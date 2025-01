El PP presenta propuestas para garantizar las ayudas de La Palma, el transporte gratuito y la subida de las pensiones

La vicesecretaria de Organización del Partido Popular de Canarias y diputada en el Congreso, Laura Lima, y el presidente del PP de La Palma, Mariano H. Zapata, aseguraron esta mañana en una rueda de prensa en Gran Canaria que el PP ha presentado propuestas al Senado y al Congreso para garantizar, mejorar y ampliar las ayudas a los afectados por la erupción de La Palma, posibilitar la continuidad del transporte gratuito y subir las pensiones. "Frente a la manipulación y la mentira del PSOE y sus voceros, el PP ofrece realidades en forma de proposiciones de ley que harán posible, si el Gobierno de Sánchez y sus socios quieren, que todas estas cuestiones salgan adelante", apuntó Lima, quién acusó al Ejecutivo central de "mentir y engañar a la gente".

"El PP ha cumplido y ha presentado propuestas por escrito para que suban las pensiones; las guaguas y el tranvía sigan siendo gratis, y las ayudas para La Palma duren más tiempo y lleguen a más gente. Esa es la realidad y cualquiera puede comprobarla, frente a la mentira de la bulocracia socialista de Pedro Sánchez; su ministro preferido, el señor Torres, y todo su equipo de opinión sincronizada", añadió.

Según la diputada popular, el PP de Canarias "sale al paso de un intento de manipulación social que se estudiará en los libros de historia de la peor política posible". Un capítulo más, continuó, "para el Manual de Trilerismo Político de Pedro Sánchez, que ha hecho del bulo, las fakes news y la mentira pura y dura su principal arma de acción política."

"Tenemos propuestas, están presentadas y exigimos que se deje de tomar por tontos a los canarios y al resto de los españoles. Ya está bien", denunció Lima.

Regalar un palacete

La vicesecretaria de Organización insistió en que "el PP ha dicho no a más privilegios para los okupas; no a regalar un palacete que es de todos a un partido político, y no, por supuesto, a seguir subiendo los impuestos". Según explicó, el PSOE ha utilizado de rehenes a los pensionistas, a los usuarios del transporte público y a los afectados de La Palma y de Valencia. "Tratando de hacer creer que en pleno mes de enero, en el primer mes del año, o se vota lo que ellos dicen o se acaba el año 2025. O se vota su decreto relleno, su potaje de propuestas trampas, o ya nada es posible", añadió.

"Nos ponemos enfrente de los que pretenden aislar y ahogar a Canarias para romper un pacto que funciona, usando sin vergüenza toda la maquinaria del Estado. Enfrente de los que quieren que la población canaria sufra y que nuestros problemas se agraven para volver al poder. Frente a ellos, el PP canario sí va a defender los intereses de esta tierra. Y estamos convencidos de que los canarios se lo harán pagar al PSOE en las urnas, porque están ya hartos de chantajes, de excusas baratas para dejarnos tirados y de ver como los privilegios van siempre para Cataluña y el País Vasco", aseguró.

Lima avanzó durante la rueda de prensa que "en el Senado, en el día de hoy, saldrá adelante una moción en la que queda absolutamente claro que el PP exige al Gobierno la convocatoria inmediata de un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma, el transporte público gratuito, la revalorización de las pensiones y las ayudas para los afectados por la DANA". La diputada popular también anunció, y puso a disposición de la opinión pública, "las cuatro propuestas que queremos que se voten por separado en el Congreso para que todo esto se haga realidad lo antes posible. "La pelota está ahora en el tejado de Sánchez y Torres", añadió.

Bonificación del 60% en el IRPF

El presidente del PP de La Palma, Mariano H. Zapata, detalló que el PP de Canarias ha impulsado acciones en el Congreso y en el Senado para que "se garanticen y mejoren las ayudas para La Palma" y para que lleguen a todos los habitantes de la isla, a través de una bonificación del 60% en el IRPF hasta 2027. Además, explicó que han solicitado que se amplíen los plazos para que las ayudas a empresas, autónomos y sector agrícola se mantengan todo el año y no solo seis meses, "como quería el PSOE".

En la moción del Senado se exige la convocatoria inmediata de un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar, exclusivamente, las medidas destinadas a mejorar la vida de los españoles en materia económica, tributaria, de transporte y de Seguridad Social. Dentro de esas acciones se hace una especial mención a las referidas a los afectados por el volcán de La Palma.

Zapata detalló que la proposición de ley que el PP ha elevado al Congreso exclusivamente para La Palma "supone un avance y una mejora para la Isla porque garantiza la prórroga de medidas para la reconstrucción económica, como las ayudas a los autónomos, agricultores y pymes de los municipios afectados, pero no solo hasta junio, como querían Sánchez y Torres, sino durante todo el año 2025". Además, plantean la deducción del 60% en el IRPF hasta 2027 para los afectados por la erupción. "Una ayuda que podrá llegar a todos los hogares de La Palma, a través de las próximas declaraciones de la Renta, y que, supondría, sin duda, un gran alivio para las economías familiares de los habitantes de nuestra isla en los próximos tres años", apuntó.

Entre las medidas que plantea el PP de Canarias para La Palma se incluyen la prórroga hasta el 31 de diciembre de 2025 los expedientes de regulación temporal de empleo de empresas y trabajadores afectados por la erupción; la prórroga del aplazamiento del pago de cuotas de la Seguridad Social; la prórroga de las medidas extraordinarias de Seguridad Social para los trabajadores autónomos afectados por la erupción. También hasta el 31 de diciembre de 2025. La prórroga de las exenciones en la cotización en Puerto Naos y La Bombilla, y la apertura de un nuevo plazo de solicitud de medidas de suspensión de obligaciones de pago de intereses y principal para préstamos y créditos, con y sin garantía hipotecaria, concedidos a afectados cuyos ingresos principales provienen de la agricultura. Además de la citada ampliación hasta 2027 de la deducción del 60% en el IRPF por residencia en La Palma.