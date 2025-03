Balearia se perfila como un obstáculo en la ‘canarización’ de Naviera Armas

«O compramos la Naviera Armas o el que se haga con ella nos tendrá enfrente en el mercado canario». Fue la advertencia de Adolfo Utor, , allá por marzo de 2023, solo semanas antes de hacerse oficial que un grupo de fondos de inversión de Inglaterra y Estados Unidos tomaba el control de la compañía isleña.

Meses atrás, el empresario valenciano reafirmó su interés en Armas -un interés que nunca ha ocultado y por el que movilizó sus vínculos con el PSOE y Moncloa- y apuntó que Balearia se mantenía «a la espera» de ver cómo discurría el proceso de reestructuración y reordenación interna que aún atraviesa la naviera canaria. Balearia y Utor, quien de hecho fue concejal socialista y candidato a la alcaldía de Denia e incluso secretario general del partido en la comarca de La Marina Alta, se perfilan así como obstáculos hacia la canarización de Armas.

Fue el propio empresario valenciano, aunque nacido en Marruecos, quien aseguró en febrero de 2023, antes incluso de que los fondos de inversión tomasen el control absoluto de la naviera isleña -lo que se produjo tras la capitalización de la multimillonaria deuda que la compañía fundada por Antonio Armas Curbelo tenía con ellos-, que los nuevos dueños de Armas no tenían «vocación de mantenerse».

En el sector son conscientes de que los fondos no tienen interés en mantenerse: venderán antes o después

Algo de lo que también son conscientes los empresarios canarios que quieren convertir la naviera en la particular Binter del mar, por aquello de que fue un grupo de inversores del Archipiélago el que en 2002 le compró a Iberia la aerolínea, una operación que acabaría siendo clave para el éxito y el reconocimiento del que ahora disfruta Binter.

El caso es que no parece haber duda, ni en Balearia ni entre el empresariado de las Islas, de que JP Morgan, Barings, Cheyne Capital, Bain Capital y Tresidor, los fondos de inversión que representan hasta un 94% del capital social de Armas, no tienen intención alguna de eternizarse al frente de la empresa. Si hay una oferta que juzguen satisfactoria, venderán, entre otras cosas porque no tienen más apego a la compañía o a Canarias que el de maximizar beneficios, lo que por otra parte es del todo lícito. Y es justamente eso, recuperar la naviera para el proyecto mayor que supone el progreso del Archipiélago, lo que ha llevado al Gobierno regional a expresar su público apoyo a ese grupo de inversores locales.

Con todo, y tal como adelantó este diario, la operación solo está en ciernes. No puede ser de otra manera dada la envergadura de una firma que mueve 3,3 millones de pasajeros al año, que transporta 8,5 millones de toneladas de carga -Armas es vital para el abastecimiento de las Islas- y que en 2023 facturó la friolera de 523 millones de euros. Y, por si fuera poco, a las dificultades propias de una operación empresarial de tales dimensiones se les añade la competencia de un gigante como Balearia, siempre bien considerado por el PSOE.

La situación de Naviera Armas Un grupo de fondos de inversión de Estados Unidos y Reino Unido controla hasta un 94% del capital social de Naviera Armas. Los herederos de Antonio Armas Curbelo, fundador de la firma canaria allá por la década de los cuarenta del pasado siglo, tan solo poseen un 6% de los títulos de la compañía. Balearia, la empresa de Adolfo Utor, hombre más que afín al PSOE y Moncloa, siempre ha estado interesada en adquirir Armas, con lo que representa un obstáculo en la ‘recanarización’ de la naviera que persigue un grupo de inversores locales.

Suscríbete para seguir leyendo