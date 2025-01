«¡El polo por fin! El premio de tres siglos, mi sueño y mi ambición durante veintitrés años. Mío por fin»,

Robert Peary, 1909

Hay voces autorizadas de científicos que nos alertan sobre la desaparición de los hielos perpetuos en el Ártico. Dentro de pocos años se podrá llegar al Polo Norte navegando con seguridad. Pero no siempre ha sido así.

«La conquista del Polo Norte» es como se llamó a simplemente acercarse lo más posible al punto virtual que marca el polo norte geográfico. No había nada que ganar en aquel mar de hielo más que el honor de ser los primeros. Además, buscar cómo rodear el Polo Norte tuvo y tiene un sentido económico. Los intereses ingleses en China, los rusos en el extremo oriental de Siberia, el comercio con Japón... propiciaron que se buscara una ruta por el norte alternativa a la que rodeaba el cabo de Buena Esperanza o a ir por el canal de Suez. Desde el Mar del Norte se podría navegar hacia el este en lo que se llama el «Paso del Nordeste» bordeando la costa de Siberia, o bien, tomar por el «Paso del Noroeste» dejando a babor la costa de Canadá. Podemos empezar nuestra historia con el viaje del Erabus y el Terror capitaneados por Franklin alrededor de mediados del siglo XIX. De la expedición de Franklin que buscaba el Paso del Noroeste no se supo más. Los dos barcos se perdieron y toda la tripulación pereció. Tras años de búsqueda se encontró una carta, «la carta de Victoria Point», que aclaró algunos aspectos de lo ocurrido: Franklin y los miembros de la tripulación murieron al quedar sus barcos atrapados en el hielo en el estrecho Victoria, cerca de la isla del Rey Guillermo, en el ártico canadiense. El cuadro que había pintado sir Edwin Henry Landseer en 1864, titulado El hombre propone y Dios dispone, había sido premonitorio (ver ilustración).

Toda esta epopeya de sir John Franklin despertó un interés popular por el Ártico. Las expediciones se multiplicaron y también las pérdidas de hombres y barcos. Cada fracaso era un aliciente para persistir en el empeño, cuanto más difícil más mérito se llevaría quien lo consiguiese. El Paso del Noroeste se consideró impracticable y se abandonó como ruta posible aunque Roald Amundsen consiguiera cruzarlo en 1906. El Paso del Nordeste había sido transitado por el sueco Nils Nordenskiöld en 1878-79. Su barco, el Vega, tuvo que invernar a medio camino y se entendió que no era un camino razonable, aunque sí posible, optándose por construir el ferrocarril transiberiano para llegar a Vladivostok. Tras muchas expediciones frustradas, algunas con hombres que no volvieron y otras con hombres que retornaron «incompletos» dado lo fácil que era congelarse las extremidades, sobre todo los dedos de las manos o de los pies pero también la nariz, se empezó a valorar el «acercarse al Polo». Así el noruego Fridtjof Nansen, en 1893-96, con un barco, el Fram, que luego acompañaría a Amundsen al Polo Sur, y utilizando por primera vez los esquís para desplazarse consigue llegar a 86º 10’ de latitud norte, el punto más septentrional alcanzado hasta esa fecha por ningún europeo (no sabemos de hazañas posibles de inuits, samis u otras etnias de la zona). Nansen no perdió ningún hombre y se le considera uno de los exploradores más serios entre todos los que intentaron llegar al Polo Norte.

Olvidando a muchos de los que intervinieron (puede leerse un relato muy completo aunque algo americanizado escrito por Fergus Fleming: La conquista del Polo Norte), debemos fijarnos en el marino americano Robert Peary quien primero dijo haber batido el récord de aproximación y que luego, en 1909, afirmó haber llegado al Polo Norte (relean la entradilla a este artículo). Era el 6 de abril cuando un hombre había pisado por primera vez el Polo Norte.

Sin embargo, el asunto empezó pronto a complicarse. Frederick Cook, doctor en Medicina y antiguo compañero de Peary, en una expedición casi simultánea -estos viajes duraban años-, afirmó haber llegado casi un año antes, concretamente el 28 de abril de 1908. Era la palabra de uno contra la del otro para llevarse la gloria, y lo que eso suponía en honores y dinero, de ser el primero.

Pero Peary lo tenía todo de su parte para que la sociedad lo creyera a él y descalificara como impostor a Cook. Por una parte tenía más prestigio personal, mucha más experiencia en viajes polares, su expedición, apoyada en grupos de inuits, era más fiable. Por otro lado, Cook manifestó problemas mentales, estuvo en la cárcel por estafador… El almirante Robert Peary fue considerado durante muchos años el ganador de esta carrera singular.

Pero cuando los científicos y expertos revisaron sus anotaciones del viaje empezaron a encontrar inconsistencias respecto de los trayectos diarios, de las fechas, y de un sin fin de detalles que acabaron, ya muerto Peary, con su leyenda y hoy se admite por casi todos que también él mintió y que nunca llegó al Polo Norte.

¿Quién fue en todo caso el ganador de este maratón polar? Por fin, en 1969, el explorador británico Wally Herbert es el hombre que por primera vez llega en solitario al Polo Norte. Claro que ese año alcanzó el hombre la Luna y nadie le prestó atención. Otros objetivos más ambiciosos empequeñecieron su hazaña.

Hoy vemos, pronto desaparecerá el hielo al menos en verano, esa zona ártica desde muchos de los vuelos que unen Europa con China o Japón. Forma parte de nuestra cotidianidad pasar por encima del Polo Norte y en pocos años navegarán por los pasos del Noroeste y del Nordeste los barcos con toda normalidad. Transitar por el Ártico es ahora posible en determinadas épocas del año y lo será mucho más si se cumplen las previsiones del calentamiento global.

Quizá algunos deberían haber sido algo más pacientes, pero es que el asumir riesgos forma parte de nuestra manera de vivir. Sin hombres como ellos es posible que la especie humana nunca hubiera salido de África.

Webs recomendadas para estar al día en este asunto: www.thearcticinstitute.org y bas.ac.uk de la British Antarctic Survey

Suscríbete para seguir leyendo