Morales ante la salida de Roque Aguayro de NC: "Mi papel es ser presidente del Cabildo y no va a afectar nada a la gestión"

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha garantizado este martes que la ruptura de Roque Aguayro con Nueva Canarias (NC-BC) no va a afectar "absolutamente en nada" a la gestión del gobierno insular, y él jugará el papel que le corresponde, que es el "de presidente del Cabildo de Gran Canaria, del gobierno de la isla, y cumplir con nuestro proyecto; a eso me dedico en cuerpo y alma", aseveró.

De hecho, Morales no acudió ayer lunes a la asamblea de Roque Aguayro que decidió por unanimidad desconectarse de NC, la formación por la que ha sido alcalde de Agüimes 28 años y es presidente del Cabildo grancanario desde 2015, por la confluencia con NC. Una ausencia que el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, justificó en la misma línea que ha expresado este lunes Morales, en el sentido de que en estos momentos juega un papel institucional.

En declaraciones a los medios de comunicación tras recibir a los flamantes campeones de la Copa del Rey de hockey línea, el Molina Sport, Morales insistió que "el compromiso de todas las partes y personas" que forman parte del gobierno del Cabildo es "cumplir con la ciudadanía y con el programa de gobierno".

"En estos momentos difíciles para la democracia, para el Estado de derecho, para las instituciones y también para el nacionalismo de izquierdas, el nacionalismo progresista canario, yo creo que estoy obligado a implicarme en ello en cuerpo y alma", remarcó, para añadir que su objetivo es "cumplir con lo que hace casi ahora dos años nos comprometimos en este grupo de gobierno y en el grupo de Nueva Canarias-Frente Amplio en el Cabildo de Gran Canaria".

Cumplir el programa del Cabildo

Por ello, volvió a insistir en que "por activa y por pasiva, lo decimos una vez más, el compromiso de todas las partes, de todas y cada una de las personas que componen ese grupo es cumplir con la ciudadanía, cumplir con el programa de gobierno, y por lo tanto, aquí no nos va a afectar absolutamente nada lo que las distintas organizaciones que componen Nueva Canaria- Frente Amplio hayan decidido fuera del Cabildo".

Sobre Roque Aguayro, indicó que no es un partido político, sino "una agrupación de electores" con la que él ha confluido cada vez que hubo elecciones en Agüimes, localidad de la que fue alcalde 28 años.

"No es un partido político, aunque en algún momento ha estado inscrito como partido político, es una agrupación de electores y como tal confluimos cada vez a las elecciones", precisó. "Es una gran asociación cultural en la que cabe también la posibilidad de que podamos optar como agrupación de electores al municipio, pero a mí me corresponde en estos momentos jugar el papel que los ciudadanos, los hombres y mujeres de Gran Canaria me han designado, ser el presidente del Cabildo de Gran Canaria".

Morales no quiso opinar sobre la posibilidad de que esta ruptura de Roque Aguayro con Nueva Canarias suponga una aproximación al partido de Fernando Clavijo, secretario general de Coalición Canaria, como ha sugerido el presidente de NC, Román Rodríguez.