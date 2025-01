Canarias y el Estado cumplen el calendario: ultiman el texto para el reparto puntual de 4.000 menores

El calendario se está cumpliendo. Canarias y el Estado se dieron el pasado jueves un plazo de diez días para intentar tener listo un texto legal para el reparto puntual de 4.000 menores migrantes no acompañados desde Canarias (y otros 400 desde Ceuta) hacia el resto de las comunidades autónomas, y todo parece indicar que esta misma semana habrán cumplido su objetivo, según avanzó este jueves el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. El propio Ángel Víctor Torres fue quien pactó hace siete días con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, esa hoja de ruta para buscar una solución a la situación de hacinamiento en que se encuentra el colectivo en los dos territorios fronteras, sobre todo para el caso del Archipiélago, que acoge en estos momentos a 5.812 menores.

Los servicios jurídicos del departamento de Torres y de la Presidencia del gobierno de las Islas han estado intercambiándose documentos durante los últimos días y ya solo resta una reunión presencial de ambos equipos para cerrar el texto. Eso sí, parece que seguirá quedando en el aire una de las cuestiones fundamentales de la propuesta: la relacionada con la fórmula jurídica de ponerla en práctica, si a través de la urgente que reclama Canarias, el real decreto, o la más segura desde el punto de vista jurídico que defiende el Ministerio, la proposición de ley. La primera podría ser aplicada nada más aprobada por el Consejo de Ministros, aunque tendría que ser convalidada por el Congreso en un plazo de 30 días, y la segunda debe seguir un trámite parlamentario de al menos tres meses de duración. La decisión final dependerá de los dictámenes jurídicos que, una vez pactado el texto entre ambas partes, emitan el Consejo de Estado y la propia Abogacía del Estado.

Torres confirmó este jueves los avances en los aspectos técnicos del texto legal que pretende llevarse al Congreso, pero también que la decisión final sobre su fórmula de aplicación no será política. «Hemos avanzado estos días y habrá una reunión presencial [de los equipos jurídicos] esta misma semana para pulir alguna duda que pueda haber, con lo que vamos a cumplir con el calendario que nos dimos», afirmó el ministro antes de señalar que «cuando lo tengamos lo elevaremos a los órganos pertinentes, Abogacía del Estado y el Consejo de Estado, para que nos digan con urgencia cual es el mecanismo viable», es decir, «si cabe o no un real decreto ley», o si hay que ir a la proposición de ley.

Fuentes del Gobierno de Canarias reconocen estos avances para cerrar un texto esta misma semana, pero mantienen que el elemento más importante del mismo, el de su aprobación por decreto para responder con la urgencia que requiere la situación en Canarias, sigue estando en manos del Ejecutivo central y de su voluntad política para responder a la situación de los menores en las Islas.

Clavijo: «No hay precedente en la historia de la democracia que se haya dejado tirada a una comunidad autónoma en una situación de emergencia y estamos en esa situación desde hace más de un año»

«Estoy seguro de que vamos a conseguir un texto en común. Seguramente habrá que pulir alguna cosa más de carácter político que jurídico. Habrá que escuchar lo que dicen los grupos porque la voluntad es aprobarlo en el Congreso», explicó el ministro antes de expresar su convencimiento de que los grupos que apoyaron en julio la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería apoyarán esta propuesta, y confiando que a la misma también se sume Junts, que votó entonces en contra del reparto de menores por ley, pero que ahora se abre a respaldar la alternativa de la distribución puntual de menores.

Torres asume que «la posición de Junts es clave». «El presidente de Canarias ha trasladado que Junts apoyaría este texto», admitió, si bien reconoció que paralelamente el Gobierno central está negociando con los ex convergentes un traspaso de competencias a Cataluña en gestión migratoria, y que esta circunstancia podrían condicionar su posición final con el reparto extraordinario de niños y niñas de este colectivo. «El Gobierno de España está trabajando con Junts la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, que es nuestra la prioridad, pero ante la situación excepcional que se vive en Canarias, Ceuta y Melilla, nosotros estamos en la voluntad de caminar en un acuerdo puntual si Junts lo apoya», recalcó el ministro.

Presiones a Feijóo

El otro elemento político sobre el que inciden tanto Torres como Clavijo se refiere al rechazo avanzado por el PP hacia este reparto puntual de menores pese a que el PP de las Islas y de Ceuta, donde gobiernan en ambos casos, respaldan la nueva propuesta. Ministro y presidente regional insistieron en que intentarán convencer al PP, durante las conversaciones para conseguir el respaldo del Congreso, para que apoye la medida, pero en ambos casos solo como una forma de presión hacia la cúpula de la calle Génova. «Nos hubiese gustado que el PP estuviera en este acuerdo, porque estamos hablando de menores que van a ir a comunidades autónomas gobernadas por este partido, y era necesario su apoyo y su voto. Espero que cambie (su posición) y acabe apoyando una propuesta que no deje en la estacada a territorios como Canarias, Ceuta y Melilla y a los niños y niñas que están en esos territorios hacinados en una situación que no aceptamos», declaró el ministro.

«¿Cree que será capaz de convencer a Feijó?», se le preguntóa Clavijo. «Lo vamos a intentar, yo no me rindo nunca, y luego cada uno, con sus votos y sus posiciones tendrá que enfrentarse al juicio de la ciudadanía»

«Feijóo habla de las futuras llegadas, pero ahora estamos buscando una respuesta para los que están en Canarias, y espero que al menos ante esta modificación actual ellos voten a favor. Si no lo hicieran, no sé qué explicación pueden encontrar», insistió.

En el mismo sentido de presión hacia el PP se pronunció Clavijo: «No hay precedente en la historia de la democracia que se haya dejado tirada a una comunidad autónoma en una situación de emergencia y estamos en esa situación desde hace más de un año», resaltó el líder nacionalista. «Cuando se han dado situaciones de emergencia en otros territorios los canarios nos hemos volcado y a mí me costaría mucho entender que en una circunstancia haya gente que no esté a favor, y si no está a favor al menos que no vote en contra», afirmó en clara referencia a Feijóo y a la dirección nacional del PP.

Clavijo señaló que tras el esperado cierre del texto esta semana con el Estado, se presentará el mismo ante el Pacto Migratorio Canario, «y luego nos iremos a Madrid para buscar el apoyo entre los grupos políticos».

«¿Cree que será capaz de convencer a Feijó?», se le preguntó en un acto en Gáldar. «Lo vamos a intentar, yo no me rindo nunca, y luego cada uno, con sus votos y sus posiciones tendrá que enfrentarse al juicio de la ciudadanía», respondió.

