Leche cacharra

Para acelerar los trabajos de la comisión, que inicialmente debería presentar sus conclusiones en marzo, los grupos, bajo la atenta dirección del presidente, el herreño Raúl Acosta, decidieron habilitar enero para realizar cuatro sesiones esta misma semana. Los ciudadanos más cándidos deben saber que el Parlamento suspende su actividad en el mes de enero, tal vez para que sus señorías puedan disfrutar con los juguetes de sus hijos, quizás para poder leer y releer En busca del tiempo perdido o, más sencillamente, para no salir a la calle y pillar resfriados. Sin embargo, Acosta ha dado un acelerón a los trabajos.

Por supuesto, no existieron sorpresas. La comisión es ya tan previsible (y divertida) como el concurso de murgas del carnaval chicharrero. Acosta preside las sesiones como un juez de paz que antes ordenó las cabras del corral y después pisará las uvas en su lagar. CC y el PP hacen preguntas para averiguar algo. El PSOE y Nueva Canarias hacen preguntas para insistir en que no hay nada que merezca averiguarse. Jesús Ramos Chinea, de la Agrupación Socialista Gomera, pregunta, en cambio, para no parecer descortés. Vox se hace un lío. Ayer se ausentó Nicasio Galván -algún gracioso dijo que se había perdido en Arona - y lo sustituyó Javier Nieto, abogado y exalférez de complemento, una perfecta catástrofe bajo unos modales irreprochables. La mitad de sus preguntas fueron incomprensibles, incluso para él mismo.

La primera compareciente de la jornada fue Raquel Peligero Molina, reputada funcionaria técnica que fue directora de la Agencia Tributaria Canaria durante la pasada legislatura, desde septiembre de 2019. Como otros funcionarios antes que ella, pero siempre con una exquisita cortesía, la señora Peligero no agregó nada sustancial a lo ya sabido, porque según los servicios técnicos y las condiciones del acuerdo de colaboración entre la Agencia Tributaria y el Servicio Canario de Salud «no puedo dar información sobre los expedientes objeto de ese acuerdo». Y no la dio absolutamente a nadie, aunque Esther González intentó con el denuedo de un sacamuelas que dijera si la Agencia Tributaria había recuperado parte de los cuatro millones de euros que se levantó la empresa RR7 con la venta de falsas mascarillas. La diputada González intentaba así dulcificar el escándalo del llamado caso de las mascarillas: si se había recuperado parte sustancial de la pasta casi no había pecado el Gobierno de Torres y Rodríguez. Pero no hubo manera. Ni siquiera se dignó Peligero a informar sobre cuándo se abrió el procedimiento de recuperación de cantidades contra RR7. La declaración de la exdirectora de la Agencia Tributaria. según la cual el expediente de reintegro «continúa abierto», no interesó especialmente a nadie, porque si se hubiera cerrado todo el mundo lo sabría ya. Lo demás fue silencio.

El PSOE esperaba para disfrutar por la comparecencia de Fernando Figuereo, hoy director general de Emergencias y exconsejero de la Audiencia de Cuentas que dirigió el proyecto de informe -finalmente no aprobado - que fiscalizaba los gastos del SCS durante lo peor de la pandemia, encontrando errores contables e incumplimientos legales. Hernández Cerezo recordó que Figuereo era militante del PP y había ocupado muchos cargos, no como los consejeros auditores propuestos por el PSOE, que no son del PSOE. Después puso a parir el proyecto de informe -aprobado casi en los mismos términos el pasado septiembre - como un veneno para endemoniar a las buenas gentes. Hernández Cerezo está a un paso de proponer a RR7 a un premio a la excelencia empresarial. En su silla Nieto seguía sin entender nada. «¿Pero esto es normal, anormal o leche cacharra?». Vete a saber.

Suscríbete para seguir leyendo