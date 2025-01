CC logra que el Senado reconozca la "necesidad urgente" de las ayudas a La Palma

Coalición Canaria ha logrado hoy, martes, que el pleno del Senado reconozca la "necesidad urgente" de las ayudas a la isla de La Palma que decayeron la semana pasada tras la no aprobación del real decreto-ley de ayudas en el Congreso de los Diputados. A través de una enmienda defendida por el senador nacionalista, Pedro San Ginés, el pleno de la Cámara Alta corrige así una moción parlamentaria del Partido Popular cuyo texto original no incluyó ninguna alusión a la situación de las ayudas a los damnificados por el volcán de La Palma. "Esta vez lo hemos logrado corregir los nacionalistas canarios", indicó San Ginés, "pero otra vez ha quedado de manifiesto que ninguno de los partidos de ámbito estatal tiene a Canarias entre sus prioridades y que hoy el PP haya tenido que enmendar su propia moción es prueba del olvido".

Con la enmienda de CC aprobada por el Senado, la moción original suma un apartado específico dedicado a las ayudas a La Palma en el que se recoge que la situación tres años después del volcán es de "necesidad urgente" para no dilatar medidas de recuperación social y económica. En este contexto, el senador nacionalista se refirió a la pugna PSOE-PP que está impidiendo la extensión de medidas sociales. "Unos, empeñados en aprobar un decreto a sabiendas de que no contaría con el apoyo ni de sus propios socios de investidura solo por retratar al PP, y los otros no podían perder la oportunidad de retratar la efectiva minoría en que se encuentra el Gobierno de Sánchez", explicó San Ginés, "¿y quiénes lo pagan? Pues los de siempre: la gente, que cada vez tiene menos fe en la política para mejorar sus vidas".

Escenario actual

En el escenario política actual, el senador nacionalista confirmó que Coalición Canaria "ha estado y estará a favor de todas las medidas de apoyo social" vinculadas con la revalorización de las pensiones, la gratuidad del transporte y las ayudas por la Dana en el Levante, como quedó reflejado en el voto positivo de la diputada Cristina Valido en el Congreso. "Pero tanto o más importante, y estaba contemplado en el decreto que hace una semana no salió adelante en el Congreso, es el programa de ayudas y actuaciones en La Palma para lograr su recuperación socio-económica", reiteró el senador nacionalista canario en alusión a medidas de trascendencia como la partida de 100 millones aún pendiente de transferencia por el Gobierno de España y la bonificación del 60% del IRPF para los residentes en la isla de La Palma.

"Porque tres años después de esta erupción volcánica, en La Palma todavía hay muchos trabajadores autónomos y muchas empresas que no pueden hacer frente a sus cuotas de Seguridad Social o a sus créditos, que necesitan prestaciones por cese de actividad o por expedientes de regulación temporal de empleos, incidió Pedro San Ginés para destacar la importancia de que los dos partidos mayoritarios aparquen su enfrentamiento y "se centren en lo que de verdad importa a los ciudadanos, su bienestar personal y familiar y también la calidad necesaria en la prestación de todos los servicios públicos".