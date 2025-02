Clavijo a Torres: «Gracias, pero la estabilidad del Gobierno de Canarias ya está garantizada»

El presidente del Gobierno de Canarias y líder de CC, Fernando Clavijo, se mantiene firme en la defensa del pacto de Gobierno entre la formación nacionalista y el PP, y desoye los cantos de sirena que le lanzó el pasado domingo el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y recién reelegido secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, ofreciéndole la colaboración socialista para garantizar la estabilidad política en la comunidad autónoma si rompía con los populares. «Le agradezco sus buenas intenciones, pero la salud del pacto es excelente. La estabilidad ya está garantizada», le respondió este lunes Clavijo a Torres, descartando así que el hecho de que el PP nacional mantenga su rechazo al reparto de menores no acompañados a otras comunidades autónomas vaya a condicionar el pacto de Gobierno en las Islas.

En una entrevista en este periódico, Torres se ofreció a dar estabilidad al Gobierno de Canarias. Si bien destacó que su intención no era buscar la ruptura del pacto, apuntó que Clavijo y CC tenían motivos suficientes como para reconsiderar esa alianza como consecuencia de la actitud de la cúpula de la calle Génova en relación con el problema de los menores migrantes, negándose a su distribución territorial ya sea a través de la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, como se intentó en julio pasado, o mediante una distribución extraordinaria y puntual, como han pactado en última estancia Canarias y el Estado, con la participación directa también del Gobierno del País Vasco y el apoyo de los gobiernos de Ceuta y Melilla.

«Ha habido oportunidades en las que el PP se ha podido redimir después de su primera votación contra la reforma de la ley de extranjería. Yo no estoy en romper nada, pero el PSOE siempre ha estado para garantizar la estabilidad», afirmó el ministro en la mencionada entrevista. Clavijo, no obstante, y de manera un tanto irónica, dijo que: «yo en principio tranquilizaría al ministro» porque, puntualizó, «el Gobierno está fuerte, pero no solo está fuerte, sino que está estable, y tenemos una hoja de ruta clara» en la legislatura autonómica. Reconoció que «gobernar siempre es complicado y abordamos retos difíciles», e insistió en agradecer al dirigente socialista «el hecho de que apueste por la estabilidad», y destacando además que «Canarias es una base dentro de España y lo que está ocurriendo con el Gobierno de España».

El líder de CC ‘escuchó’ propuestas para quitarle a los populares «una o dos» de sus cinco consejeros

La especulación sobre una posible ruptura del pacto de Gobierno entre CC y el PP se asentó sobre todo tras conocerse el malestar de Clavijo tras la última reunión con el PP para abordar el reparto de menores, el pasado 5 de diciembre, en la que el portavoz popular en el Congreso, Miguel Tellado, dio el «no» definitivo de su partido.

Desde entonces, el líder nacionalista ha reprochado públicamente en varias ocasiones a la dirección nacional del PP su abandono de la negociación con los gobiernos central y canario, y les ha acusado de «dejar tirada a Canarias» en un asunto de especial sensibilidad, pese a que estaba incluido en la agenda canaria que CC firmó con Alberto Núñez Feijóo para la fallida investidura de este, e incluso en el documento de ‘pacto integral’ sobre la crisis migratoria que Clavijo y el líder popular sellaron en verano. El posible escenario de una ruptura del pacto de Gobierno en Canarias ha sido valorado por Clavijo y Torres desde que el PP rechazara de forma definitiva el reparto de menores, según fuentes nacionalistas y socialistas, pero sin llegar a un punto en el que realmente se considerara como una alternativa al ‘status quo’ actual.

Castigo al PP

Clavijo llegó a escuchar sugerencias desde distintos ámbitos para ‘quitarle’ al PP alguna de las cinco consejerías que actualmente gestiona, a modo de «castigo» y de «advertencia», no tanto a los populares canarios, como a la cúpula de la calle Génova, pero el presidente canario consideró que un paso de ese tipo sería tanto como romper de facto todo el acuerdo.

Además, Clavijo siempre ha sostenido que el problema del reparto no se iba a solucionar con la quiebra de la alianza con los conservadores canarios, y supondría la ruptura definitiva de todos los puentes con el PP para su posible reenganche a la negociación en el Congreso y, lo que es más importante, para evitar una ofensiva judicial ante el Tribunal Constitucional por parte de las comunidades autónomas gobernadas por este partido contra cualquier propuesta que finalmente se pueda aprobar.

Pero lo cierto es que CC ya ha asumido abiertamente que todo dependerá ahora, al menos en el ámbito parlamentario, de la posición que decida Junts, la formación que junto al PP y Vox rechazó en julio la reforma de la ley de extranjería, y que ahora parece haber dado garantías a Clavijo de que apoyará la distribución extraordinaria y puntual de los 4.400 menores -4.000 de Canarias y 400 de Ceuta–. Es decir, CC y Clavijo ponen en manos de los exconvergentes el resultado de unos de los aspectos fundamentales de la agenda canaria, dando por perdida su propia capacidad de influencia sobre sus socios de Gobierno en Canarias.

Teoría del PP

El PP, por su lado, mantiene viva la teoría de que el principal objetivo del Gobierno central con esta propuesta, donde siempre ha ido de la mano del Gobierno de Canarias, es precisamente romper el pacto entre nacionalistas y populares en las Islas y ofrecer a CC y a Clavijo la participación socialista como alternativa en el Ejecutivo regional.

El presidente del PP canario y vicepresidente del Gobierno regional, Manuel Domínguez, insistía ayer en esa interpretación. Sin hacer mención directa a las palabras de Torres del pasado domingo, el también consejero de Economía dijo que «el objetivo principal del Gobierno de España es romper el pacto de Gobierno en Canarias», y que «todo el peso de un Gobierno de un Estado está sobre las espaldas de un Gobierno de una comunidad autónoma como la nuestra», en referencia tanto a ese supuesto objetivo político, como al hecho de que el Estado no se haga cargo de la tutela de los menores migrantes y asuma su acogida.

Los de Feijóo insisten en que lo único que pretende el Ejecutivo de Sánchez es romper el pacto en las Islas

Manuel Domínguez recordó que esta es la posición de su partido, la última al menos, en relación con los menores migrantes, aunque señala que el PP canario también respalda la distribución puntual que defiende Clavijo, pese a que la dirección de la calle Génova se ha pronunciado en contra.

Por su parte, Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno canario, espoleó a Torres. «Si quiere ayudar a la gobernabilidad y a la situación de Canarias, se podría esforzar el ministro en llevar mañana mismo al Consejo de Ministros el decreto que hace falta», ironizó Cabello, alegando que luego ya tendrían 30 días para negociar su convalidación en el Congreso. Respecto a que su socio de gobierno se niegue en el Congreso a ese reparto puntual de menores migrantes señaló que el PP canario ha trabajado en la redacción de los documentos y defendió la estabilidad el Gobierno en las Islas.