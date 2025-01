La facturación turística crece casi un 50% hasta los 22.000 millones

El año pasado, la facturación turística de las islas creció un 48% respecto a 2019, pasando de los 14.900 millones de euros del año prepandemia a los 22.000 millones de euros de 2024, a los que habría que sumar los 2.000 millones de euros del mercado interno. Un crecimiento de casi el 50% que se ha logrado con un aumento de turistas muy inferior, el 19%.

"Queremos seguir aumentando el gasto en destino, que el año pasado ya creció un 26%, conectando con aquellos segmentos turísticos de mayor valor y que comparten el objetivo de generar un impacto positivo de la actividad turística en el medioambiente, en la cultura y en la ciudadanía de las islas", explicó la consejera de Turismo, Jéssica de León.

El crecimiento de casi el 50% de los ingresos que se ha logrado con un aumento de turistas muy inferior, del 19%

A la par que se trabaja para aumentar el gasto en destino, Turismo de Canarias sigue consolidando la diversificación de mercados. Las previsiones para este año, que cifran en un 6% el aumento de la conectividad aérea, denotan cómo se ha crecido en países como Portugal, Polonia, Hungría, Italia o Irlanda.

"Canarias es el archipiélago mejor conectado de Europa, con 156 destinos, 775 rutas y 54 aerolíneas, lo que nos permite diversificar mercados y reducir nuestra dependencia", detalló De León, que recordó que, además de contar con nuevas rutas hacia Serbia y Grecia, las islas siguen expandiéndose hacia Europa del Este.

"Canarias es el archipiélago mejor conectado de Europa, con 156 destinos, 775 rutas y 54 aerolíneas" Jéssica de León — Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias

Países como Polonia (29%), Rumanía (28%), Hungría (23%), Portugal (19%), Italia (14%) o Irlanda (13%) han experimentado un fuerte impulso, mientras que Croacia aumenta su programación aérea este año hasta el 41% y Eslovaquia un 27%, aunque todavía con un bajo número de plazas.

A estos datos se suma el crecimiento del 8% en la conectividad con el mercado peninsular, un turista que interesa mucho al destino "por su mayor relación afectiva y mayor conocimiento del archipiélago y porque quiere conocer nuestra tierra durante su viaje", aseguró la consejera. "Este visitante se caracteriza por ser más curioso a la hora de explorar las islas y muestra un mayor interés por conocer nuestras tradiciones, gastronomía y paisajes", detalló De León.

El viajero peninsular es más curioso a la hora de explorar las islas

Los turistas peninsulares que visitan Canarias son más jóvenes que la media, con 40 años frente a 46 años. Además, otorgan una menor importancia al clima como factor de elección (63% vs. 75%) y se caracterizan por un menor deseo de descansar (27% vs. 51%) y una mayor preferencia por explorar las islas (37% vs. 21%).

La importancia del paisaje

Los paisajes son un factor más importante para los turistas peninsulares (54%) que para el total de turistas (35%). El 11% visita más de una isla en su viaje frente al 8% del conjunto y el 35% elige sólo alojamiento (frente al 29%) y sólo el 20% el todo incluido (33% del total).

Además, pasan más horas al día fuera del alojamiento (10 horas vs. 7) y es un turista más independiente. El 65% recorre la isla por su cuenta (frente al 48%) y prueban más la gastronomía canaria (44% vs. 26%). También visitan más los parques de ocio (16% vs. 14%) y van en mayor proporción a las bodegas y mercadillos (18% vs. 11%) y a los museos y exposiciones (18% vs. 10%).

(Habrá ampliación)

Suscríbete para seguir leyendo