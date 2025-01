Junts da garantías a Canarias de su apoyo a la derivación de niños migrantes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvo el lunes una conversación con la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogeras, en la que los independentistas no cerraron la puerta a la posibilidad de apoyar el texto del decreto ley para el reparto extraordinario de 4.400 menores migrantes no acompañados. Clavijo señaló que Junts está a la espera de conocer el contenido del texto, aunque apuntó que no depositaría toda la responsabilidad en los de Puigdemont para lograr una mayoría en las Cortes Generales, porque los populares también tienen que ser partícipes de la solución. «Si el PP quiere gobernar España algún día, se va a encontrar con esta situación. ¿Qué respuesta va a dar? Tendrá que reflexionar», expuso el presidente canario.

Tras la reunión del Pacto Canario por la Migración, en la que todos los grupos parlamentarios de las Islas (excepto Vox) mostraron su apoyo a Clavijo con respecto a la negociación del decreto para la derivación puntual de los niños y jóvenes extranjeros, el portavoz de CC en el Parlamento regional, José Miguel Barragán, destacó el trabajo que se está haciendo para lograr el respaldo de Junts, pero recordó que «aquí, en Canarias, gobierna el PP, que también forma parte del Pacto por la Inmigración, y le vamos a exigir con la misma fuerza que esté a la altura de las circunstancias en esta ocasión».

Plazo de cinco meses

El portavoz del Gobierno autonómico, Alfonso Cabello, expuso que se están dando pasos para poder superar los 176 votos que se necesitan para validar el texto que se pacte. «Hemos compartido información con Junts y a priori han mostrado su voluntad por llegar a un acuerdo», afirmó Cabello. Preguntado sobre si da por perdido al PP para alcanzar esa mayoría, señaló que «es una realidad que el contexto de crispación política que hay a nivel estatal condiciona cualquier tipo de acuerdo que pueda dar una solución». En cualquier caso, apuntó que «las negociaciones siguen abiertas y todas las opciones están encima de la mesa». Así, insistió en que cuando vayan al Congreso de los Diputados para mantener encuentros con los grupos políticos, se sentarán con todas las fuerzas: «No damos por perdido a nadie».

Sobre las exigencias que plantea el PP para dar su apoyo al reparto extraordinario de menores, Cabello señaló que lo que están haciendo los populares es «elevar la discusión a un plano mayor», que se aleja de dar una solución puntual que permita «destensionar» la situación de colapso de los centros de acogida.

Fernando Clavijo, tras una reunión con los presidentes de los cabildos, los ayuntamientos, representados por la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y las dos universidades públicas canarias para abordar las políticas migratorias, apuntó que hay que esperar a que el PP vea el texto para el reparto extraordinario y dé su apoyo, porque «es muy difícil decir que no a una solución puntual».

Una vez aprobado el texto, Canarias ha fijado un plazo de cinco meses para la derivación de los 4.400 niños y jóvenes migrantes llegados al Archipiélago y a Ceuta sin el respaldo de un familiar adulto. «En los dos primeros meses quedaría resuelta la suficiencia financiera con la dotación económica, vía Consejo de Ministros o a través de la figura que estime el Ministerio de Hacienda, para que la primera remesa de menores saliera en tres meses», explicó Clavijo, quien insistió en que la ficha económica tiene que estar claro, aunque no transferida antes de que se inicien las derivaciones. n

