro que trata de combatir bulos, y dar una opinión externa que a veces se alinea con las administraciones, pero no siempre".

Gobernanza ciudadana

En su opinión, esa gobernanza de los espacios naturales es ahora más necesaria que nunca. Como demostró el incendio de 2019 en Gran Canaria, y el más reciente de Los Ángeles, en California, las condiciones climáticas están trayendo fuegos "muy inestables y prácticamente inextinguibles por medios humanos". "Los vientos, las temperaturas muy altas, los largos períodos de sequía, mucha más materia orgánica o biomasa en los montes... Es la tormenta perfecta para la proliferación de grandes incendios forestales", dice. "Fénix Canarias nació con el objetivo de ayudar a mucha gente con buena voluntad que quiere ayudar en acciones realmente útiles una vez que el fuego ha sido controlado".

El cambio climático y la lucha contra la desinformación son dos problemas gigantescos. Pero la buena noticia es que los habitantes del archipiélago tienen cada vez más interés por el bienestar de sus bosques. "La última vez que miré los tótems de Tenerife creo que ya íbamos por 1.900 fotos que mandaba la gente, y esos tótems los pusimos en noviembre de 2023", dice de León. Sergio Armas, de Fundación Foresta, tiene una opinión similar. "Cuando yo empecé, teníamos unos 100 voluntarios en las bases de datos y unos 15 o 20 que venían a ayudar después del incendio; hoy son 13.000 en la base de datos", dice. "Si conocemos lo que tenemos, lo valoramos; y si lo valoramos, lo cuidamos; el mejor legado que podemos dejar es el de unas islas más verdes y más sostenibles de las que nos encontramos; esa es nuestra guía".

Canarias forma a jóvenes como 'influencers' sostenibles El Gobierno de Canarias, de la mano de la Universidad de La Laguna (ULL), ha puesto en marcha un curso para formar a influencers sostenibles. En el marco de los objetivos de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, el centro académico lleva a cabo este proyecto dirigido a preparar a jóvenes como agentes de sostenibilidad para que se conviertan en influencer 3C (conocimiento, conciencia y compromiso) en su ámbito curricular, laboral, asociativo, social o personal. Se trata, explica la coordinadora de la iniciativa y docente e investigadora de la Facultad de Educación de La Laguna, Itahisa Pérez Pérez, de hablar a las personas jóvenes de igual a igual y con sus mismas herramientas “como forma más eficaz de transmitirles información, implicarlas en determinados proyectos o hacerles partícipes de distintas propuestas”. Y para ello, nada mejor que ser influencer y utilizar las redes sociales como vehículo de comunicación. Sin embargo, este modelo queda lejos de la imagen habitual de celebridades que dan a conocer su modo de vida y va destinado a divulgar contenidos con fines sociales. La iniciativa se enmarca entre los 14 proyectos que impulsan las dos universidades públicas, con financiación del Gobierno de Canarias, para la búsqueda de soluciones innovadoras que contribuyan a facilitar la concienciación y el desarrollo de la Agenda Canaria 2030. De entrada, la mayoría de estudiantes que se inscribió en el curso desconocía la Agenda2030, los ODS, sus fines o cómo se trabaja para implantarlos. Una vez iniciado, mostraron un “gran interés” por las posibilidades para desarrollar sus proyectos y que deben continuar para “dar opciones a la gente joven de que participe y exponga sus propuestas de manera directa” e impactar en colectivos a los que habitualmente no llegan estas iniciativas, como personas mayores, dependientes o con discapacidad, dice Pérez. Las estudiantes se sintieron atraídas no sólo por el nombre (Influencer 3C), sino por la oportunidad de “emprender acciones desde lo pequeño, pero con un objetivo final que puede ser grande”, afirma Wude Castro, una de las participantes en el proyecto que cursa Pedagogía en la ULL.

