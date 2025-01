Los cabildos elevan el tono contra el PP: "que apoye la modificación de la ley de extranjería o se abstenga"

No más "batallitas" basadas en el "tacticismo partidista" para resolver el drama humanitario de la inmigración irregular en Canarias y, sobre todo, que el Archipiélago "acoja en solitario" a 5.800 menores no acompañados. La Federación Canaria de Islas (Fecai) abandonó este lunes la diplomacia equidistante y sin dejar de señalar la parte alícuota de responsabilidad del Gobierno que preside Pedro Sánchez apuntó de forma directa al "Grupo Popular en el Congreso" y a su líder como principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo: "ya no hay ni una sola excusa más para no adoptar una solución definitiva y no estructural; que el PP apoye el Real Decreto de reforma del artículo 35 de la ley de extranjería o se abstenga".

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, que ejerce como máxima dirigente de la Fecai durante el primer semestre de 2025, fue vehemente y contundente como portavoz de los presidentes insulares: "el Grupo Popular debe dar una respuesta inaplazable"

"Ya está bien. Esto no es una batalla electoralista entre los dos grandes partidos de España, no se trata de desestabilizar gobiernos, sino de dar una solución definitiva y permanente a una crisis humanitaria derivada del hecho de que Canarias está situada al lado de todo un continente que huye de las guerras y del hambre y estas Islas, que están donde están, no pueden atender en solitario a las personas, a los niños y niñas, de forma digna".

Para demostrar que la postura de los cabildos "no depende de colores políticos", la Fecai aprobó un manifiesto en el que se insiste en que la inmigración "ha sido utilizada como arma política para atacar al adversario" mientras las islas "permanecen abandonadas en el centro de esta disputa", y subraya que "Canarias no puede ni debe ser el escenario de esta confrontación política".

"Exigimos unidad y responsabilidad para abordar esta tragedia con la seriedad que merece", continúa el documento aprobado por las corporaciones insulares.

Con respecto a la propuesta de distribución temporal pactada entre el Ministerio de Política Territorial de Ángel Víctor Torres y el Gobierno que preside Fernando Clavijo, consideran que es "insuficiente" porque "más allá de los compromisos puntuales, reclamamos un marco legal que garantice la corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas en la atención a menores no acompañados, con criterios claros y sostenibles", señalan.

Por ello, Dávila aseguró que los cabildos no asumen la decisión de varias comunidades autónomas dirigidas por el PP, con Baleares al frente, de no acoger a menores inmigrantes procedentes de Canarias, pues insiste en que "da igual los que digan los presidentes autonómicos, sino las leyes que se aprueben en el Congreso de los Diputados y será responsabilidad de Feijóo" diseñar las directrices de las autonomías donde gobiernan los conservadores.

Es más, Dávila se dirigió de forma expresa en varias ocasiones al líder del PP: "a Feijóo hay que decirle que el problema no va a desaparecer y que va a pasarle factura no ser solidario con Canarias".

"Pedimos altura de miras, pedimos sentido de Estado porque no tiene que ver con la situación que estamos viviendo en cada uno de los gobiernos, que son gobiernos estables. Se trata de que los dos partidos entiendan que esto es un problema de Estado y que quienes legislan tienen que dar una solución", resumió la presidenta de turno de la Fecai.

El manifiesto aprobado por los cabildos incluye una petición de un fondo económico específico para financiar los servicios municipales, insulares y autonómicos, que están "desbordados" por la presión migratoria, y un "compromiso firme" de la Unión Europea (UE) para trasladar a los migrantes a otros países miembros, abordar las "causas estructurales" de la migración, "intensificar" la cooperación con los países de origen, mejorar las infraestructuras portuarias y una mayor coordinación entre las administraciones.