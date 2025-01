Concentración contra Maduro en Canarias: «Ya no hay vuelta atrás»

Las quejas contra la tercera presidencia de Nicolás Maduro se sintieron en Canarias. La comunidad venezolana salió hoy a las calles para mostrar su rechazo a la investidura y mantener su apoyo a los líderes de la oposición, Edmundo González y María Corina Machado. No hubo sorpresas, el líder del chavismo juró el cargo por tercera vez, pero en esta ocasión el sentimiento entre los venezolanos residentes en Canarias fue distinto: reinó la esperanza y el ansia por lograr el cambio. «Ya no hay vuelta atrás, las cosas ahora sí van a tomar un rumbo distinto, esta vez no vamos a quedarnos en casa», advirtió la activista venezolana Greta Martin en el Parque San Telmo (Gran Canaria), donde se concentraron un centenar de personas. También lo hicieron en Santa Cruz de Tenerife, donde la convocatoria logró reunir a unos 200 venezolanos.

Los asistentes se mostraron convencidos de que «el final de la dictadura» está cerca y confiaron en el «plan» que tiene la oposición. «Las próximas horas son cruciales, algo está pasando, pero no lo pueden decir», apuntó Martin.

También Alexis Rodríguez se mostró esperanzado. Lleva 16 años residiendo en las Islas y es hijo de padre canario, sigue muy ligado a su tierra y observa «con mucha tristeza» lo que ocurre allí a diario. Sus familiares y amigos viven la militarización de las calles y temen que la criminalidad en el país se recrudezca. «Es peligroso, hay civiles con armas por las calles y Venezuela ya es un país muy violento», explicó Rodríguez, quien aseguró que sus conocidos ya se preparan para «una especie de guerra». Hacen acopio de reservas para las próximas semanas, «por lo que pueda pasar».

Protesta en contra de la toma de posesión de Nicolás Maduro como presidente / María Pisaca

Rodríguez reconoció que cada vez la gente «está más agotada» y alertó de la ola migratoria que puede generarse si Maduro continúa en el poder. Sus familiares y amigos ya le preguntan por las Islas. «Puede haber una gran diáspora, la gente está esperando a ver que ocurre esta semana y muchos piensan en Canarias», afirmó.

"Verdaderos mediadores"

Para Rodríguez, es imprescindible que la comunidad internacional se pronuncie y existan «verdaderos mediadores» de la situación. Exigió una respuesta más contundente. «El Gobierno de Canarias podría ser una pieza clave, hay muchos canarios allá y los políticos deben implicarse realmente y no dejar a los venezolanos solos», reclamó.

Cathaysa Mogollón lleva días «nerviosa perdida». Esta venezolana residente en Gran Canaria está convencida de que es el momento del «cambio». «Es ahora o nunca», afirmó Mogollón. El gran ejemplo a seguir para esta joven es la líder opositora María Corina Machado. «Ella ha demostrado que no hay que tener miedo, tenemos que salir a la calle y reclamar nuestra libertad», apuntó. Para Mogollón, que las concentraciones contra el Gobierno de Maduro en el resto del mundo tengan seguimiento es importantísimo porque permiten «dar visibilidad» al movimiento opositor.

Los miembros de la comunidad venezolana en Canarias conocen, gracias al testimonio de sus familiares y amigos, lo que está ocurriendo en el país ubicado a más de 5.700 kilómetros del Archipiélago. «Llevan días guardando provisiones de todo tipo como comida, velas o gasolina para estar prevenido por lo que pueda pasar», afirmó Mogollón, quien aseguró que ahora vienen «los días más complicados».

Andy Camejo se pasó hoy el día conectado a la actualidad. «Yo me vine a Canarias hace ocho años, pero con todo el trabajo que hacemos desde aquí podemos decir que estamos en esencia y espíritu allí» aseguró. Entre sus familiares y amigos hay nerviosismo desde hace meses, pero también mucha esperanza y fe. «Hay una llamada a la libertad, ya no tenemos nada que perder. Lo hemos perdido todo, incluso el miedo», reconoció. A Camejo no le gusta hablar de una «posible guerra civil» porque, según explicó, en este caso los bandos no están nada equilibrados. «Hay 25 millones de venezolanos hartos de esta situación y el 90% del ciudadano común quiere salir de esta desgracia», lamentó.

Suscríbete para seguir leyendo