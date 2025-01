Canarias pide protagonismo en la estrategia de inversiones en África 'Global Gateway', abierta a empresas privadas

Canarias quiere jugar en la «champion» y pide que tanto el Estado como la UE apoyen que las Islas y sus empresas puedan participar en los proyectos de la estrategia Global Gateway, un instrumento desarrollado por la anterior Comisión Europea y que va a ser potenciado por el nuevo Ejecutivo comunitario, para realizar inversiones inteligentes, sostenibles y seguras en los ámbitos digital, energético, transportes, salud, educación e investigación, con una financiación de hasta 300.000 millones de euros a nivel mundial, la mitad de ella en África.

Tanto el Gobierno canario, como Casa África y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) pidieron este miércoles ante funcionarios de la Comisión Europea que Canarias, como región frontera sur de Europa, protagonice el despliegue en África de esta nueva estrategia inteligente de la UE y «no quede fuera del partido» en cuanto a los proyectos que se están gestando, sino que reciban información y acompañamiento para participar en ellos.

Dos representantes de la Dirección General para Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea, José Román León y Juan José Almagro, explicaron en unas jornadas informativas en Casa África en qué consiste esta estrategia, que surgió tras la pandemia, en 2021, tras la «frustración» que generó durante la covid que «unas modestas mascarillas» chinas «fueran más eficaces» que los mecanismos europeos.

Por ello, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, decidió gestar esta «pasarela» de inversiones hasta 2027, con el fin de reforzar el papel geopolítico de la UE y, al mismo tiempo, promover la participación del sector privado en programas de calado que se diseñan con los países beneficiarios, como, por ejemplo, la fabricación y acceso a vacunas, medicamentos y productos de tecnología sanitaria en Ruanda, Senegal, Ghana y Sudáfrica.

Para el desarrollo de la estrategia, que se puso en marcha en 2023, se gestó el llamado Equipo Europa, compuesto por la UE, sus estados miembros –incluidos los bancos de desarrollo público y las agencias de ejecución–, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), que han movilizado 179.000 millones de euros entre 2021 y 2023 y han permitido, solo en el último de estos años, plantear 90 proyectos en todo el mundo.

Empresas privadas

Los funcionarios de la Comisión invitaron a Canarias y a sus empresas a ser «proactivas» en la definición de proyectos en África que puedan ser financiados en el marco de esta estrategia o que participen en los programas que ya están definidos.

El director general de Relaciones con África del Gobierno, Luis Padilla, aludió a la necesidad de que la vecindad de las regiones frontera, como Canarias, se traduzca en una mayor cooperación económica con los países de su entorno. «El problema es que casi siempre la relación es con el Estado miembro», por lo que apeló a que tanto la UE como Madrid apoyen que Canarias tenga «un rol más importante» en esta estrategia en África.

«Nuestra voluntad es jugar ese partido, pero nos tienen que alinear, nos tienen que sacar al campo», expuso con el símil futbolístico. Se refirió a que las Islas podrían participar en programas que ya están en cartera, como la potenciación del hidrógeno verde en Mauritania, en proyectos para el tratamiento de aguas y residuos, en la construcción de infraestructuras estratégicas marítimas y portuarias o, entre otras iniciativas, en la construcción de un sistema de transporte rápido de guaguas en Dakar.

España, inhibida en la estrategia

El director general de Casa África, José Segura, señaló que, en su opinión, el Estado ha estado «notablemente inhibido» en el desarrollo de la estrategia Global Gateway, respecto al resto de estados miembros de la UE, tras revisar los proyectos que se están perfilando. A su juicio, no es comprensible que «Canarias no figure» en la red de corredores aéreos y marítimos previstos por esta estrategia europea en África y que se han diseñado sólo a nivel interno en el continente, o que no participe en el desarrollo económico de Mauritania de donde salen muchas pateras o cayucos que llegan a Canarias. También resaltó el importante papel que puede jugar Canarias en la necesaria implementación de sistemas de alerta temprana ante catástrofes naturales en el continente africano, que está «desamparado» en este ámbito, y que podrían afectar a Canarias.

Por ello, y para promover que las empresas canarias puedan implicarse en el despliegue de la Global Gateway, Segura afirmó que Casa África será un ente «activista» frente los ministerios españoles competentes y promoverá los corredores marítimos y aéreos entre Canarias y África o el sistema de alerta temprana.

El vicerrector de la ULPGC, Jin Taira, quien defendió la importancia de la situación geoestratégica de Canarias para Europa, planteó a los funcionarios de la Comisión que la Universidad ya es «proactiva» y tiene en gestación la iniciativa Bridge to África, que cuenta con instituciones públicas, empresas privadas y expertos, con el reto de crear un «hub internacional del conocimiento» en África, y podría ser financiable por esta estrategia europea.

Suscríbete para seguir leyendo