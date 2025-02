Las soluciones al reto demográfico se aprueban sin el aval de la oposición

El disenso se instaló en la aprobación del informe final de la comisión del Parlamento constituida para estudiar el reto demográfico y el equilibrio poblacional. Los trabajos, que arrancaron en la pasada legislatura, no han tenido el premio de la unanimidad: el informe ha sido apoyado por los grupos que respaldan al Gobierno autonómico (CC, PP, ASG y AHI) mientras que se han abstenido PSOE y NC, que presentarán votos particulares, y Vox ha votado en contra.

Pese a ello, el presidente de la comisión, Casimiro Curbelo (ASG) ha calificado el resultado final como "un éxito" en tanto en cuanto socialistas y canaristas "no discrepan" del informe y que su abstención se debe a que no se han incluido algunos de sus planteamientos, como el referido a implantar una tasa a las pernoctaciones turísticas. Lo que sí se ha incluido es "estudiar la fórmula más adecuada" para restringir la compra de viviendas por parte de no residentes.

"Somos miembros de la Unión Europea y, por tanto, la libre movilidad existe, así que tenemos que justificar adecuadamente lo que pedimos", ha explicado.

Respecto al turismo, el informe asegura que sigue siendo un sector económico clave, con 18 millones de visitantes que generan 22.000 millones de euros anuales, pero que hay que mejorar las condiciones laborales y diversificar la economía.

"Buscamos una sociedad con igualdad de oportunidades, no solo en materia social, sino también en cuanto a protección del paisaje, infraestructuras y calidad de vida", ha subrayado el presidente de la comisión parlamentaria.

El informe final concluye que el reto demográfico y el equilibrio poblacional no consisten en determinar "cuántas personas caben en Canarias", sino cuántas pueden vivir en cada una de las islas en las mejores condiciones.

Una de las bases del dictamen destacadas por Curbelo es que el reto demográfico y el equilibrio poblacional deben definirse en función de cada territorio insular.

Las conclusiones de la comisión parlamentaria deben servir ahora a "la política útil" por parte del Gobierno de Canarias, en cooperación con los cabildos, los ayuntamientos, los empresarios, los sindicatos y la sociedad civil, porque es una tarea compartida.

Estas conclusiones pueden ser asumidas por el Gobierno de Canarias junto a las 51 medidas aprobadas a finales de 2024 con ocasión de las mesas de estudio que se pusieron en marcha tras la reunión de la Conferencia de Presidentes de Cabildos.

Entre las conclusiones del dictamen, Curbelo ha destacado que se debe avanzar hacia una planificación territorial diferenciada según las necesidades de cada isla, se debe reducir la burocracia para garantizar el derecho a la vivienda y hay que cambiar la Ley del Suelo.

"La planificación del territorio y de los recursos es fundamental para el crecimiento sostenible, debemos replantear la gestión urbanística para mejorar el acceso a la vivienda", concluyó.