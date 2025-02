La lentitud de los visados bloquea la migración circular con Mauritania

Canarias reclama al Estado agilizar la tramitación de los visados con Mauritania para facilitar la migración circular. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que concluye hoy su visita de dos días a Nuakchot, destacó que las empresas que desarrollan su actividad en el país africano tienen dificultades para formar a sus empleados debido a las trabas que encuentran a la hora de obtener visados. Sin esta documentación, ni pueden enviar formadores para mejorar las capacidades de sus plantillas ni pueden trasladar a las Islas a sus trabajadores para hacer prácticas o recibir cursos de especialización. “Esta es una demanda del sector empresarial y el formativo, que la embajadora del Reino de España lleva tiempo haciendo por la falta de personal”, apuntó Clavijo.

La tramitación de los visados es fundamental para impulsar la migración circular, una de las apuestas del Gobierno de España para frenar la migración irregular. Esta herramienta, que existe desde el año 2000, consiste en la formación y contratación de trabajadores en origen para que viajen a España con un contrato laboral temporal y que, a su término, regresen a su país. Así, el propio Pedro Sánchez, durante su última visita a Mauritana, señaló que España necesitará unos 250.000 trabajadores migrantes hasta 2050 para sostener el Estado del bienestar.

Visita a un centro de formación del proyecto canario 'Tierra Firme' en Mauritania. / La Provincia / DLP

Uno de los objetivos de la expedición canaria, formada por unos 70 empresarios, emprendedores e investigadores, era consolidar "puentes" de implantación de empresas canarias y mauritanas, en un trabajo coordinado con las cámaras de comercio. Hoy presentó, junto al ministro mauritano de Formación Profesional, Artesanía y Oficios, Maalainine Ould Eyih, el proyecto Tierra Firme, destinado a formar a jóvenes de 18 a 35 años, para facilitar su contratación en Mauritania, con lo que quedan fijados al territorio y no ven la migración como única alternativa de futuro. La logística, la soldadura, la construcción, las energías renovables, el tratamiento del agua o los puertos son algunos de los campos en los que se les va a especializar. Esta iniciativa ya se ha implantado en Senegal, donde se ha logrado una inserción laboral superior al 90%.

Conocer el contexto

Clavijo hizo un llamamiento a la Unión Europea (UE) para que redoble su política de cooperación y desarrollo en Mauritania con el objetivo de desincentivar la peligrosa ruta atlántica de migración. Así, animó a Bruselas a seguir la senda marcada por el proyecto Tierra Firme e invitó a las administraciones públicas implicadas en la gestión de la inmigración a visitar los países de origen para conocer el contexto del que parte los cayucos. "Hasta que no vienes aquí y los escuchas, no eres capaz de entenderlo. En el continente africano no podemos aplicar las mismas fórmulas de Europa, porque la situación que se vive aquí es totalmente distinta", explicó el presidente canario en declaraciones a los medios.

Además, destacó que tanto Canarias como Mauritania son zonas de "tránsito" migratorio y el país africano soporta toda la presión del Sahel. Según destacó, Mauritania cuenta con un "territorio extensísimo, con cinco millones de habitantes y donde todo el mundo ve la puerta de salida para llegar a Europa a través de sus costas". Por esto, insistió en la idea de que el país necesita más colaboración, por lo que pidió a la UE medios para poder controlar la salida de barquillas precarias.

Para Clavijo, la clave está en la formación y en la creación de oportunidades. "Nadie se sube a un cayuco de manera voluntaria o por disfrutar de un viaje en barco, se suben por necesidad, porque huyen del terror, del hambre y de la muerte", concluyó.

