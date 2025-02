Shinji Yamada, cónsul de Japón en Canarias: «El clima canario y la seguridad atraen a las empresas japonesas»

La comunidad japonesa celebra en las Islas el próximo 20 de febrero el natalicio del emperador de Japón. ¿Qué importancia tiene esta fecha?

Celebraremos la recepción por el cumpleaños del emperador el día 20, aunque su cumpleaños es realmente el 23 de febrero, pero cae en domingo. Su majestad cumplirá 65 años. Es un gran honor poder celebrar el cumpleaños en Canarias. Su majestad visitó España seis veces, como príncipe heredero, entre 1976 y 2013 y mantiene una relación muy cercana con la familia real española. Se dice que su majestad también estudió español con un tutor privado. España es un país muy querido para su majestad.

Es su primer natalicio como cónsul en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Tienen algo especial preparado?

Como cada año, contaremos con la presencia de las principales autoridades de Canarias. Miembros de cuerpo consular, personas vinculadas a distintos sectores de la sociedad canaria, tanto de la cultura como del mundo empresarial, así como ciudadanos japoneses residentes en Canarias. Y queremos presentar la cultura tradicional y el anime japonés a nuestros invitados y desde luego, también queremos que disfruten de la comida japonesa y el sake.

¿Qué autoridades acudirán al evento?

Por ahora nos han confirmado el delegado del Gobierno en Canarias y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales. Pero vendrán muchos más.

¿Qué valoración hace del tiempo que lleva en el cargo?

Como diplomático he trabajado en América del Norte, Europa, África y Oriente Medio, principalmente en países de habla inglesa. Así que recibir la noticia de mi nombramiento como cónsul en España fue una sorpresa. Aunque mi esposa es española. Llegué en marzo del año pasado y al principio sí que estaba nervioso, ya que era mi primera vez trabajando en España. Pero he sido muy bien recibido por los funcionarios de los gobiernos central, autonómico e insular. Y también, por los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado y el cuerpo consular. Estoy rodeado de un excelente personal en mi oficina, lo que me permite trabajar en un ambiente muy cómodo. Ahora, mi única preocupación es que me espera después de este paraíso terrenal.

¿Qué objetivos se ha marcado para el tiempo que ocupe el cargo?

Hay un proverbio japonés que dice: incluso si un perro camina, choca con un palo. Si un perro camina, tarde o temprano chocará con un palo. Esto significa que si una persona toma la iniciativa, puede encontrar oportunidades. Es similar a el de que quien no arriesga, no gana. En resumen, espero salir y conocer a muchas personas ya que podría haber oportunidades interesantes. Además, quiero visitar otras islas. Solo he estado en Gran Canaria y Tenerife.

¿Qué le ha trasladado la comunidad japonesa que reside en Canarias durante este año? ¿Cuáles son sus preocupaciones?

Algunos japoneses que se quedaron en Las Palmas de Gran Canaria ya han formado familias. Y hay una segunda generación que actúa como puente entre Canarias y Japón. Aunque el número de japoneses es menor que hace 50 años, ha aumentado ligeramente en comparación con hace 10 años. Y no he oído preocupaciones o quejas. La comunidad japonesa vive muy cómoda en Canarias. La calidez de la gente y el ambiente propicio han hecho que los japoneses se integren bien en la sociedad canaria. Y la comunidad japonesa se ha diversificado incluyendo no solo pescadores, sino también artistas y otros profesionales. Otros perfiles.

¿Cuántos japoneses viven en Canarias?

Unos 250. Casi un centenar en Gran Canaria.

Antes las relaciones entre Canarias y Japón se basaban en la pesca, pero ahora existen acuerdos entre empresas de otros sectores como ocurre con los videojuegos. ¿Le consta que el interés es cada vez mayor?

Gracias a las misiones de Proexca del Gobierno canario, el Tokio Game Show y los esfuerzos por atraer empresas japonesas, la colaboración entre empresas de videojuegos canarios y japonesas está comenzando a crecer. En el campo de la animación también hay muy buenas perspectivas. Las condiciones favorables, el clima, la proximidad a América Latina y África y la seguridad son importantes para las empresas japonesas. Además del sector audiovisual también hay empresas que trabajan conjuntamente en Tenerife en el campo de las energías renovables. Y hay otro desarrollo positivo vinculado al atún japonés. El atún capturado por los barcos japoneses se exportaba directamente a Japón, pero pronto, en el mes de marzo o abril, estará disponible en el mercado local y en la Península gracias al desarrollo en el Puerto de la Luz. Aunque el número de barcos pesqueros japoneses ha disminuido desde su apogeo en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado. Muchos todavía eligen Las Palmas de Gran Canaria como base para reparaciones y suministros debido a las buenas relaciones y la alta calidad de los servicios en el puerto.

¿Qué otros acuerdos mantienen ambas regiones? ¿Comerciales? ¿De formación?

Hay acuerdos entre la Universidad de las Palmas de Gran Canaria y diferentes universidades japonesas y cada año algunos estudiantes japoneses vienen a Canarias. También hay con la Universidad de la Laguna. También se realizan colaboraciones académicas en astrofísica, espacio y pesca. Canarias es excelente para estudiar debido a la calidez de su gente y el ambiente propicio para el estudio. Aunque muchos estudiantes japoneses eligen Madrid o Barcelona, creo que las Palmas es mejor como destino de estudios para ellos.

Japón se ha posicionado como uno de los destinos turísticos de moda de los últimos años. Canarias tiene mucha experiencia en este sector y en el último año ha surgido un movimiento contrario a la masificación turística. ¿Puede ocurrir en Japón algo similar? ¿Están cansados de las visitas?

Japón también se ha vuelto popular como destino turístico recientemente y estamos experimentando situaciones similares a las que Canarias ha vivido y hay mucho más turistas que 10 años atrás 20 años. Antes de venir escuchaba español por todas partes en Tokio y me di cuenta de que el número de turistas extranjeros había aumentado. Aquí en Canarias me he encontrado con muchas personas que han visitado Japón, lo cual me ha sorprendido. Es gratificante que más personas de las Islas visiten Japón, ya que es la mejor manera de comprender nuestro país y su cultura.

¿Qué consejos le daría a un empresario canario sobre qué debe y no debe hacer para introducirse en el mercado japonés?

Si hay empresas canarias interesadas en entrar en el mercado japonés, me alegraría mucho. Mi consejo es que investiguen bien el mercado japonés porque es un poco diferente. Si tienen dudas, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Además, se ha reanudado el vuelo directo Tokio-Madrid y la expo 2025 Osaka-Kansai se celebrará a partir del 13 de abril durante seis meses. Recomiendo aprovechar estas oportunidades para visitar Japón. Habrá un pabellón de España también. Pero como todos pueden visitar Japón, mi objetivo es acercar Japón a Canaria a través de diversos eventos para que puedan sentir Japón sin tener que viajar hasta allí.

