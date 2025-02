La mutualización de la deuda le cuesta 394 euros a cada canario

Más allá de la discusión política, la quita o condonación de la deuda pública autonómica ideada por la ministra María Jesús Montero es un mal negocio para los canarios. Lo dicen los números. A los isleños se les resta una parte del débito de la región, del débito propio, y al mismo tiempo se les endosa una parte mayor de la deuda del conjunto de las comunidades autónomas. Así que a los ciudadanos del Archipiélago, a diferencia de a los de Cataluña, la cuenta les sale a pagar: el debe público autonómico se eleva ahora hasta los 3.367 euros per cápita –por habitante–, 394 euros más que antes de una mutualización de la deuda con la que el Gobierno de Pedro Sánchez cumple el compromiso que adquirió en su día con los independentistas catalanes de Esquerra, cuyo apoyo en el Congreso es fundamental para el sostenimiento del Ejecutivo y del propio Sánchez.

A 30 de septiembre de 2024, de acuerdo con los datos del Banco de España, la deuda pública de las Islas ascendía a 6.467 millones de euros. Es decir, 2.973,4 euros per cápita –el cálculo se hace sobre la base de la población ajustada, que en el caso del Archipiélago es 2.174.939 y que es la que el Ministerio de Hacienda toma como referencia para su plan de mutualización del débito autonómico–. Ese es el comedido y envidiable endeudamiento de Canarias, nada que ver con los 59.498 millones de euros de la Comunidad Valenciana –12.125,6 euros per cápita– o los 88.917 millones de Cataluña –11.876,2 euros por habitante–.

Desde ese desigual punto de partida –hay regiones, como las Islas, que han venido afanándose para mantener a raya su debe público y otras, en cambio, que han venido saltándose a la torera las directrices sobre control presupuestario y estabilidad financiera–, Hacienda diseña el plan con que materializar lo pactado con Esquerra, esto es, que el Estado asuma 17.104 millones de la monstruosa deuda catalana. Algo que no es posible, claro, al margen del resto de comunidades. De modo que el Ministerio decide al fin una suerte de condonación del débito autonómico por un total de 83.252 millones, de los que 3.259 corresponden al Archipiélago. En consecuencia, y sobre el papel, la deuda pública de los canarios se queda ahora en 3.208 millones –a aquellos 6.467 millones de euros se les restan los 3.259 condonados–. Por lo tanto, el débito per cápita pasa de 2.973,4 euros a 1.474,98. Sin embargo, cabe insistir, esto es solo sobre el papel.

En el Ejecutivo regional no se explican por qué se limita la quita a un tope del 50% de la deuda, lo que solo afecta a las Islas

Es más, lo que ha hecho el Gobierno central no es una quita o condonación en sentido estricto, sino trasvasar parte del debe autonómico, esos 83.252 millones de euros, al debe estatal. Pero ocurre que la deuda, con independencia de que se contabilice en los presupuestos del Estado o en las cuentas de las comunidades, hay que pagarla. La diferencia es que antes cada región tenía que responsabilizarse de su parte de esos más de 83.000 millones, mientras que ahora es la Administración estatal –el Estado y por ende todos sus ciudadanos– la que asume la gestión y la devolución de esos dineros. En resumidas cuentas, a cada español –sin contar a vascos y navarros, que tienen sus haciendas propias– le caen 1.892 euros de esos 83.252 millones. Resulta así que los canarios, que tenían aquella envidiable deuda per cápita autonómica de solo 2.973,4 euros, soportan ahora un débito por habitante de 3.366,98 euros, que es la suma de los 1.474,98 euros que les corresponden o asumen como ciudadanos canarios y los 1.892 que les corresponden o asumen –una vez mutualizados esos 83.252 millones del debe de las regiones– como ciudadanos españoles.

Un negocio nefasto para los isleños, que no solo tuvieron que padecer los rigores del estricto control de las finanzas públicas en los años más duros de la Gran Recesión, sin ir más lejos con la subida del tipo general del IGIC del 5 al 7,5% –se aprobó en 2012 como medida coyuntural para paliar la caída de los ingresos pero sigue vigente 13 años después–, sino que, para más inri, ven ahora cómo su bajo endeudamiento per cápita pasa de 2.973,4 a 3.366,98 euros –393,58 euros de incremento, un 13,2% más– como resultado de una mutualización del debe autonómico con la que se premia justamente a aquellas regiones que siguieron engordando su débito mientras a los canarios se les apretaba cada vez más el cinturón. Con todo, el escenario para los isleños puede ser aún peor si, como se teme en el Gobierno de Canarias, la cantidad que en verdad se le va a restar a la deuda del Archipiélago no son los 3.259 millones anunciados, sino bastantes menos: 2.733.

El caso es que a esos 3.259 millones de euros se les restarán –al menos si se cumple lo fijado en el borrador que Hacienda les pasó a los consejeros del ramo– 526 millones que corresponden a superávits de anteriores ejercicios. Hay que recordar que las comunidades están obligadas a destinar el superávit precisamente para amortizar deuda, y ello aun cuando disfruten de una posición privilegiada y cumplan la ley de estabilidad y sostenibilidad, como era y es el caso de las Islas. Y como quiera que el Ejecutivo regional aún no lo ha hecho, todo lleva a concluir que, efectivamente, esos 526 millones se deducirán de los 3.259 anunciados.

Si a lo anterior se le une que el Ministerio decidió que la quita en ningún caso podía superar el 50% de la deuda viva de cada comunidad a 31 de diciembre de 2023 –justo esos 3.259 millones condonados al Archipiélago–, se entiende el malestar en el Gobierno canario. No en vano, resulta que son las Islas la única autonomía cuya quita o seudoquita se ha visto aminorada por ese techo del 50%. La única. Sin ese tope, para el que no se encuentra explicación alguna en el Ejecutivo que preside Fernando Clavijo, a Canarias se le hubieran condonado unos 1.700 millones de euros más.

