El comisionado del REF impulsa la investigación en la ULL con un nuevo premio patrocinado por CEOE Tenerife

La Universidad de La Laguna (ULL) acogerá en este curso 2024-2025 los primeros Premios a los Mejores Trabajos de Fin de Grado (TFG) sobre el Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias. Esta iniciativa, impulsada por el Comisionado del REF, cuenta con el patrocinio de CEOE Tenerife y busca incentivar el análisis académico sobre el papel del fuero canario en el desarrollo económico y social del archipiélago.

Con ese objetivo, el comisionado del REF, José Ramón Barrera, firmó este miércoles un convenio de colaboración con el rector de la ULL, Francisco Javier García, y el presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso. Los premios, dirigidos a los cerca de 2.700 estudiantes que defenderán su TFG en alguna de las 46 titulaciones que ofrece la universidad, contarán con tres categorías y una dotación económica total de 6.000 euros: el primer premio recibirá 3.000 euros, el segundo 2.000 y el tercero 1.000.

Durante el acto de presentación, Barrera destacó la importancia de esta iniciativa para mejorar el conocimiento del REF entre las nuevas generaciones. "Nuestro fuero es mucho más que un conjunto de incentivos. Es el mecanismo que nos permite competir en igualdad de condiciones, paliando los sobrecostes derivados de nuestra lejanía y la fragmentación de nuestro territorio, y también es parte de nuestro acervo histórico", afirmó.

Asimismo, se refirió a una encuesta reciente que revela que más del 90% de los estudiantes de la ULL desconocen el REF, un dato que calificó de "preocupante". "Esta iniciativa es solo el primer paso de un plan ambicioso que busca cambiar esa realidad", añadió.

Por su parte, el presidente de CEOE Tenerife, Pedro Alfonso, subrayó la importancia de vincular la investigación universitaria con las necesidades económicas y empresariales del archipiélago. "El REF es una herramienta fundamental para la competitividad y el crecimiento de nuestras islas, pero para que siga siendo eficaz, necesita de nuevas ideas, análisis y propuestas", explicó. Alfonso también destacó que este convenio contribuirá a mejorar la comunicación y divulgación del REF entre la sociedad, los profesionales y las empresas.

El rector de la ULL, Francisco Javier García, resaltó que esta iniciativa supone un paso decisivo para acercar el REF a los estudiantes, permitiendo que alumnos y alumnas de todas las titulaciones puedan colaborar en su conocimiento y aplicación. "Lo que no se conoce, no se usa, no se defiende y tampoco se cambia", enfatizó, subrayando la necesidad de replantear y adaptar el REF a los nuevos retos de la economía regional. Además, reconoció la responsabilidad de la universidad en la difusión del fuero canario y destacó que esta acción permitirá que los futuros profesionales lo utilicen con mayor eficacia y aporten criterios para su evolución.

El Comisionado del REF y los máximos responsables de CEOE Tenerife y la Universidad de La Laguna coincidieron en que estos premios no solo reconocerán el esfuerzo académico de los estudiantes, sino que también servirán como plataforma para generar ideas innovadoras que impulsen la evolución del fuero canario en beneficio de la economía y el bienestar de Canarias.

La convocatoria para la participación en los premios se abrirá en las próximas semanas. El estudio del REF podrá abordarse de manera multidisciplinar en los TFG. Por ejemplo, en Economía y ADE, se puede analizar su influencia en la competitividad empresarial; en Derecho, su encaje dentro del marco legislativo europeo y nacional; en Ciencias Ambientales, su efecto en la sostenibilidad de Canarias a través de incentivos fiscales verdes; en Ingeniería, la fiscalidad sobre la innovación y las energías renovables; en Ciencias Sociales, su impacto en la equidad territorial y la cohesión social; o en Comunicación, cómo se difunde su conocimiento en la sociedad. Así, cualquier disciplina podrá contribuir a mejorar el entendimiento y aplicación del fuero desde su propia perspectiva.