Carmelo Ramírez: "No vamos a romper el pacto en el Cabildo grancanario, pero Teodoro Sosa debe renunciar a la portavocía"

Molesto por las «descalificaciones» hacia Nueva Canarias, Carmelo Ramírez (Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria, en 1953), secretario de Organización del partido que preside Román Rodríguez y consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria, afirma convencido que «Coalición Canaria está detrás» de la ruptura de los grupos independientes.

En estos días se han desconectado de Nueva Canarias organizaciones como el Bloque Nacionalista Rural (BNR) de Gáldar y Agaete, Compromiso por Firgas (Comfir), Agrupación Electores de Tejeda, la Asociación de Barrios (Asba) de Valsequillo, Roque Aguayro de Agüimes o Juntos por Guía, con duras críticas a la dirección, es decir, a usted y a Román Rodríguez, básicamente. ¿Se puede hacer un pacto de convivencia esta situación?

Es difícil. Mire, si la convivencia es seguir haciendo declaraciones por líderes importantes de los grupos independientes como que se van de Nueva Canarias porque Nueva Canarias es un lastre, porque hemos impuesto las listas electorales, cuando no es así, si dicen que los tratamos como monos de feria, que si Nueva Canaria es del siglo pasado o que estamos muy habituados a los coches oficiales, yo creo que si ese tipo de descalificaciones continúan vamos a tener un problema para hacer un pacto de convivencia.

¿Pues cómo van a convivir?

Yo quiero hacer una llamada a que no se hagan descalificaciones, porque nosotros, desde Nueva Canarias, no hemos entrado en ese juego, no hay una sola descalificación. Se trata de hacer un acuerdo donde algunas cuestiones queden claras. Para nosotros la gobernabilidad, la estabilidad del Cabildo de Gran Canaria es fundamental, y la actual mayoría de gobierno, que ha firmado el programa, debe seguir, y Antonio Morales debe continuar como presidente del Cabildo, pero estamos en un momento en el que es necesario hacer una revisión interna de las portavocías en aquellos grupos donde está presente Nueva Canarias.

¿A qué se refiere?

No es lógico que hayan partidos independientes que se han autoexcluido y que continúan hablando en nombre de nuestra organización en las portavocías. Vamos a abordar estos ajustes, porque es imprescindible aclarar quién representa a Nueva Canarias en cada institución.

¿De qquéinstituciones estamos hablando?

Sin duda, el caso más significativo es el del Cabildo de Gran Canaria. Actualmente, el portavoz de la coalición electoral es Teodoro Sosa, y el viceportavoz soy yo, que pertenezco a Nueva Canarias. Lo que planteamos no es quitarle nada a nadie, sino poner sobre la mesa la coherencia en la representación de nuestra organización. Y en La Aldea también habrá que hacer ajustes.

A ver, ¿habrá lucha por la portavocía del Cabildo pero manteniendo el pacto?

Lo lógico y coherente sería que Teodoro Sosa renunciara, porque no puede hablar en nombre de Nueva Canarias cuando ha sido el principal promotor de la ruptura. Aun así, no buscamos una ruptura en el Cabildo, sino que el grupo coaligado continúe funcionando dentro del marco de la coalición electoral.

Algunos cargos de Nueva Canarias han mostrado empatía por el nuevo partido político que se está gestando. ¿Qué sucederá con ellos?

Aquellos que manifiesten públicamente su voluntad de integrarse en el nuevo partido deberán abandonar Nueva Canarias. No aceptamos la doble afiliación. En democracia, si alguien decide seguir otro camino, lo correcto es que ceda su cargo público y permita que continúe quien representa los valores y principios de nuestra organización.

¿Cómo se ha llegado a esta situación?

Creemos que el origen es que Coalición Canaria, a través de Fernando Clavijo, ha trabajado con Teodoro Sosa para debilitar a Nueva Canarias en Gran Canaria, con el fin de fortalecer su representación y consolidar un gobierno de derechas en la Isla.

Usted siempre ha defendido la unidad del nacionalismo desde que se escindieron de CC en 2005.

Siempre he hablado de la unidad nacionalista para el Congreso, porque era la única forma de sacar voto para el Congreso de los Diputados.

¿Hablan de un giro a la derecha por parte de los grupos independientes?

Es evidente. Se han visto señales claras, como los acercamientos a Coalición Canaria y elogios a figuras que representan el nacionalismo conservador.

En los municipios, ¿qué sucederá?

En el Cabildo y en La Aldea, donde tenemos responsabilidad de gobierno, apostamos por la estabilidad. En el resto, el pacto se mantendrá si hay voluntad de cooperación.

¿Se desangra Nueva Canarias?

No, eso es falso. De los grupos independientes, solo representan una fracción de nuestro electorado. Seguimos siendo una fuerza clave en Canarias.

¿Qué estrategia seguirá Nueva Canarias de cara al futuro?

Reforzaremos nuestra implantación en todos los municipios y buscaremos una amplia confluencia con la izquierda canaria para frenar el avance de la derecha y la ultraderecha.

Desde el sector renovador le han pedido a Román Rodríguez y usted que den un paso al lado. ¿Por qué no lo hacen?

No vamos a dar ningún paso al lado, porque somos militantes políticos comprometidos y seguiremos defendiendo los principios de Nueva Canarias. Lo que se decida en el Congreso del partido en julio lo acataremos democráticamente, pero no vamos a aceptar imposiciones de una minoría.

¿Cuáles son las perspectivas de Nueva Canarias tras esta división?

Sin duda, esta fractura debilita el proyecto nacionalista de izquierda en Gran Canaria y pone en riesgo la continuidad de un gobierno progresista en el Cabildo. Y sabemos que los grupos independientes que ahora se separan terminarán pactando con Coalición Canaria, consolidando así una estrategia de derechas en la isla.

¿Temen una pérdida de representación electoral en Nueva Canarias?

No. Nueva Canarias sigue siendo una fuerza política con gran implantación en la Isla y con una trayectoria sólida. No nos preocupa la campaña de desprestigio, porque quienes estamos aquí venimos de luchas políticas de larga trayectoria y sabemos que el verdadero poder está en la confianza de la ciudadanía. Vamos a seguir defendiendo nuestra identidad y nuestro proyecto político.

Les han acusado de de estar detrás de las mociones de censura en Guía, por ejemplo, por pedirles una renovación del partido. ¿Qué tiene que decir?

¡Eso es absolutamente falso! Acusarnos a nosotros, a la dirección, de que hemos estado detrás de las mociones de censura, bueno, es que eso es un infantilismo, es una manera de enfangar, de lanzar infundios que no tienen sentido ninguno

