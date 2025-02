Los científicos del Gobierno de Torres no decidieron sobre la compra del material sanitario

La comisión que investiga las posibles irregularidades en las compras de material sanitario por parte del Servicio Canario de Salud (SCS) durante la pandemia no registró este lunes ninguna novedad sobre lo ya sabido desde sus inicios en el mes de julio: los integrantes del comité de expertos científicos que asesoró al Gobierno que presidió Ángel Víctor Torres en ningún momento decidieron ni qué material comprar ni a qué empresas.

Antonio Sierra, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de La Laguna (ULL) y miembro de aquel comité, fue taxativo: "en absoluto tuvimos alguna participación en los contratos, lo nuestro era meramente científico. Ni siquiera coloquialmente tuvimos participación y jamás preguntaron sobre adquisición de material sanitario". Una afirmación que fue corroborada por José Ángel García, director de la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (Essscan) y catedrático emérito de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc): "No intervinimos nunca en recomendar la compra de ningún tipo de proveedor".

De esta forma, Sierra y García corroboraron lo que ya en julio aseguraron tanto Lluís Serra, rector de la Ulpgc y catedrático de Medicina Preventiva como Beatriz González, experta en Economía de la Salud del centro universitario grancanario, pues ambos fueron miembros del Comité de expertos del Gobierno de Canarias.

Sierra confirmó que propuesto por el propio Torres y que las reuniones, la mayor parte por videoconferencia, fueron muy frecuentes al principio del estado de alarma, al tiempo que ha señalado que no conocía la existencia de un comité de gestión: "Me estoy enterando ahora de que había un comité de gestión, no sabía y no sé nada", ha explicado. También incidió en que "nunca" les explicaron por qué hubo tantos cambios al frente de la Consejería de Sanidad y del SCS.

Ante el escepticismo de los diputados conservadores y nacionalistas sobre el hecho de que nunca supieran los científicos si el gabinete que presidía Torres hizo caso a sus recomendaciones, ya que nunca se suscribieron actas de las reuniones que mantenían, García afirmó que "no recuerdo ninguna situación en la que no nos hicieran caso" y Sierra aseguró que "coincidimos siempre con la política que llevó a cabo el Gobierno" para afrontar los momentos más duros de la pandemia.

Al igual que dijeron Serra y González, ambos comparecientes insistieron en que no se levantaban actas, pero sí se elaboraban resúmenes que realizaba el director de Patrimonio y Contratación del Gobierno de Canarias, José Julián Istúriz, quien según José Ángel García hacía labores similares a las de un secretario y tenía el papel de interlocutor con el comité de gestión y la parte política. Cuestionado por si percibió que pasaba "algo raro" con el material sanitario, ha aseverado que nunca salió el tema porque no pensaron que hubiese gente que pensase en enriquecerse en esa situación. "Siempre hay listillos, pero nunca se nos ocurrió", concluyó.