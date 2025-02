El Parlamento decide mantener opacas las dietas de los diputados

El artículo 5 de la ley canaria de acceso a la información pública define la transparencia como "la elaboración, actualización, difusión y puesta a disposición de cualquier persona, en una manera clara y entendible, de la información prevista". Las normas del propio Parlamento aprobadas en 2015 para la aplicación en el ámbito de la Cámara de la legislación sobre transparencia y derecho de acceso a la información pública sobre su actividad garantizan que en el Portal de Transparencia habrá "un apartado relativo a los diputados y grupos parlamentarios en el que se especifique la situación de cada uno de ellos" en lo que se refiere a su "régimen económico y de protección social". Pues bien, a día de hoy el Parlamento no pone a disposición de la ciudadanía de "una manera clara y entendible" la situación personalizada de cada una de sus señorías con respecto a lo que cobran cada mes en concepto de "ayudas, franquicias e indemnizaciones fijadas para el cumplimiento de sus funciones y para cubrir los gastos que les origine la actividad de la Cámara, siendo dichas indemnizaciones irretenibles e inembargables", es decir, libres del IRPF.

Más que transparentar, la Mesa de la Cámara ha decidido en enero opacar esta información por entender que no es obligatorio comunicar esos ingresos individuales a la opinión pública y que basta con dejar constancia del acuerdo adoptado el 9 de julio de 2024, en el que se fijaba la cuantía de las dietas e indemnizaciones con carácter general, y además el número de asistencias a plenos y comisiones mensuales de cada una de sus señorías. Una práctica que, más que facilitar los datos a los ciudadanos, les obliga a llevar a cabo una labor detectivesca con calculadora en mano para discernir el número de reuniones en las que han participado y sumar las distintas cuantías de cada dieta.

Fuentes de la Mesa aseguran que "en la web está publicado todo lo que exige la ley", pero que lo que ahora pasa "es que no se publica sumado por cada diputado porque se prestaba a error y en muchos casos las cantidades no eran correctas".

Antes de esta decisión en el perfil de cada diputado o diputada en la web del Parlamento constaban seis pestañas: biografía, órganos en los que participan, intervenciones, indemnizaciones y asistencias. El apartado de indemnizaciones, que permitía conocer los ingresos por dietas de manera individual, es el que ahora ha sido suprimido desde el pasado mes de enero.

Una praxis que no se incluye en otros portales de transparencia de instituciones públicas como, por ejemplo, los miembros del Gobierno de Canarias, de los que consta el gasto semestral de las indemnizaciones por razón del servicio. De hecho, en el portal de transparencia gubernamental se puede comprobar que en el segundo semestre de 2024 la consejera de Presidencia, Nieves Lady Barreto, cobró 9.753 euros por dietas y 7.761 euros por gastos de viajes o que su homóloga de Turismo, Jéssica de León, ingresó en el mismo período 15.507 euros por dietas y 10.981 euros por viajes en seis meses. Datos que son comprobables también respecto a cualquier viceconsejero o director general. Y fuera de Canarias se puede comprobar que cualquier ciudadano puede descargarse la nómina de los representantes públicos de la Asamblea de Madrid, donde aparece no solo el sueldo base sino la cuantía de las dietas cobradas cada mes.

La decisión de la Mesa del Parlamento de dificultar el acceso a la información de las indemnizaciones y dietas es aún más llamativa si se tiene en cuenta que estos ingresos mensuales de cada diputado eran públicos desde enero de 2017, cuando era presidenta del Parlamento Carolina Darias (PSOE), y se mantuvo en esos mismos términos con su sucesor, Gustavo Matos (PSOE), así como en el primer año de esta legislatura, pero el pasado mes de noviembre la Mesa de la Cámara decidió acometer un "proceso de actualización" tras publicarse que los ingresos por esas indemnizaciones fueron de media un 131% superiores en términos interanuales desde la subida que se aplicaron en agosto, al pasar de una media de 904 euros mensuales por diputado a más de 2.088 euros.

Tras la publicación de esos datos, que supusieron un auténtico tsunami social y mediático, la Mesa del Parlamento emitió una nota oficial en la que se aseguraba que la información publicada podía "inducir a error al figurar en la página web, por un lado, conceptos retributivos ya inexistentes desde el 1 de agosto de 2024, como es el caso del anterior complemento mensual al cargo y, por otro lado, al figurar en el apartado de indemnizaciones publicadas un importe mensual que corresponde a las indemnizaciones devengadas y no a las liquidadas en ese periodo".

La polémica decisión de la Mesa de dificultar el acceso a la información ni siquiera puede ser fiscalizada por la comisionada de Transparencia, Noelia García, pues los artículos 2 y 63 de la ley dejan fuera al Parlamento de ser evaluado por esta institución pese a que la misma depende de la Cámara regional. La Administración pública de la Comunidad Autónoma, sus organismos autónomos y entidades empresariales, los cabildos y los ayuntamientos, las universidades públicas canarias, la Diputación del Común, la Audiencia de Cuentas de Canarias, el Consejo Consultivo de Canarias y el Consejo Económico y Social si entran dentro del escrutinio de la comisionada de Transparencia. El Parlamento, no.

Los datos publicados en noviembre sobre lo cobrado por sus señorías en septiembre de 2024 distaban mucho de la subida del 9,8% aprobada sobre el papel por la Mesa del Parlamento el pasado mes de julio. Según esa información, que no ha sido actualizada en virtud de la nueva decisión adoptada, hasta el triple llegaron a ganar en ‘pagas extra’ alguno de los 70 diputados. En concreto, 22 diputados cobraron solo en dietas más de 2.300 euros al mes y 25 señorías alcanzaron 2.000 euros extra.

Según esos datos supuestamente erróneos que el Parlamento consideró que había que subsanar y aún no se han aclarado, la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, fue la que más cobró en septiembre en concepto de las varias indemnizaciones existentes: 6.586,67 euros, es decir, un 182% más que los 2.333 euros que percibió por dietas en septiembre del año 2023.

