La confrontación política arrincona los objetivos de la agenda canaria

Termina la semana con una nueva bronca política entre los grandes partidos nacionales que ha dejado asuntos de la agenda canaria en una posición comprometida. Coalición Canaria (CC) presumió tras las elecciones generales de 2023 de las firmas del PP y del PSOE a sus peticiones para respaldar la investidura de Feijóo o de Sánchez, un documento compuesto de 25 puntos como «principios fundamentales de la Agenda Canaria» entre los que sobresalen el respeto íntegro de los fueros canarios, los convenios bilaterales, la gestión migratoria, las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía o las compensaciones por la lejanía e insularidad. Sin embargo, el enfrentamiento político entre populares y socialistas desde que se inició la legislatura ha provocado la ralentización o paralización de muchas de las medidas de la agenda.

Nuevo modelo de financiación autonómica

El documento establecía un periodo de dos años para el establecimiento de una nueva financiación autonómica que garantice la separación de los recursos del REF y el peso de la insularidad y la pobreza. Sin embargo, no solo no se han concretado los principios del nuevo modelo sino que la financiación singular de Cataluña pactada por Sánchez con Esquerra para gobernar en Cataluña ha distorsionado el debate, ya que Canarias sería una de las comunidades más perjudicadas si no se reconocen sus singularidades.

Fondos del Estado destinados a Canarias

La prórroga de los presupuestos del Estado de 2023 ante la imposibilidad de articular una mayoría suficiente en el Congreso han puesto cuesta arriba las partidas de las cuentas estatales destinadas a Canarias, de tal forma que los nacionalistas canarios han estado todo el año negociando con el Ministerio de Hacienda las transferencias pendientes con reuniones al más alto nivel para que el Gobierno central cumpla sus compromisos. A día de hoy aún quedan más de 300 millones de euros por transferir para el cumplimiento íntegro de las inversiones procedentes del presupuesto estatal. El Ejecutivo regional mantiene dudas sobre 185 millones de euros, entre ellos 50 millones destinados a la atención a los menores migrantes. La nueva prórroga de este año vuelve a generar incertidumbre sobre aquellas partidas anuales comprometidas y deja en el aire nuevos objetivos marcados por el Gobierno canario para la legislatura. El Gobierno de Sánchez sigue manteniendo la esperanza de que habrá presupuesto nuevo en 2025, pero los últimos reveses con Junts pone las cosas cada vez más difíciles.

Política migratoria y menores bloqueados

La inestabilidad y cerrazón de los dos grandes partidos nacionales ha frustrado cualquier intento de encauzar una solución a la emergencia migratoria que vive Canarias, con más de 42.000 migrantes llegados en 2024 y más de 5.000 menores no acompañados tutelados por la Comunidad Autónoma. Las iniciativas que han pactado CC y PSOE para que el traslado de los menores a otras comunidades sea obligatorio han sido frenadas por el PP, mientras que la UE tampoco ha ofrecido respuestas eficaces ante un problema que concierne a la frontera sur de Europa. Los puntos 8 y 9 de la agenda canaria relativos a la política migratoria del Estado y de Bruselas y el cambio de la ley de Extranjería siguen, pues, en el limbo de la bronca política.

Los vaivenes de las ayudas a La Palma

La última derrota parlamentaria del Gobierno por las obstinaciones de PSOE y PP han dejado en el aire las ayudas a La Palma, medidas que hasta ahora no se habían visto afectadas por el panorama político nacional. Se trata de la prórroga de iniciativas que buscan reducir el impacto de la erupción volcánica en las empresas y trabajadores de la isla bonita como expedientes de regulación temporal de empleo, bonificaciones de la Seguridad Social y exenciones de las cuotas de autónomos. Ante la parálisis creada por el rechazo al decreto ley, ahora se busca una fórmula para mantener estas medidas junto a otras iniciativas con los asuntos que afectan directamente a las Islas.

Cumplimiento de los convenios bilaterales

Los convenios entre Canarias y el Estado se han visto afectados directamente por las prórrogas presupuestarias y el incumplimiento de la agenda canaria firmada a principios de la legislatura. El convenio de carreteras se mantiene en las cuentas estatales porque se trata de una financiación plurianual con partidas comprometidas, sin embargo otros acuerdos Canarias-Estado se han visto directamente perjudicados por la inestabilidad que se ha instalado en el Gobierno central en los últimos años. Uno de los principales objetivos de la agenda canaria es retomar y cerrar un convenio de obras hidráulicas para mitigar la emergencia hídrica de las Islas, además de actualizar acuerdos como los de costas, infraestructuras turísticas o educativas. También en el capítulo de acuerdos bilaterales se encuentra el plan contra la pobreza y la compensación por el coste de la desalación y depuración del agua, partidas que se mantienen en las cuentas prorrogadas pero que llegan en el último suspiro del año ante la dilación de los plazos. En materia de vivienda, los problemas políticos han alargado el acuerdo para utilizar la Reserva para Inversiones (RIC) en la construcción de viviendas de alquiler asequible, asunto que está pendiente de debatirse en el Congreso.

Los transportes, en el punto de mira

La incertidumbre generada en torno a la gratuidad de las guaguas tras el tormentoso pleno del Congreso de esta semana se suma a otras reivindicaciones en materia de transporte incluidas en la agenda canaria que aún están en negociación sin resolverse del todo. La actualización de los costes del transporte de mercancías que reclaman los sectores empresariales se está negociando con los ministerios de Transportes y Hacienda pero aún no se ha cerrado del todo. Asimismo el Gobierno canario reclama que se consolide el 75% del descuento en el transporte aéreo y marítimo, así como mejorar los mecanismos de defensa de la competencia para acabar con las tarifas abusivas. El transporte por carreteras gratuito está garantizado por los cabildos hasta que haya un nuevo decreto que canalice los 81 millones que aporta el Estado.

Empleo y política sociales por negociar

En el documento firmado de la agenda canaria se mantiene el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), cuya partida se transfiere a Canarias a través de la prórroga presupuestaria. Asimismo, hay un compromiso para reducir las cifras de paro juvenil mediante varias iniciativas, aún por concretar, para que se incluyan, a través de los fondos europeos, la aplicación de un proyecto piloto con propuestas tanto del sector público como del privado hasta conseguir equiparar los datos de desempleo de los jóvenes menores de 35 años con la media nacional, con actuaciones previamente analizadas.

