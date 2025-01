Clavijo y Teodoro Sosa coinciden en la apuesta por la unidad del nacionalismo canario

En plena crisis de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC) por la división entre la cúpula y un sector crítico que reclama un cambio en la dirección, surgen acercamientos entre los renovadores y Coalición Canaria que tensan, aún más, la situación y auguran una ruptura inminente del partido. Esta mañana el alcalde de Gáldar y líder de los que apuestan por la transformación, Teodoro Sosa (Bloque Nacionalista Rural), coincidió en su municipio en un acto con el presidente de Canarias y secretario general de CC, Fernando Clavijo, y ambos se mostraron muy a favor de la unión del nacionalismo canario. "Yo siempre he sido partidario de la unión de una fuerza política que pueda defender los intereses de Gran Canaria y de Canarias más allá de esta tierra", apuntó Sosa, quien recalcó que ahora "es más importante que nunca porque Madrid nos desprecia".

En la misma línea se pronunció Clavijo: "Siempre hemos apostado por la unidad de una fuerza de obediencia canaria, si tuviéramos más diputados en Madrid muchos de nuestros problemas se verían resueltos". El presidente coincidió con Sosa en resaltar que el momento es crucial, ya que muchos de los intereses de las Islas se deciden en la capital. Eso sí, el líder de CC se mostró cauto con los tiempos. "Somos respetuosos con los procesos internos, anticipar algo ahora es precipitado", añadió sobre el proceso que está viviendo Nueva Canarias, con el que se sintió identificado. "CC ya pasó por ahí, nos planteamos que había gente muy valiosa, pero todo en la vida tiene fecha de caducidad", explicó el presidente, quien resaltó que su formación ha tenido cinco secretarios generales distintos en los últimos 20 años porque las "siglas no son propiedad ni patrimonio de nadie".

Dar un paso a un lado

Clavijo y Sosa también coincidieron en la importancia de "poner el interés colectivo por delante de los intereses personales" cuando se trata de una formación política e invitaron, sin dar nombres, a los actuales líderes del partido a dar un paso a un lado. "Hay personas que ya no pueden seguir aportando más y dar un paso a un lado hubiera sido la solución", afirmó el alcalde de Gáldar, quien confirmó que no se presentarán como alternativa en el congreso del partido en julio. "Si Román Rodríguez se quiere presentar, que siga, le deseo lo mejor", añadió.

El líder de Coalición Canaria no escondió la afinidad que siente por el líder de los renovadores de NC y su forma de hacer política. "Tenemos afinidad en cuanto a la concepción de la gestión de los servicios públicos y esto es un ejemplo de cómo poner al ciudadano en el centro de toda la gestión", añadió. Sosa, por su parte, reconoció que puede haber aspectos en los que no coincide con CC, pero destacó que "la unión y el trabajo común" están por encima porque la gente está "cansada de la división". Los militantes del BNR, que lidera Sosa, decidirán el próximo 28 de enero si se desconectan o no de Nueva Canarias. El alcalde de Gáldar vota por "desconexión" y fundar un nuevo partido, pero esta mañana reconoció que en el futuro podrían entenderse "con muchas personas".

Sosa aprovechó para contestar a las declaraciones que dio ayer el portavoz de NC, Luis Campos, quejándose de la "imposición" del sector renovador. Lo acusó de "engañar a la ciudadanía" y aseguró que en todo el último año se ha vivido un proceso de "diálogo y negociación". Además, instó a la formación nacionalista a que escuche lo que se dice en las calles y lo que pide la ciudadanía.

