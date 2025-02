La presión demográfica crece en las Islas en 19.465 personas en un año

En enero de 2024 Canarias tenía una población registrada de 2.238.754 residentes. Doce meses después, y según los datos provisionales de la Estadística Continua de Población (ECP) publicados ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en las Islas hay 19.465 habitantes más, de los que casi la mitad (9.335) son de nacionalidad extranjera. Este dato no hace más que confirmar la tendencia al alza del incremento poblacional que experimenta el Archipiélago, pues según los datos históricos de la propia ECP, en el primer cuarto de siglo XXI las islas han experimentado un crecimiento demográfico de 81.979 personas, de las que 50.160 (61%) no son de nacionalidad española. Los datos hechos públicos ayer también confirman las últimas proyecciones de población al alza del propio INE que vaticinan que en los próximos 15 años el aumento demográfico en las Islas rozará el 12%, lo que significa que en el año 2039 el Archipiélago tendrá 268.000 habitantes más que en la actualidad.

Volviendo a los datos de los últimos 12 meses, la isla que más presión sufre por la llegada de extranjeros es Fuerteventura: 40.237 de sus 129.132 residentes (45%) no son españoles. A ella le sigue Lanzarote con 41.042 extranjeros (24,5%) y La Gomera, con 4.028 foráneos (17,9%) de un total de 22.477 habitantes. De las dos islas capitalinas, Gran Canaria es la que menos extranjeros tiene registrados: 88.177 (10%) frente a los 151.746 (15,7%) que habitan en Tenerife. No obstante, la isla capitalina oriental es la que más extranjeros recibió en el último año (3.391) y La Gomera la que menos (12).

Estas estadísticas son a las que se debe enfrentar la comisión parlamentaria que analiza el reto demográfico y el equilibrio poblacional y que aprobará a final de mes su informe con las propuestas para intentar solucionar este problema. Un dictamen en el que se incluye estudiar la posibilidad de negociar con la Unión Europea (UE) limitar la residencia y la compra de viviendas a los extranjeros no residentes. Y es que este reto demográfico ejerce una fuerte presión en la prestación de la atención sanitaria y la prestación de otros servicios públicos esenciales, tensiona el precio de las viviendas y satura la movilidad en las carreteras de las islas, además de que provoca un desequilibrio entre zonas superpobladas -las costas y las áreas metropolitanas- mientras vacía núcleos rurales.

Para José León García, profesor honorario de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna (ULL) que participó como experto en los trabajos de la comisión parlamentaria, cuando hay expectativas de empleo se producen inmigraciones y cuando no las hay se llevan a cabo emigraciones.

"En el caso de Canarias está claro que nuestro propio modelo económico se mantiene gracias a la población inmigrante, que ocupa los nichos de mercado que no asumen los propios canarios, bien sea en el sector servicios o en los trabajos relacionados con el cuidado de las personas mayores", afirma el experto.

Como demuestran los datos del INE, el crecimiento no se corresponde a una explosión de natalidad -de hecho este profesor asegura que Canarias es la comunidad autónoma que tiene la menor tasa de hijos por mujer de todo el país, con un 0,8- sino por la llegada personas procedentes de otras partes del mundo. Aunque los datos provisionales no desgranan al detalle su procedencia, sí lo hacen las estadísticas consolidadas de meses anteriores. En enero de 2024, el colectivo más numeroso registrado en las Islas fue el de países de la UE, pues un total de 141.381 personas llegaron a las Islas desde el continente, a los que hay que sumar los 42.147 nuevos residentes de países no comunitarios. El segundo grupo más nutrido es el originario de países de Sudamérica y el Caribe, desde donde volaron al Archipiélago para quedarse más de 92.907 personas. A mucha distancia le siguen los nuevos habitantes procedentes de África (31.506), Asia (18.970) y los 2.229 nativos de Estados Unidos.

"La gente europea intenta encontrar un trabajo relacionado con el turismo, mientras que los latinoamericanos se decantan por la economía de los cuidados, aunque ambos trabajos son muy precarios, con bajos salarios, lo que contribuye también a los altos índices de pobreza y exclusión social que tiene Canarias", asegura León.

Pese al incremento poblacional experimentado desde enero de 2024, la comunidad autónoma no es la que, ni de lejos, más creció. Comunitat Valenciana (0,47%), Comunidad de Madrid (0,44%) y Cataluña (0,34%) tuvieron los mayores aumentos de población, frente al 0,14% de Canarias. En total, la población residente en España aumentó en 115.612 personas en el cuarto trimestre y se situó en 49.077.984 habitantes a 1 de enero de 2025, que es el valor máximo de la serie histórica. El crecimiento poblacional estimado fue de 458.289 personas y las principales nacionalidades de los inmigrantes fueron la colombiana, la venezolana y la marroquí.

