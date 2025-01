La médica que atendió a la madre y al bebé nacido en una patera: “Estábamos intranquilos hasta que los vimos”

Las tripulaciones de Salvamento Marítimo en Canarias han comenzado este 2025 con un ritmo frenético de rescates de migrantes que viajaban en embarcaciones precarias hacia las Islas. Entre esas actuaciones destaca una acción conmovedora que resalta, una vez más, el trabajo incansable del personal de rescate del ente estatal.

Más de 800 personas han sido trasladadas a Lanzarote en los ocho primeros días de 2025, según el consejero de Bienestar Social del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña.

El pasado 6 de enero, Día de Reyes, la Guardamar 'Talía' rescató a una madre senegalesa que había dado a luz a un niño a bordo de una neumática, junto a un grupo de otros 62 migrantes que intentaban llegar a las costas canarias. El nacimiento tuvo lugar a 180 kilómetros de Arrecife.

"El bebé destacaba entre todos, desnudo, había nacido solo 10 minutos antes en la patera" / Salvamento Marítimo

Cuando la tripulación de la Guardamar Talía asistió a la mujer y a su niño, la misma “se encontraba tranquila y ambos en aparente buen estado de salud”.

El buque 'Mina' comunicó sobre las 7.22 horas del 6 de enero el avistamiento de la patera y dio la posición de la misma al centro de Salvamento Marítimo en Las Palmas, que movilizó a la patrullera de Salvamento Guardamar 'Talia'. Al llegar, inició maniobra de aproximación a la neumática y agradeció la colaboración al mercante 'Mina', que siguió hacia su destino. Minutos después, la Guardamar 'Talía' rescató a las personas que estaban a bordo, entre las que había 16 mujeres y 4 menores de edad.

Momento del rescate de la madre y su bebé recién nacido en una neumática a 180 kilómetros de Lanzarote el pasado 6 de enero. / Salvamento Marítimo

Héroes en alta mar

Se da la circunstancia, recuerdan desde Salvamento Marítimo, de que el capitán de la Guardamar 'Talía', Domingo Trujillo, ya vivió una situación similar en 2020, durante el confinamiento por la pandemia de la covid-19, cuando la Salvamar 'Mizar' -unidad en la que era patrón- rescató a los ocupantes de una patera en la que una mujer también acababa de dar a luz.

La hazaña de Domingo Trujillo y el equipo de la Guardamar 'Talía' subraya el incansable esfuerzo que realizan a diario para salvar vidas en condiciones adversas.

Domingo Trujillo, patrón de la Guardamar 'Talía' de Salvamento Marítimo. / Adriel Perdomo/Efe

Este emotivo rescate pone de relieve la humanitaria labor de las tripulaciones en Canarias, quienes trabajan arduamente para asistir a las miles de personas que arriesgan sus vidas al intentar alcanzar las islas.

Salvamento Marítimo agradece a Domingo Trujillo y al resto de tripulantes su labor, “que cada día dan lo mejor de sí para asistir a miles de personas que intentan llegar a Canarias”.

Traslado al aeropuerto de Lanzarote

Tras ser consultado, el Centro Radiomédico recomendó la evacuación de la madre y su hija en helicóptero. La madre y su recién nacido fueron trasladados al Aeropuerto César Manrique-Lanzarote por el helicóptero Helimer 202, en una operación de emergencia que enfatiza tanto la peligrosidad de las travesías marítimas como la dedicación de los equipos de rescate.

Este rescate es especialmente notable, ya que refleja nuevamente las difíciles circunstancias que enfrentan muchas personas en su búsqueda de un futuro mejor.

Una ambulancia el Servicio de Urgencias Canario (SUC) evacuó desde el aeropuerto hasta el Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa a la mujer y a su hijo, nacido unos 10 minutos antes de que llegara a socorrerlos Salvamento Marítimo en alta mar.

"Estamos intranquilos hasta que no los vimos"

Entre el personal sanitario de la ambulancia del SUC que esperaba a pie de pista a primeras horas de la tarde del Día de Reyes al recién nacido y a su madre en el aeropuerto de Lanzarote, estaba la médica María Sabalich, coordinadora de Urgencias del Hospital Molina Orosa.

La mamá y el bebé continúan ingresados en el citado centro hospitalario y su evolución es “favorable”, ha destacado la doctora este miércoles en declaraciones a LA PROVINCIA.

La mujer se embarcó cuando le faltaba poco para terminar su embarazo y viajó sin ningún familiar que la acompañara en la embarcación, señala Sabalich. “La mamá no había expulsado aún la placenta y terminó de alumbrar en el hospital, y al bebé se le abrigó enseguida, se le dio el biberón y lo recibió bien”, detalla la sanitaria.

Es la primera vez que Sabalich atiende horas después del parto a una mujer y a su bebé recién nacido en una patera. La médica de Urgencias admite que “cuando sabes que hay personas, como este caso, que no vienen en buenas condiciones, estás intranquilo hasta que no las ves. Aunque no nos podamos comunicar por el idioma [la madre senegalesa habla francés], la cara muchas veces dice todo. Logramos estabilizar a la madre y a su bebé y el traslado hasta el hospital fue bueno. Todo se coordinó muy bien”

Sabalich agradece “todo el esfuerzo que realiza el equipo sanitario para atender a los migrantes tras llegar al puerto de Arrecife. Muchas veces se moviliza a profesionales que ni siquiera le toca trabajar ese día para poder atenderlos”.