Teodoro Sosa marca el paso a los críticos y abandona Nueva Canarias

El Bloque Nacionalista Rural (BNR) abandona definitivamente Nueva Canarias (NC). Los militantes del partido que lidera Teodoro Sosa, alcalde de Gáldar y vicepresidente del Cabildo grancanario, votaron anoche por unanimidad la «desconexión» de la formación que preside Román Rodríguez para iniciar una nueva etapa en la que el objetivo es crear un nuevo partido de corte nacionalista progresista. El Teatro Consistorial de la ciudad norteña se llenó para asistir a la reunión extraordinaria de la formación en la que Sosa estuvo arropado por los líderes y dirigentes de los distintos municipios que forman parte del sector renovador de NC, unos como partidos independientes aliados hasta ahora y otros como miembros de asambleas locales de NC, que también reclaman la renovación de la dirección que dirige desde hace 20 años Román Rodríguez y Carmelo Ramírez.

A la asamblea asistieron 314 afiliados del BNR, el 94% del censo del partido, que levantaron al unísono la papeleta de conformidad con la salida de NC. En la mesa presidencial, junto a Sosa, también se sentaron representantes de Agüimes, Santa María de Guía, Tejeda, Firgas, Valsequillo, San Bartolomé de Tirajana, Arucas, Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio, Teror, San Mateo y Agaete.

En su alocución a los militantes del BNR, Sosa confirmó la constitución de un nuevo partido político en Gran Canaria que aspira no solo a concurrir en las elecciones municipales y al Cabildo, sino también a la Comunidad Autónoma y a las elecciones generales cuando se convoquen. Sosa aseguró que la nueva formación «no va a admitir lecciones de unidad de nadie, ni que nos impongan lo que tenemos que hacer y menos de quienes se han unido hasta con el diablo», por ello advirtió que la organización que nazca de la fractura de NC será autónoma «sin echarnos en los brazos de nadie, eso tiene que quedar claro, no hace falta que nadie nos diga con quién tenemos que ir, ya se verá el camino. Montaremos una organización pero sin echarnos en los brazos de nadie, eso tiene que quedar claro, nosotros tenemos los votos del pueblo, no hace falta que nadie nos diga vamos aquí o vamos allá, ya se decidirá el camino». Asimismo, el dirigente nacionalista aseguró que ni él ni ninguno de los renovadores «vamos a cambiar nuestra forma de gestionar, quienes intentan vender lo contrario están equivocados y lo diremos mil veces: no vamos a cambiar».

Alocuciones

Durante el acto tomaron la palabra varios alcaldes y dirigentes de asambleas críticas con la dirección de NC como el alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, o el de Valsequillo, Francisco Atta. Asimismo tomaron la palabra Raúl García Brink, consejero del Cabildo y miembro de NC en la capital grancanaria; Samuel Henríquez, de la asamblea de San Bartolomé de Tirajana, así como los exalcaldes de Agaete, Jesús González; de Firgas, Jaime Hernández, o de Guía, Pedro Rodríguez. También hablaron concejales y dirigentes del BNR.

La decisión adoptada anoche por el BNR es el primer paso de la ruptura interna en Nueva Canarias (NC) ya que hasta ahora todo eran advertencias, críticas mutuas entre los dos sectores y amenazas de «desconexión». Teodoro Sosa reiteró que se ha sentido «desplazado» después de 20 años en NC y que esta formación ha sufrido un retroceso electoral «por culpa de tres o cuatro personas que no se quieren echar a un lado», en referencia a Rodríguez y Ramírez. Por eso añadió que afronta con «ilusión» este «reto» en el que esperan contar como hasta ahora con los votos del pueblo, que suponen el 80% del respaldo a NC.

