Siete ayuntamientos, pendientes del pacto de no agresión en NC

El pacto de no agresión apalabrado entre los renovadores y la dirección de Nueva Canarias (NC) para dar estabilidad a las instituciones donde gobiernan o conviven los dos sectores sigue pendiente de concretar, lo que ha llevado la inquietud a los dirigentes y militantes críticos de la formación canarista por la incertidumbre política que puede generar en varios ayuntamientos de Gran Canaria y en el Cabildo insular. Al menos siete corporaciones municipales se pueden ver afectadas por la crisis interna de NC, entre ellas Santa Lucía, Ingenio, Arucas y La Aldea, en las que NC está en los grupos de gobierno, además de San Bartolomé de Tirajana, Teror o San Mateo, municipios en los que la formación está en la oposición pero con concejales de mayoría renovadora o de las dos corrientes.

Las asambleas de afiliados de los partidos locales aliados a NC ya han iniciado el camino para la salida definitiva de la formación –ya lo han hecho Comfir en Firgas, el BNR en Gáldar y Agaete y la Agrupación de Electores por Tejeda– pero además de decidir la «desconexión» también están votando la «convivencia institucional» para no generar inestabilidad política hasta las elecciones de 2027. Los renovadores no quieren que se repitan más casos de mociones de censura como las ocurridas en San Mateo, Santa María de Guía y Agaete.

La última vez que contactaron los dos sectores para alcanzar un pacto de no agresión en las instituciones fue a principios de diciembre, con un documento propuesto por los críticos. Casi dos meses después aún no ha habido respuesta oficial desde la dirección para avanzar en un encuentro y acordar un compromiso por ambos bandos, con el fin de evitar más rupturas y posibles censuras en los ayuntamientos donde conviven los dos sectores. El ejemplo paradigmático es el de Santa Lucía de Tirajana, ayuntamiento cuyo alcalde es de NC –Francisco García–, que se ha mostrado abiertamente a favor de la renovación pero en cuyo municipio residen pesos pesados de la formación como Carmelo Ramírez –secretario de Organización–, Luis Campos –coordinador y portavoz en el Parlamento– o exalcaldes como Silverio Matos o Dunia González.

Comités locales

Un síntoma de la situación en la que se encuentra NC en Santa Lucía es que ni el alcalde ni ningún concejal –la mayoría renovadores– asistieron el martes a la asamblea del BNR, lo que sí hicieron representantes de comités locales de NC de San Bartolomé de Tirajana, Teror, Arucas o Las Palmas de Gran Canaria, incluso tomando la palabra para respaldar a Teodoro Sosa y la creación de un nuevo partido nacionalista.

Los renovadores esperan que no haya más «fuego amigo», según dijo Sosa en la asamblea del BNR, y que el sector oficial respete a los dirigentes y militantes renovadores en las instituciones donde tienen representación. «Mi intención no es generar inestabilidad pero también pido que no haya ataques ni acusaciones de transfugismo, espero que no se haga más daño», advierte el también vicepresidente del Cabildo grancanario. Por eso los renovadores instan a la dirección a cerrar el pacto de «convivencia institucional» cuanto antes. También las asambleas críticas de NC esperan por este acuerdo de no agresión, si bien no se descarta que cuando se constituya el nuevo partido –previsto entre marzo y abril– haya una fuga de dirigentes y militantes de NC hacia el mismo, sin esperar al congreso de la formación convocado para julio.

Por otro lado, la dirección de NC lamentó ayer la decisión del BNR de marcharse de la formación y defendió que ha planteado propuestas para «buscar puntos de acuerdo» pese a no haber encontrado respuesta de la parte reformista. En un comunicado, Nueva Canarias insistió en que se ha esforzado en el diálogo a la hora de tomar decisiones como el adelanto de su sexto Congreso Nacional, la propuesta de un notable incremento del porcentaje de presencia de los partidos independientes en el mismo, así como su participación, por primera vez, en el comité organizador y en el cónclave de la formación.

