La sanidad canaria afronta el reto de asistir a 43.000 docentes y sanitarios procedentes de Muface

Un total de 43.256 funcionarios canarios y sus familias están en vilo por el conflicto abierto entre el Gobierno central y las empresas aseguradoras que integran la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). El último movimiento para intentar concluir con éxito este complicado puzzle es protagonizado por Adeslas. La principal compañía integrada en Muface y la primera que abandonó el concierto, se replantea ahora su participación y su posible vuelta al modelo después de que el Ministerio de Función Pública anunciara una modificación de las condiciones que recogen los pliegos de la segunda licitación del próximo concierto de Asistencia Nacional, según prevé la Ley de Contratos del Sector Público. Esa decisión dejó sin efecto el plazo de presentación de ofertas, que estaba previsto que finalizara este lunes, y al que solo se presentaba Asisa, y ha permitido que Adeslas reconsidere su vuelta al incluirse una subida del 33,5 % en las primas.

En Canarias hay un total de 62.294 funcionarios y empleados públicos que tienen derecho al modelo de sanidad privada pagada por el Estado que supone Muface pero el conflicto afecta de forma directa a 43.256 usuarios, procedentes en gran medida de las consejerías de Sanidad -26.132 sanitarios- y de Educación -17.017 docentes-, ya que 19.038 han optado desde siempre por ser atendidos por el Servicio Canario de Salud (SCS). Esas personas supondrían un 1,9% de incremento de preceptores de atención sanitaria pública en las Islas según los datos aportados por el propio Ministerio de Sanidad.

La consejera de Sanidad, Esther Monzón, advirtió de que si se producía esa integración habría "consecuencias importantes" sobre las infraestructuras, el personal y la gestión del sistema público que supondría "revisar el coste" de esta operación. Sin embargo, en estos meses de conflicto no se ha concluido una valoración económica de ese posible ‘desembarco’ de nuevos usuarios al SCS ni se ha elaborado un plan de choque ante esa eventualidad. No obstante, desde la consejería se insiste en que "es un asunto bastante complejo porque es población que no ha estado nunca en el servicio público y los costes son diferentes según los tramos de edad y la previsión de consumo de recursos".

Lo que sí tienen claro los responsables del SCS es que "en el caso de que el Estado no llegue a un acuerdo con el sector asegurador, tendrá que garantizar los recursos necesarios para poder integrar a la población beneficiaria de Muface en el SCS y esperamos que, en tal caso, se realice de forma coordinada con un plan de transición que facilite la integración y la continuidad asistencial".

En Canarias el mayor volumen de usuarios de Muface lo aporta Adeslas -26.898-, seguido por DKV -10.038-, que son precisamente las dos empresas que dieron por concluida su participación en el organismo autónomo que se puso en marcha en 1975 con la finalidad de gestionar el sistema de mutualismo administrativo de los funcionarios civiles del Estado. Asisa solo da cobertura a 6.320 funcionarios canarios -5.372 en la provincia oriental y 948 en la tinerfeña- por lo que pese a ser la única que se mantiene en Muface, tampoco aliviará en demasía el obligado incremento de personas que deberá atender el SCS.

Por franjas de edad, el 1,42% de los asistidos por Muface en el Archipiélago son familiares directos de los mutualistas menores de 14 años, el 1,04% son menores de 34 años, el 1,83% oscila entre los 35 y los 64 años y el grueso de los usuarios supera los 65 años, pues suponen el 3,48%.

La larga crisis tiene ahora un nuevo capítulo tras la decisión ministerial de cambiar los pliegos de condiciones y abrir un proceso sin plazos para una tercera licitación que acabe con la inseguridad generada en estos meses. El miércoles comparecerá en el Senado el ministro de Función Pública, Óscar López para explicar la nueva situación.

Suscríbete para seguir leyendo