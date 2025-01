Manuel Domínguez acusa al Estado de dar largas a Canarias para el reparto de menores

Sin noticias del texto para el reparto extraordinario de menores migrantes no acompañados. Hoy se cumple el plazo de diez días que los gobiernos de España y de Canarias se dieron para que la Abogacía del Estado analizara la propuesta presentada por el Ejecutivo isleño para derivar a 4.000 niños y jóvenes a otras comunidades autónomas a través de un decreto. El vicepresidente de Canarias y líder del Partido Popular en las Islas, Manuel Domínguez, considera ya ha habido tiempo suficiente para tener clara la figura jurídica a llevar a cabo y reconoce que tiene la sensación de que "todo es una patada hacia adelante", con lo que el Estado da largas a Canarias en la búsqueda de una solución ante el colapso de los centros de menores.

Domínguez señaló que el Ejecutivo central tiene “dos opciones factibles y que dependen única y exclusivamente de ellos”. Por una parte, conseguir votos suficientes para aprobar la vía planteada desde el Gobierno de Canarias y, por otra, lograr apoyos para aprobar la propuesta del Partido Popular, que pide que el Estado asuma la tutela de los menores no acompañados.

Buscar culpables

Según el presidente de los populares canarios, “todavía quedan ejercicios jurídicos por hacer” y asegura que su formación está “predispuesta a apoyar cualquier tipo de modificación legislativa”. Además, lamentó que el Estado todavía no se haya pronunciado en cuanto a si el reparto extraordinario se haría a través un decreto ley. “Espero que el Gobierno central deje de buscar un culpable y encuentre una solución”. Afirmó Domínguez, antes de inaugurar la Jornada de Transformación Digital en la Industria, en la sede de Presidencia del Gobierno.

El texto, apuntó Domínguez, lo ha trabajado el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, “supliendo las funciones del Estado”. Así, recordó que el Ejecutivo de Sánchez se trasladó a Bruselas para aprobar la ley de amnistía y logró el apoyo de Junts y PNV para la investidura del presidente del Gobierno, pero “para la derivación de menores no acompañados ha tenido que ser el presidente del Gobierno de Canarias quien mueva ficha quien y consiga los apoyos”.

El Partido Popular insiste en la necesidad de cambiar la política migratoria del país. “Derivar es necesario, pero es una medida temporal que merece ser acompañada de políticas que eviten la llegada de personas a nuestras costas, que no sigan naciendo bebés en pateras y que no veamos como hay niños en desamparo en nuestra tierra, que no pueden ser atendidos como merecen”, señaló Domínguez.

