Fernando Clavijo avisa de que 2025 está lleno de "curvas y zozobras" acrecentadas por las políticas de Trump

"El año 2025 tiene muchas curvas y está lleno de zozobras" que marcarán la hoja de ruta del Gobierno de Canarias durante los próximos meses. Así lo ha asegurado el presidente Fernando Clavijo este martes durante la sesión parlamentaria de control al Ejecutivo en la que desveló los objetivos de su gabinete. Temores que van desde "un posible colapso de los servicios de atención a los inmigrantes en El Hierro durante el verano" hasta las consecuencias de la subida de aranceles decretada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump: "aunque en Madrid algunos no se enteren, Canarias es Europa y esas medidas tendrán un notable impacto en una comunidad chiquita en medio del Atlántico".

A preguntas de los portavoces del PSOE -Sebastián Franquis-, CC -David Toledo- y ASG -Casimiro Curbelo- el presidente ha desgranado que el Gobierno adoptará medidas para afrontar el más que probable encarecimiento del transporte y de la cesta de la compra, dar salida al problema del acceso a la vivienda a precios asequibles, lograr una mejor redistribución de la riqueza y, sobre todo, que la modificación del sistema financiación no perjudique a Canarias y lograr que los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) no se computen.

En este sentido, y tras recordar la portavoz del PP Luz Reverón que los conservadores presentarán un recurso de inconstitucionalidad a la financiación singular de Cataluña que el PSOE pactó con ERC para conseguir la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat y requerirle si el Gobierno canario hará lo mismo, Clavijo no descartó ninguna vía "política o judicial" si el 'cupo catalán' perjudica a Canarias. Sin embargo, recordó que "ahora mismo desconocemos el texto porque uno de los principales problemas es que hay mucho oscurantismo".

"No sabemos lo que hay o lo que no hay y, en definitiva, no tenemos información como para poder anticipar en este pleno una decisión tan determinante como sería recurrir ante el Tribunal Constitucional", concluyó.

