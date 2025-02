Un informe de la Universidad de las Hespérides refuta la regulación del alquiler turístico

El proyecto de ley que regula la vivienda vacacional parte de un "diagnóstico equivocado". Lo sostiene el economista Daniel Fernández, quien este martes ha presentado en la Universidad de las Hespérides su informe Turismo y vivienda en Canarias: ¿amigos o enemigos? La conclusión del trabajo es que esta norma no servirá para resolver la crisis habitacional que sufren los ciudadanos del Archipiélago, solo lo hará un incremento del ritmo de construcción de viviendas que iguale el del número de hogares.

En opinión de Fernández, integrante del UFM Reform Watch, desde donde mide el impacto de las políticas aplicadas por Javier Milei, el alquiler turístico había sido capaz -"con el soporte de las nuevas tecnologías", ha apuntado el vicerrector de la institución académica, Gonzalo Melián- de "democratizar" el sector. O en sentido contrario, la norma que se tramita en el Parlamento canario "impedirá a los pequeños ahorradores acceder a los beneficios", ha expuesto Melián, que deja la actividad alojativa.

Canarias está entre las comunidades con mayor diferencia entre el crecimiento de hogares y la construcción de viviendas

El informe subraya que la comunidad autónoma está entre las que registran mayor diferencia entre el crecimiento de los nuevos hogares (personas o familias que se emancipan o fijan su residencia en las Islas), que lo hizo a un ritmo del 3% entre 2021 y 2023, y la construcción de viviendas, que se anotó un 0,7% en ese mismo periodo. "Tomar ese bienio puede entenderse como tramposo, pero antes ocurría exactamente lo mismo", ha afirmado Fernández.

El parón constructor que siguió al pinchazo de la burbuja inmobiliaria en la primera década de este siglo se sitúa como el punto de inflexión que ha conducido al Archipiélago a contar con el mayor déficilt habitacional de España. "Si uno es la paridad entre aumento poblacional y nuevas viviendas, Canarias está en la cola", ha detallado Daniel Fernández, lejos del 0,49 que se anota el conjunto del país y a gran distancia del 1,25 que registra Asturias, única comunidad autónoma en la que la actividad constructora supera al aumento poblacional.

Construir más

¿Se puede construir más? El autor del informe no ha menifestados dudas al respecto. "Es posible porque ya se ha hecho con anterioridad", ha explicado. En 2008, se pusieron en el mercado 30.000 inmuebles residenciales en las Islas, números que acabaron con la salud del sector en cuanto se cortó el grifo de la financiación. Fernández no ha citado un momento de sobredimensión como ese, pero se ha referido a otros momentos más saludables como las alrededor de 12.000 levantadas en 1997.

El documento responsabiliza de la ausencia de aceleración en el sector constructor de las subidas de precios que han soportado las viviendas entre 2020 y 2024, del 32,7% en Santa Cruz de Tenerife y del 17,7% en Las Palmas de Gran Canaria. No son los más elevados, en Adeje el alza llega hasta el 60,3%; en Granadilla de Abona, al 49,2%, y en Arona, al 48,2%. Eso mientras la irrupción de nueva vivienda turística durante ese tiempo avanza a no más del 2,18% en el caso del municipio adejero.

"Es posible construir más porque ya se ha hecho con anterioridad" Daniel Fernández — Economista y autor del informe

Si no se construyen más viviendas "y no se aumenta la densificación", ha añadido Gonzalo Melián, es porque los propios planeamientos municipales lo impiden. Al respecto, Daniel Fernández ha citado el preámbulo del proyecto de ley de vivienda vacacional en la parte en la que reconoce que los cambios de uso del suelo son "procesos tradicionalmente complicados y lentos". Y la conclusión quehan expuesto ante todo ello es que "los precios no bajarán" por mucho que se intente devolver al segmento residencial parte de los activos que operan en el vacacional,

